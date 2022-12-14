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Франция призвала восстановить доступ к Лачинскому коридору - РИА Новости, 14.12.2022
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Франция призвала восстановить доступ к Лачинскому коридору
Франция призвала восстановить доступ к Лачинскому коридору - РИА Новости, 14.12.2022
Франция призвала восстановить доступ к Лачинскому коридору
Франция призывает восстановить доступ к связывающему Армению и Нагорный Карабах Лачинскому коридору, приостановка движения по которому имеет серьезные... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T01:05
2022-12-14T01:05
в мире
хикмет гаджиев
никол пашинян
владимир путин
армения
нагорный карабах
степанакерт
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ПАРИЖ, 14 дек - РИА Новости. Франция призывает восстановить доступ к связывающему Армению и Нагорный Карабах Лачинскому коридору, приостановка движения по которому имеет серьезные гуманитарные последствия, говорится в коммюнике МИД республики.Минобороны РФ ранее сообщило, что командованием российского миротворческого контингента ведутся переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по дорожному направлению Степанакерт - Горис.В Париже выразили сожаление в связи с нарушением движения транспорта по Лачинском коридору, соединяющему Армению и Нагорный Карабах, "которое имеет серьезные гуманитарные последствия для местного населения".В понедельник азербайджанские СМИ сообщили, что местные активисты и журналисты проводят на дороге, связывающий город Шушу со Степанакертом, акцию протеста против незаконной, по мнению Баку, эксплуатации со стороны армян месторождений полезных ископаемых. Позднее армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что представившиеся экологами азербайджанские граждане "перекрыли единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией". В тот же день премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, по утверждению армянской стороны, заявил о важности обеспечения бесперебойной связи между Арменией и Нагорным Карабахом.В МИД Армении заявили, что Ереван в ближайшее время начнёт консультации с международными партнёрами по ситуации с Лачинским коридором.Пресс-служба азербайджанского внешнеэкономического ведомства во вторник сообщила, что помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев проинформировал представителей дипкорпуса и военных атташе, аккредитованных в стране, о ситуации вокруг акции протеста вблизи города Степанакерт (азербайджанское название Ханкенди). В ходе своего выступления Гаджиев возложил вину на Ереван и отметил, что "Баку не позволит армянской стороне разграбить природные ресурсы Азербайджана".
https://ria.ru/20221214/karabakh-1838479665.html
https://ria.ru/20220914/lachin-1816655968.html
https://ria.ru/20201201/alternativa-1587152233.html
армения
нагорный карабах
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в мире, хикмет гаджиев, никол пашинян, владимир путин, армения, нагорный карабах, степанакерт
В мире, Хикмет Гаджиев, Никол Пашинян, Владимир Путин, Армения, Нагорный Карабах, Степанакерт
01:05 14.12.2022
 
Франция призвала восстановить доступ к Лачинскому коридору

МИД Франции призвал восстановить доступ к Лачинскому коридору между Арменией и Карабахом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкУказатель на участке дороги в Лачинском коридоре
Указатель на участке дороги в Лачинском коридоре - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Указатель на участке дороги в Лачинском коридоре. Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 дек - РИА Новости. Франция призывает восстановить доступ к связывающему Армению и Нагорный Карабах Лачинскому коридору, приостановка движения по которому имеет серьезные гуманитарные последствия, говорится в коммюнике МИД республики.
Минобороны РФ ранее сообщило, что командованием российского миротворческого контингента ведутся переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по дорожному направлению Степанакерт - Горис.
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 00:57
Госдеп США призвал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор
В Париже выразили сожаление в связи с нарушением движения транспорта по Лачинском коридору, соединяющему Армению и Нагорный Карабах, "которое имеет серьезные гуманитарные последствия для местного населения".
"Франция призывает к безоговорочному восстановлению доступа (к Лачинскому коридору - ред.) и поставок грузов в Нагорный Карабах при соблюдении прав проживающего там населения", - заявили в министерстве иностранных дел страны.
В понедельник азербайджанские СМИ сообщили, что местные активисты и журналисты проводят на дороге, связывающий город Шушу со Степанакертом, акцию протеста против незаконной, по мнению Баку, эксплуатации со стороны армян месторождений полезных ископаемых. Позднее армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что представившиеся экологами азербайджанские граждане "перекрыли единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией". В тот же день премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, по утверждению армянской стороны, заявил о важности обеспечения бесперебойной связи между Арменией и Нагорным Карабахом.
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 10:28
МИД России анонсировал открытие новой дороги по Лачинскому коридору
В МИД Армении заявили, что Ереван в ближайшее время начнёт консультации с международными партнёрами по ситуации с Лачинским коридором.
Пресс-служба азербайджанского внешнеэкономического ведомства во вторник сообщила, что помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев проинформировал представителей дипкорпуса и военных атташе, аккредитованных в стране, о ситуации вокруг акции протеста вблизи города Степанакерт (азербайджанское название Ханкенди). В ходе своего выступления Гаджиев возложил вину на Ереван и отметил, что "Баку не позволит армянской стороне разграбить природные ресурсы Азербайджана".
Российский миротворец обеспечивает контроль за безопасностью передвижения автотранспорта на дороге Степанакерт - Шуша - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря 2020, 14:09Ситуация в Нагорном Карабахе
Эксперт назвал альтернативу Лачинскому коридору для сообщения с Арменией
 
В миреХикмет ГаджиевНикол ПашинянВладимир ПутинАрменияНагорный КарабахСтепанакерт
 
 
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