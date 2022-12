https://ria.ru/20221214/bali-1838268925.html

Отдых на Бали: туры, билеты, цены, запреты, достопримечательности

Отдых на Бали: туры, билеты, цены, запреты, достопримечательности - РИА Новости, 14.12.2022

Отдых на Бали: туры, билеты, цены, запреты, достопримечательности

Спрос на Бали постепенно возвращается к допандемийному. Местные власти подогревают интерес: недавно сообщили о новом типе виз и планах запуска прямых рейсов.

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Ольга Кабанова. Спрос на Бали постепенно возвращается к допандемийному. Местные власти подогревают интерес: недавно сообщили о новом типе виз и планах запуска прямых рейсов. О том, что смотреть и пробовать на сказочном острове, относится ли к туристам запрет на внебрачные связи и где лучше отдохнуть, — в материале РИА Новости.Спрос растетБали все популярнее — сложно найти свободную виллу или номер в гестхаусе. Хотя цены повысились. Особенно много приезжает россиян и австралийцев, отмечает местный житель и гид Будибали.По словам директора департамента рекламы и PR компании "Русский Экспресс" Анны Филатовской, спрос на направление у наших туристов увеличился, однако еще не достиг допандемийных значений.Тормозят рост два фактора. Первый — ограничения на въезд: нужен сертификат о полном курсе вакцинации ("Спутник V" признан). Второй — авиаперевозка и цены на нее.Добраться до райского острова сейчас можно только на лайнерах иностранных авиакомпаний Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines, Etihad Airways с пересадкой в Дубае, Дохе, Стамбуле или Бангкоке. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 60 тысяч рублей с человека с вылетом в середине января. Время в пути — от 15 часов.Но есть и хорошая новость: в конце ноября индонезийский посол в России Хосе Антонио Морато Таварес сообщил, что к лету 2023-го появятся прямые рейсы из Москвы в Денпасар. Соответствующее разрешение уже получила авиакомпания AZUR air. Запустить полетную программу планирует и Nordwind.А пока выгоднее брать пакетный тур с включенным перелетом. В ассортименте "Русского Экспресса" есть варианты за 116 тысяч рублей с человека за девять дней, у FUN&SUN цены начинаются от 99 тысяч за десять ночей.Запрет на сожительство и виза для богатыхМестные власти со своей стороны тоже борются за туристов. В стране в особенности хотят видеть обеспеченных путешественников: во время саммита G20 главное иммиграционное управление Индонезии объявило о запуске новой "визы для богатых" на срок от пяти до десяти лет.Чтобы получить документ, нужно заплатить 200 долларов за оформление и предоставить доказательство наличия минимум 131 тысячи долларов на банковском счете. Если таких средств нет, находиться в стране разрешают до 30 дней: виза оформляется в аэропорту по прибытии и стоит 35 долларов. При желании ее можно продлить еще на месяц — за ту же сумму.На днях парламент Индонезии принял новый Уголовный кодекс, заставивший туристов напрячься. Согласно документу, ночевать вместе, не будучи мужем и женой, теперь нельзя. Запрещаются и внебрачные связи — за это может грозить до трех лет тюремного заключения.Однако министр юстиции и прав человека Ясонна Лаоли поспешил успокоить путешественников: на иностранцев правило не распространяется.Путешественникам, собирающимся провести отпуск на Бали, стоит знать о нескольких правилах, предупреждает Будибали. Если соберетесь в храм, надевайте закрытую одежду. Нельзя также наступать на подношения и трогать балийцев за голову.Кроме того, не рекомендуется ходить в купальниках или с голым торсом в общественных местах — для этого есть пляж.Люди, религия, природаПо словам Анны Филатовской, есть три причины хотя бы раз побывать на Бали.Сюда часто приезжают за ответами на важные вопросы, духовным ростом и самосовершенствованием, добавляет гид Кристина Горбунова. И, как правило, каждый находит то, что ищет.А вот ленивый отпуск в стиле all inclusive здесь не особо в почете. Конечно, у туроператоров есть и такие предложения, но их немного и они заметно уступают по качеству турецким или доминиканским. Сюда приезжают не для того, чтобы сидеть в отеле на полном пансионе.Жилье выбирают по предпочтениям. Тем, кто любит начинать день с серфинга, стоит рассмотреть районы Легиан, Кута, Чангу, Переренан, а также полуостров Букит. Фанатам пляжного отдыха — Джимбаран или Санур. За поиском себя и умиротворением отправляйтесь в Убуд, где нет моря, а если вам по душе активная ночная жизнь — в Семиньяк."Здесь совсем другой отдых — в отличие от Турции. В отелях обычно включены только завтраки", — предупреждает Кристина. В остальное время турист предоставлен сам себе, но это большой плюс: повсюду сотни кафе со вкусной и недорогой едой, а гиды на каждом шагу предлагают огромный выбор экскурсий.Всего по чуть-чутьПо словам Будибали, на острове есть несколько основных экскурсионных маршрутов. Один из самых популярных — в сторону Убуда с посещением леса обезьян (тут стоит быть осторожными, его обитатели — опытные воришки: могут украсть все, что вы не очень крепко держите в руках), рисовых террас, парка птиц.По пути можно заехать в деревню Кинтамани: с веранд местных ресторанов и кафе открывается потрясающий вид на вулкан Батур. А если захотите на него подняться, останавливайтесь на ночь и начинайте восхождение перед рассветом, чтобы встретить новый день уже на вершине.На втором месте по востребованности — поездки в храмы. В списке must see: Пура Лухур Улувату (он прямо на скале у океана), Танах Лот (сюда приезжают не только туристы, но и местные — на службу), комплекс из 22 храмов Пура Бесаких (находятся на склоне вулкана Агунг) и "небесный" Пура Лемпуянг (построен на высоте больше тысячи метров).Также Будибали рекомендует на один день сплавать на остров Нуса Пенида, чтобы полюбоваться местными пляжами — "как с картинки" — Атух, Кристал Бэй и Келингкинг, заняться дайвингом и снорклингом.Славится Бали и водопадами — их на острове десятки. Самые красивые — Гит-Гит, Мундук, Тегенунган, Секумпул. Не менее завораживают и водные дворцы — Тирта Ганга и Таман Уджунг.На экскурсии можно ездить не только с гидом, но и самостоятельно — на такси или арендованном байке. Последний вариант самый удобный и экономный.Что касается денег: здесь принимают как наличные (лучше приезжать с долларами и на месте менять на индонезийские рупии), так и карты, отмечает Кристина."Сейчас работает только "пластик" UnionPay. Также можно сделать местную карту, но для этого нужен спонсор-балиец, у которого есть счет в банке", — уточняет она.Культура едыПо словам гида Кристины Горбуновой, самая популярная еда на острове — nasi goreng (жареный рис) и mi goreng (жареная лапша), к которым на свой вкус можно добавить топинг, и gado-gado (овощи с ореховым соусом).Мясные блюда тоже есть. Это rengang (тушеная в кокосово-пряном соусе говядина), bakso (суп с тефтелями), sato (мини-шашлычки из курицы, говядины, свинины или морепродуктов)."Но мне больше всего нравятся кафе с веганскими и сыроедческими блюдами. Особенно их много в Убуде. Например, Sayuri или Alchemy. Так вкусно, что не отличишь от приготовленного на огне", — поясняет она.Из напитков Кристина советует попробовать традиционный балийский кофе, фреши из местных экзотических фруктов. Из десертов закажите pisang goreng — сладкие бананы в кляре с карамелью или медом. А вот на алкоголь лучше особо не рассчитывать: на Бали высокие налоги на спиртное, поэтому стоит оно дорого.

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

