https://ria.ru/20221214/litva-1838545655.html

Транспортный комплекс Литвы не выживет без транзита, заявил Алиханов

Транспортный комплекс Литвы не выживет без транзита, заявил Алиханов - РИА Новости, 14.12.2022

Транспортный комплекс Литвы не выживет без транзита, заявил Алиханов

Железнодорожный и портовый комплекс Литвы не может существовать в отрыве от транзита в Калининград и торговли с РФ, заявил в интервью РИА Новости губернатор... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T12:03

2022-12-14T12:03

2022-12-14T12:09

литва

экономика

антон алиханов

калининград

калининградская область

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Железнодорожный и портовый комплекс Литвы не может существовать в отрыве от транзита в Калининград и торговли с РФ, заявил в интервью РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории - в целом примерно половину от всего объема перевозок. Литовские власти утверждали, что только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле."Давайте посмотрим на карту. Вообще весь транспортный комплекс Прибалтики, а особенно Литвы, зависит от того уровня взаимодействия, который у Литвы есть с Российской Федерацией и с Китаем. Если вдруг этот уровень взаимодействия сойдет вообще в ноль, то Литовской железной дороге останется жить, может, года два в режиме пригородной электрички", - заявил Алиханов. Он добавил, что у Литвы есть железнодорожные связи с Польшей, но там совершенно другие пропускные мощности, кроме того, у Польши есть собственные развитые порты."В отрыве от транзита, от торговли с Российской Федерацией железнодорожный и портовый комплекс Литвы существовать не может. Собственно, ровно поэтому литовцы разрешают ж/д-транзит в Калининград. Потому что, как только они его запретят, сразу же последует ответная мера, и для них в этом смысле экономика вся закончится, года через два-три они начнут потихонечку резать свою железную дорогу на металлолом. И ровно то же самое в итоге случится и с портом в Клайпеде", - заключил Алиханов.

https://ria.ru/20220707/evropa-1800707395.html

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калининградская область

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Кирилл Волков

литва, экономика, антон алиханов, калининград, калининградская область, россия, санкции в отношении россии