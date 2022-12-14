Мурманские школьники завоевали научный кубок "Будущее севера"
Мурманские школьники в 15-й раз завоевали большой научный кубок "Будущее севера"
© Фото : Администрация города МурманскаВстреча с мурманскими школьниками - членами команды-обладателя Большого научного кубка "Будущее Севера" Молодежного научного форума молодых исследователей Северо-Запада России "Шаг в будущее"
Встреча с мурманскими школьниками - членами команды-обладателя Большого научного кубка "Будущее Севера" Молодежного научного форума молодых исследователей Северо-Запада России "Шаг в будущее"
МУРМАНСК, 14 дек – РИА Новости. Мурманские школьники в 15-й раз стали обладателями большого научного кубка "Будущее Севера" Молодежного научного форума молодых исследователей Северо-Запада России "Шаг в будущее", сообщила пресс-служба городской мэрии.
Глава муниципального образования город Мурманск Игорь Морарь и заместитель главы администрации города Мурманска Людмила Левченко встретились с 7 мурманскими школьниками - членами команды-обладателя Большого научного кубка "Будущее Севера" Молодежного научного форума молодых исследователей Северо-Запада России "Шаг в будущее".
"Это уже 15-й научный кубок, который остается в Мурманске, благодаря победам юных ученых.
Ребята рассказали о своих проектах, представленных на форуме, а также обсудили перспективы применения разработок и свои планы на будущее", - говорится в сообщении.
Как отметили в мэрии, в системе общего образования Мурманска уделяется большое внимание работе с талантливыми детьми. Под руководством педагогов ребята регулярно участвуют в форумах, конференциях и олимпиадах разных уровней. Одним из ключевых направлений этой работы является участие школьников в форуме молодых исследователей Северо-Запада России "Шаг в будущее".
© Фото : Администрация города МурманскаВстреча с мурманскими школьниками - членами команды-обладателя Большого научного кубка "Будущее Севера" Молодежного научного форума молодых исследователей Северо-Запада России "Шаг в будущее"
Встреча с мурманскими школьниками - членами команды-обладателя Большого научного кубка "Будущее Севера" Молодежного научного форума молодых исследователей Северо-Запада России "Шаг в будущее"
Всего в Молодежном научном форуме Северо-Запада России в этом году свои научно-исследовательские проекты в области инженерных, естественных и социально-гуманитарных наук представили более 300 участников из Мурманской области, Республик Коми и Карелии, Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Ненецкого автономного округа. В составе делегации города Мурманска - 98 юных исследователей.
Уже в марте 2023 года 20 юных мурманчан примут участие в конкурсном отборе на Международный форум научной молодежи "Шаг в будущее", который пройдет в Москве.
"Замечательно, что юные мурманчане увлечены получением знаний не только в рамках стандартной учебной программы. Таким ребятам вполне под силу сделать наш город и страну еще лучше. А мы, в свою очередь, создадим все условия, чтобы им помочь", - написал в своем Telegram-канале глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.
© Фото : Администрация города МурманскаВстреча с мурманскими школьниками - членами команды-обладателя Большого научного кубка "Будущее Севера" Молодежного научного форума молодых исследователей Северо-Запада России "Шаг в будущее"
Встреча с мурманскими школьниками - членами команды-обладателя Большого научного кубка "Будущее Севера" Молодежного научного форума молодых исследователей Северо-Запада России "Шаг в будущее"