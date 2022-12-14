https://ria.ru/20221214/drozdenko-1838513525.html

Дрозденко: несмотря на сложности 2022 года, Ленобласть "в плюсе"

Дрозденко: несмотря на сложности 2022 года, Ленобласть "в плюсе" - РИА Новости, 14.12.2022

Дрозденко: несмотря на сложности 2022 года, Ленобласть "в плюсе"

Об экономических испытаниях 2022 года и влиянии геополитических изменениях на развитие Ленинградской области, о поддержке жителей региона в условиях специальной РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T10:29

2022-12-14T10:29

2022-12-14T10:29

ленинградская область

александр дрозденко

енакиево

санкт-петербург

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Об экономических испытаниях 2022 года и влиянии геополитических изменениях на развитие Ленинградской области, о поддержке жителей региона в условиях специальной военной операции и шефстве над Енакиево, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал в интервью РИА Новости.– Как уходящий 2022 год повлиял на формирование бюджета Ленобласти?– Несмотря на все внешние сложности 2022 год для нас завершается достаточно неплохо. Мы точно перевыполним доходную часть бюджета. Доходов будет получено больше, чем за рекордный прошлый 2021 год. Хотя мы видим, что к концу года поступление прибыли замедлилось и мы пониманием, что следующий год для нас будет непростым. Тем более, что 2023 год - год отмены платежей налога на прибыль по консолидированной группе плательщиков. Для нас это будет сложным испытанием.Надеюсь, что уровень бюджета 2023 года к уровню 2022 года мы сохраним. При этом по расходной части бюджета у нас был достаточно хорошо выполнен, в пределах 97-98%. Это, на самом деле, неплохой показатель при том, что в течение года мы трижды вносили изменения в расходную часть бюджета в сторону увеличения.Если говорить про экономику, то ситуация здесь стабильная. Нам удалось решить несколько проблемных вопросов, которые получили общественный резонанс - запуск Тихвинского вагоностроительного завода (ТВСЗ) и птицефабрики "Русско-Высоцкая". Однако у нас остаются сложности с нашим крупнейшим промышленным предприятием Nokian Tyres. Компания сменила собственника, теперь он российский, а не финский. Для нас очень важно, чтобы предприятие вышло хотя бы на проектную мощность во втором квартале следующего года. Из-за этого мы имеем небольшое снижение индекса промышленного производства (ИПП). Мы завершим год с падением на 4% к уровню 2021 года, но для нас это абсолютно понятные цифры. Они связаны с тем, что ИПП считается по группе предприятий, а не в целом по экономике. Поэтому четыре процента это небольшое падение. А в целом, если говорить об экономике, то у нас рост. Мы это видим по объему отгруженных товаров и услуг и по росту валового регионального продукта.– Удалось ли региону сохранить инвестиции с учетом геополитических изменений?– У нас очень хорошие цифры по инвестициям в основной капитал. Это инвестиции без учета бюджетных вложений. Объем вложений в основной капитал сформирован крупными инфраструктурными и промышленными инвестиционными проектами, реализуемыми в Ленинградской области. Рост на 20,9% к уровню 2021 года, а 2021 год был рекордным. Хотя мы ожидаем скромный рост по итогам года, потому что цифра 20,9% — за девять месяцев. Сейчас рост чуть замедлился, но, тем не менее, составит около 10% к уровню прошлого года.– Главной темой уходящего года стала специальная военная операция (СВО). Как регион помогает добровольцам, мобилизованным и их семьям в это нелегкое время?– Ленинградская область, как и другие регионы, активно включилась во все темы, связанные с СВО и включением новых территорий в состав Российской Федерации. Мы достаточно хорошо отработали формирование именных батальонов и мы одни из первых в России, кто применил выплаты для стимулирования вступления в них, взяли шефство над именными батальонами и это шефство продолжается до сегодняшнего дня. Мы также выполнили план по частичной мобилизации. При этом мы старались соблюдать все ограничения и нормы, которые были установлены.Кроме того, наш регион один из первых ввел институт специального уполномоченного губернатора по связям с мобилизованными и добровольцами в зоне СВО. Сегодня работа выстроена неплохо. Мы получаем отчеты о доставке нашей целевой и гуманитарной помощи, передаем письма и посылки военнослужащим, получаем от них обратную связь. Мы также очень активно работаем и над поддержкой наших отдельных подразделений, которые только проходят обкатку в зоне специальной военной операции, это тоже непростая работа, в которой мы участвуем.Конечно, хочется отметить акцию #МыВместе и работу движения "Команда 47", которые показали насколько все в Ленобласти дружины, активны, неравнодушны и готовы прийти на помощь. Отмечу, что совокупно — жители и бизнес Ленобласти без бюджетных средств в рамках СВО собрали сумму порядка 400 миллионов рублей.– Ленобласть взяла шефство над городом Енакиево Донецкой народной республики. Какую поддержку и помощь оказывает им регион? В чем она выражается?– Мы почти на один миллиард рублей оказали помощь и поддержку Енакиево. По трем направлениям нас отметили на федеральном уровне: во-первых, то, что мы начали бурить скважины и добывать воду. Вопрос воды номер один на Донбассе. Также при подготовке к зиме мы стали бурить скважины возле котельных, искать воду, чтобы не сорвать работу в морозы. Потому что если не будет воды, не будет и тепла. Мы научились бурить скважины и наш опыт распространяется среди других регионов, которые работают на Донбассе. Наши специалисты нарасхват.Во-вторых, мы не стали централизоваться на каком-то одном объекте в это трудное время. Например, обустроить парк или построить одну школу или сделать спортивный центр. Мы пришли и поставили перед собой задачу подготовить к зиме все социальные учреждения — окна, кровлю, входную группу и осветить дороги, дворы всех муниципальных учреждений. С этой задачей мы справились и получили одобрение на федеральном уровне. В следующем году мы будем работать более точечно.В-третьих, мы взяли на себя ремонт инженерных сетей в самых узких местах. Да, мы построили практически с нуля пять новых дорог, но самые востребованные и самые убитые. Мы сегодня делаем санацию канализационного коллектора на насосной станции, эту работу не проводили последние 40 лет. Меняем несколько километров водопроводных и тепловых труб именно там, где они абсолютно потеряли способность и где есть постоянные разрывы. Такие правильные точечные решения позволяют нам эффективно работать.Ну, а самое знаковое событие для енакиевцев — трамваи. Там уже десять трамваев, я благодарен Санкт-Петербургу и "Горэлектротрансу" за нашу совместную работу, потому что непросто туда их привезти и установить. Кроме того, мы запускаем трамваи и параллельно ремонтируем депо, меняем провода, рельсы, шпалы. Мы меняем качество жизни енакиевцев.– Возвращаясь непосредственно к Ленинградской области, как регион решает проблемы обманутых дольщиков?– Мы вошли в пятерку регионов России по темпам восстановления прав обманутых дольщиков. Мы находимся в "зеленой зоне" и, безусловно, выполним поручение президента, чтобы в Ленобласти не осталось обманутых дольщиков на 1 января 2024 года. Хотя, возможно, у нас часть объектов, которые находятся в стройке, будут сдаваться, дооформляться в течение первого квартала 2024 года.Сейчас, наверное, основная проблема, которая у нас есть — несогласие ряда дольщиков получить компенсацию вместо квадратных метров. Если готовность объекта менее 80%, то правление Фонда определяет путь восстановления прав дольщиков — либо выплата компенсации, либо достройка. Если они не вписываются в срок достройки календарного года, либо остается плюс-минус первый квартал, то принимается решение о выплате компенсации. Это, конечно, вызывает определённое недовольство и возмущение дольщиков. Многие говорят: у нас стоит коробка, у нас практически готовый дом, почему вы нас не достраиваете? В этом случае вариант только один — достройка за счет привлечения сторонних инвесторов. Мы работаем по нему. У нас десятки объектов находятся в такой стройке, но это очень сложный механизм с правовой точки зрения. Он сложен и в плане гарантий для тех, кто вкладывает свои средства, и с моральной точки зрения, поскольку негатив, который есть у дольщиков, переносится на добросовестную компанию, которая принялась за достройку.– В 2022 году Ленобласть привлекла большие инвестиции на ремонт и строительство новых дорог. Какие итоги в этой отрасли?– Действительно, этот год для нас масштабный. У нас никогда не было привлечено столько средств в дорожный фонд — более 22 миллиардов рублей.Обычно это 12-16 миллиардов рублей. Мы ведем большие стройки — два моста через реки Волхов и Свирь. Это стройки, о которых мы мечтали 50 последних лет. Мы начали строить масштабные развязки и дороги в границах агломерации. И, наверное, самое главное, не по деньгам, а с управленческой точки зрения — мы впервые вышли на прямое подписание соглашений с Санкт-Петербургом о том, что будем совместно финансировать ремонт дорог к садоводствам в соотношении 80% (бюджет Санкт-Петербург) на 20% (бюджет Ленобласть). Первый 1,2 миллиарда рублей — пробный шар — мы "закатим" на ремонт таких дорог в 2023 году.

https://ria.ru/20221207/markov-1836956352.html

https://ria.ru/20221102/lenoblast-1828743888.html

https://ria.ru/20221207/kvartiry-1837005054.html

енакиево

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, енакиево, санкт-петербург