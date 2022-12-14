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Транспортный комплекс Литвы не выживет без транзита, заявил Алиханов - РИА Новости, 14.12.2022
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Транспортный комплекс Литвы не выживет без транзита, заявил Алиханов
Транспортный комплекс Литвы не выживет без транзита, заявил Алиханов - РИА Новости, 14.12.2022
Транспортный комплекс Литвы не выживет без транзита, заявил Алиханов
Железнодорожный и портовый комплекс Литвы не может существовать в отрыве от транзита в Калининград и торговли с РФ, заявил в интервью РИА Новости губернатор... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:03
2022-12-14T12:09
литва
экономика
антон алиханов
калининград
калининградская область
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Железнодорожный и портовый комплекс Литвы не может существовать в отрыве от транзита в Калининград и торговли с РФ, заявил в интервью РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории - в целом примерно половину от всего объема перевозок. Литовские власти утверждали, что только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле."Давайте посмотрим на карту. Вообще весь транспортный комплекс Прибалтики, а особенно Литвы, зависит от того уровня взаимодействия, который у Литвы есть с Российской Федерацией и с Китаем. Если вдруг этот уровень взаимодействия сойдет вообще в ноль, то Литовской железной дороге останется жить, может, года два в режиме пригородной электрички", - заявил Алиханов. Он добавил, что у Литвы есть железнодорожные связи с Польшей, но там совершенно другие пропускные мощности, кроме того, у Польши есть собственные развитые порты."В отрыве от транзита, от торговли с Российской Федерацией железнодорожный и портовый комплекс Литвы существовать не может. Собственно, ровно поэтому литовцы разрешают ж/д-транзит в Калининград. Потому что, как только они его запретят, сразу же последует ответная мера, и для них в этом смысле экономика вся закончится, года через два-три они начнут потихонечку резать свою железную дорогу на металлолом. И ровно то же самое в итоге случится и с портом в Клайпеде", - заключил Алиханов.
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литва, экономика, антон алиханов, калининград, калининградская область, россия, санкции в отношении россии
Литва, Экономика, Антон Алиханов, Калининград, Калининградская область, Россия, Санкции в отношении России
12:03 14.12.2022 (обновлено: 12:09 14.12.2022)
 
Транспортный комплекс Литвы не выживет без транзита, заявил Алиханов

Алиханов заявил, что транспортный комплекс Литвы не выживет без транзита в Калининград

© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в медиабанкДосмотр грузовых автомобилей на МАПП "Чернышевское" на российско-литовской границе в Калининградской области
Досмотр грузовых автомобилей на МАПП Чернышевское на российско-литовской границе в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Виталий Невар
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Досмотр грузовых автомобилей на МАПП "Чернышевское" на российско-литовской границе в Калининградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Железнодорожный и портовый комплекс Литвы не может существовать в отрыве от транзита в Калининград и торговли с РФ, заявил в интервью РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории - в целом примерно половину от всего объема перевозок. Литовские власти утверждали, что только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.
"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости": блокада Калининграда
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанк

Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининградскую область с 18 июня.

Кенигсберский собор на острове Канта в Калининграде
1 из 13

Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининградскую область с 18 июня.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанк

Запрет распространили как на железнодорожный, так и на автомобильный транспорт.

Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде
2 из 13

Запрет распространили как на железнодорожный, так и на автомобильный транспорт.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанк

Сухопутный транспортный коридор, соединяющий Калининградскую область с остальной территорией России, оказался фактически заблокирован.

Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области
3 из 13

Сухопутный транспортный коридор, соединяющий Калининградскую область с остальной территорией России, оказался фактически заблокирован.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанк

Товары, попавшие под запрет, теперь можно доставить в Калининград по воде, а для этого необходимо увеличить количество паромов, курсирующих между Усть-Лугой и Балтийском.

Калининградский морской торговый порт
4 из 13

Товары, попавшие под запрет, теперь можно доставить в Калининград по воде, а для этого необходимо увеличить количество паромов, курсирующих между Усть-Лугой и Балтийском.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанк

Задержек с доставкой грузов в Калининград не будет, пообещал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде
5 из 13

Задержек с доставкой грузов в Калининград не будет, пообещал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк

Глава региона уверен, что о решении в ситуации с транзитом удастся договориться.

Кафедральный собор в Калининграде
6 из 13

Глава региона уверен, что о решении в ситуации с транзитом удастся договориться.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанк

"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости, но у нас квартира побольше, и коридор (общий) им тоже нужен не меньше нашего", — отметил Алиханов.

Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде
7 из 13

"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости, но у нас квартира побольше, и коридор (общий) им тоже нужен не меньше нашего", — отметил Алиханов.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанк

Для решения вопросов, связанных с ограничением транзита, создан оперативный штаб.

Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде
8 из 13

Для решения вопросов, связанных с ограничением транзита, создан оперативный штаб.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Москва расценила действия Литвы как открыто враждебные.

Посетители на территории историко-этнографического и торгово-ремесленного комплекса Рыбная деревня в Калининграде
9 из 13

Москва расценила действия Литвы как открыто враждебные.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанк

Решение литовских властей в Кремле назвали незаконным и беспрецедентным.

Грузовой автомобиль у КПП Чернышевское в Калининградской области на границе с Литвой
10 из 13

Решение литовских властей в Кремле назвали незаконным и беспрецедентным.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Российская сторона заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру в связи с распространением санкций на транзит.

На одной из улиц города Советска
11 из 13

Российская сторона заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру в связи с распространением санкций на транзит.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанк

Указано на недопустимость действий, нарушающих обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности.

Чайка в Калининградском морском торговом порту
12 из 13

Указано на недопустимость действий, нарушающих обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанк

Если Вильнюс не отзовет запрет на транзит, Москва обещает принять ответные меры, последствия которых ощутят на себе все жители Литвы.

Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области
13 из 13

Если Вильнюс не отзовет запрет на транзит, Москва обещает принять ответные меры, последствия которых ощутят на себе все жители Литвы.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
1 из 13

Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининградскую область с 18 июня.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
2 из 13

Запрет распространили как на железнодорожный, так и на автомобильный транспорт.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
3 из 13

Сухопутный транспортный коридор, соединяющий Калининградскую область с остальной территорией России, оказался фактически заблокирован.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
4 из 13

Товары, попавшие под запрет, теперь можно доставить в Калининград по воде, а для этого необходимо увеличить количество паромов, курсирующих между Усть-Лугой и Балтийском.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
5 из 13

Задержек с доставкой грузов в Калининград не будет, пообещал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
6 из 13

Глава региона уверен, что о решении в ситуации с транзитом удастся договориться.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
7 из 13

"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости, но у нас квартира побольше, и коридор (общий) им тоже нужен не меньше нашего", — отметил Алиханов.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
8 из 13

Для решения вопросов, связанных с ограничением транзита, создан оперативный штаб.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
9 из 13

Москва расценила действия Литвы как открыто враждебные.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 13

Решение литовских властей в Кремле назвали незаконным и беспрецедентным.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
11 из 13

Российская сторона заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру в связи с распространением санкций на транзит.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
12 из 13

Указано на недопустимость действий, нарушающих обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
13 из 13

Если Вильнюс не отзовет запрет на транзит, Москва обещает принять ответные меры, последствия которых ощутят на себе все жители Литвы.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
"Давайте посмотрим на карту. Вообще весь транспортный комплекс Прибалтики, а особенно Литвы, зависит от того уровня взаимодействия, который у Литвы есть с Российской Федерацией и с Китаем. Если вдруг этот уровень взаимодействия сойдет вообще в ноль, то Литовской железной дороге останется жить, может, года два в режиме пригородной электрички", - заявил Алиханов. Он добавил, что у Литвы есть железнодорожные связи с Польшей, но там совершенно другие пропускные мощности, кроме того, у Польши есть собственные развитые порты.
"В отрыве от транзита, от торговли с Российской Федерацией железнодорожный и портовый комплекс Литвы существовать не может. Собственно, ровно поэтому литовцы разрешают ж/д-транзит в Калининград. Потому что, как только они его запретят, сразу же последует ответная мера, и для них в этом смысле экономика вся закончится, года через два-три они начнут потихонечку резать свою железную дорогу на металлолом. И ровно то же самое в итоге случится и с портом в Клайпеде", - заключил Алиханов.
Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 08:00
"Это будет катастрофа для Литвы". Как Москва ответит на блокаду
 
ЛитваЭкономикаАнтон АлихановКалининградКалининградская областьРоссияСанкции в отношении России
 
 
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