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Мурманские школьники завоевали научный кубок "Будущее севера"

Мурманские школьники завоевали научный кубок "Будущее севера" - РИА Новости, 14.12.2022

Мурманские школьники завоевали научный кубок "Будущее севера"

Мурманские школьники в 15-й раз стали обладателями большого научного кубка "Будущее Севера" Молодежного научного форума молодых исследователей Северо-Запада... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T15:18

2022-12-14T15:18

2022-12-14T15:18

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МУРМАНСК, 14 дек – РИА Новости. Мурманские школьники в 15-й раз стали обладателями большого научного кубка "Будущее Севера" Молодежного научного форума молодых исследователей Северо-Запада России "Шаг в будущее", сообщила пресс-служба городской мэрии.Глава муниципального образования город Мурманск Игорь Морарь и заместитель главы администрации города Мурманска Людмила Левченко встретились с 7 мурманскими школьниками - членами команды-обладателя Большого научного кубка "Будущее Севера" Молодежного научного форума молодых исследователей Северо-Запада России "Шаг в будущее".Ребята рассказали о своих проектах, представленных на форуме, а также обсудили перспективы применения разработок и свои планы на будущее", - говорится в сообщении.Как отметили в мэрии, в системе общего образования Мурманска уделяется большое внимание работе с талантливыми детьми. Под руководством педагогов ребята регулярно участвуют в форумах, конференциях и олимпиадах разных уровней. Одним из ключевых направлений этой работы является участие школьников в форуме молодых исследователей Северо-Запада России "Шаг в будущее".Всего в Молодежном научном форуме Северо-Запада России в этом году свои научно-исследовательские проекты в области инженерных, естественных и социально-гуманитарных наук представили более 300 участников из Мурманской области, Республик Коми и Карелии, Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Ненецкого автономного округа. В составе делегации города Мурманска - 98 юных исследователей.Уже в марте 2023 года 20 юных мурманчан примут участие в конкурсном отборе на Международный форум научной молодежи "Шаг в будущее", который пройдет в Москве."Замечательно, что юные мурманчане увлечены получением знаний не только в рамках стандартной учебной программы. Таким ребятам вполне под силу сделать наш город и страну еще лучше. А мы, в свою очередь, создадим все условия, чтобы им помочь", - написал в своем Telegram-канале глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мурманск, мурманская область, республика коми