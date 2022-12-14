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Отдых на Бали: туры, билеты, цены, запреты, достопримечательности - РИА Новости, 14.12.2022
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Туризм
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Отдых на Бали: туры, билеты, цены, запреты, достопримечательности
Отдых на Бали: туры, билеты, цены, запреты, достопримечательности - РИА Новости, 14.12.2022
Отдых на Бали: туры, билеты, цены, запреты, достопримечательности
Спрос на Бали постепенно возвращается к допандемийному. Местные власти подогревают интерес: недавно сообщили о новом типе виз и планах запуска прямых рейсов. О... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T08:00
2022-12-14T08:21
туризм
бали
индонезия
туризм
маршруты - туризм
отдых
отдых на море
остров
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Ольга Кабанова. Спрос на Бали постепенно возвращается к допандемийному. Местные власти подогревают интерес: недавно сообщили о новом типе виз и планах запуска прямых рейсов. О том, что смотреть и пробовать на сказочном острове, относится ли к туристам запрет на внебрачные связи и где лучше отдохнуть, — в материале РИА Новости.Спрос растетБали все популярнее — сложно найти свободную виллу или номер в гестхаусе. Хотя цены повысились. Особенно много приезжает россиян и австралийцев, отмечает местный житель и гид Будибали.По словам директора департамента рекламы и PR компании "Русский Экспресс" Анны Филатовской, спрос на направление у наших туристов увеличился, однако еще не достиг допандемийных значений.Тормозят рост два фактора. Первый — ограничения на въезд: нужен сертификат о полном курсе вакцинации ("Спутник V" признан). Второй — авиаперевозка и цены на нее.Добраться до райского острова сейчас можно только на лайнерах иностранных авиакомпаний Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines, Etihad Airways с пересадкой в Дубае, Дохе, Стамбуле или Бангкоке. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 60 тысяч рублей с человека с вылетом в середине января. Время в пути — от 15 часов.Но есть и хорошая новость: в конце ноября индонезийский посол в России Хосе Антонио Морато Таварес сообщил, что к лету 2023-го появятся прямые рейсы из Москвы в Денпасар. Соответствующее разрешение уже получила авиакомпания AZUR air. Запустить полетную программу планирует и Nordwind.А пока выгоднее брать пакетный тур с включенным перелетом. В ассортименте "Русского Экспресса" есть варианты за 116 тысяч рублей с человека за девять дней, у FUN&amp;SUN цены начинаются от 99 тысяч за десять ночей.Запрет на сожительство и виза для богатыхМестные власти со своей стороны тоже борются за туристов. В стране в особенности хотят видеть обеспеченных путешественников: во время саммита G20 главное иммиграционное управление Индонезии объявило о запуске новой "визы для богатых" на срок от пяти до десяти лет.Чтобы получить документ, нужно заплатить 200 долларов за оформление и предоставить доказательство наличия минимум 131 тысячи долларов на банковском счете. Если таких средств нет, находиться в стране разрешают до 30 дней: виза оформляется в аэропорту по прибытии и стоит 35 долларов. При желании ее можно продлить еще на месяц — за ту же сумму.На днях парламент Индонезии принял новый Уголовный кодекс, заставивший туристов напрячься. Согласно документу, ночевать вместе, не будучи мужем и женой, теперь нельзя. Запрещаются и внебрачные связи — за это может грозить до трех лет тюремного заключения.Однако министр юстиции и прав человека Ясонна Лаоли поспешил успокоить путешественников: на иностранцев правило не распространяется.Путешественникам, собирающимся провести отпуск на Бали, стоит знать о нескольких правилах, предупреждает Будибали. Если соберетесь в храм, надевайте закрытую одежду. Нельзя также наступать на подношения и трогать балийцев за голову.Кроме того, не рекомендуется ходить в купальниках или с голым торсом в общественных местах — для этого есть пляж.Люди, религия, природаПо словам Анны Филатовской, есть три причины хотя бы раз побывать на Бали.Сюда часто приезжают за ответами на важные вопросы, духовным ростом и самосовершенствованием, добавляет гид Кристина Горбунова. И, как правило, каждый находит то, что ищет.А вот ленивый отпуск в стиле all inclusive здесь не особо в почете. Конечно, у туроператоров есть и такие предложения, но их немного и они заметно уступают по качеству турецким или доминиканским. Сюда приезжают не для того, чтобы сидеть в отеле на полном пансионе.Жилье выбирают по предпочтениям. Тем, кто любит начинать день с серфинга, стоит рассмотреть районы Легиан, Кута, Чангу, Переренан, а также полуостров Букит. Фанатам пляжного отдыха — Джимбаран или Санур. За поиском себя и умиротворением отправляйтесь в Убуд, где нет моря, а если вам по душе активная ночная жизнь — в Семиньяк."Здесь совсем другой отдых — в отличие от Турции. В отелях обычно включены только завтраки", — предупреждает Кристина. В остальное время турист предоставлен сам себе, но это большой плюс: повсюду сотни кафе со вкусной и недорогой едой, а гиды на каждом шагу предлагают огромный выбор экскурсий.Всего по чуть-чутьПо словам Будибали, на острове есть несколько основных экскурсионных маршрутов. Один из самых популярных — в сторону Убуда с посещением леса обезьян (тут стоит быть осторожными, его обитатели — опытные воришки: могут украсть все, что вы не очень крепко держите в руках), рисовых террас, парка птиц.По пути можно заехать в деревню Кинтамани: с веранд местных ресторанов и кафе открывается потрясающий вид на вулкан Батур. А если захотите на него подняться, останавливайтесь на ночь и начинайте восхождение перед рассветом, чтобы встретить новый день уже на вершине.На втором месте по востребованности — поездки в храмы. В списке must see: Пура Лухур Улувату (он прямо на скале у океана), Танах Лот (сюда приезжают не только туристы, но и местные — на службу), комплекс из 22 храмов Пура Бесаких (находятся на склоне вулкана Агунг) и "небесный" Пура Лемпуянг (построен на высоте больше тысячи метров).Также Будибали рекомендует на один день сплавать на остров Нуса Пенида, чтобы полюбоваться местными пляжами — "как с картинки" — Атух, Кристал Бэй и Келингкинг, заняться дайвингом и снорклингом.Славится Бали и водопадами — их на острове десятки. Самые красивые — Гит-Гит, Мундук, Тегенунган, Секумпул. Не менее завораживают и водные дворцы — Тирта Ганга и Таман Уджунг.На экскурсии можно ездить не только с гидом, но и самостоятельно — на такси или арендованном байке. Последний вариант самый удобный и экономный.Что касается денег: здесь принимают как наличные (лучше приезжать с долларами и на месте менять на индонезийские рупии), так и карты, отмечает Кристина."Сейчас работает только "пластик" UnionPay. Также можно сделать местную карту, но для этого нужен спонсор-балиец, у которого есть счет в банке", — уточняет она.Культура едыПо словам гида Кристины Горбуновой, самая популярная еда на острове — nasi goreng (жареный рис) и mi goreng (жареная лапша), к которым на свой вкус можно добавить топинг, и gado-gado (овощи с ореховым соусом).Мясные блюда тоже есть. Это rengang (тушеная в кокосово-пряном соусе говядина), bakso (суп с тефтелями), sato (мини-шашлычки из курицы, говядины, свинины или морепродуктов)."Но мне больше всего нравятся кафе с веганскими и сыроедческими блюдами. Особенно их много в Убуде. Например, Sayuri или Alchemy. Так вкусно, что не отличишь от приготовленного на огне", — поясняет она.Из напитков Кристина советует попробовать традиционный балийский кофе, фреши из местных экзотических фруктов. Из десертов закажите pisang goreng — сладкие бананы в кляре с карамелью или медом. А вот на алкоголь лучше особо не рассчитывать: на Бали высокие налоги на спиртное, поэтому стоит оно дорого.
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Ольга Кабанова
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РИА Новости
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бали, индонезия, туризм, маршруты - туризм, отдых, отдых на море, остров, туристы, достопримечательности, отели, куда можно лететь
Туризм, Бали, Индонезия, Туризм, Маршруты - Туризм, Отдых, Отдых на море, Остров, туристы, Достопримечательности, Отели, куда можно лететь
08:00 14.12.2022 (обновлено: 08:21 14.12.2022)
 

Отдых на Бали: туры, билеты, цены, запреты, достопримечательности

© Depositphotos.com / YuliyaKirayonakBOДевушка на пляже на Бали
Девушка на пляже на Бали - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Depositphotos.com / YuliyaKirayonakBO
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Ольга Кабанова. Спрос на Бали постепенно возвращается к допандемийному. Местные власти подогревают интерес: недавно сообщили о новом типе виз и планах запуска прямых рейсов. О том, что смотреть и пробовать на сказочном острове, относится ли к туристам запрет на внебрачные связи и где лучше отдохнуть, — в материале РИА Новости.

Спрос растет

Бали все популярнее — сложно найти свободную виллу или номер в гестхаусе. Хотя цены повысились. Особенно много приезжает россиян и австралийцев, отмечает местный житель и гид Будибали.
© AFP 2022 / Sonny TumbelakaТуристы на пляже в Семиньяке, Бали
Туристы на пляже в Семиньяке, Бали - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AFP 2022 / Sonny Tumbelaka
Туристы на пляже в Семиньяке, Бали
По словам директора департамента рекламы и PR компании "Русский Экспресс" Анны Филатовской, спрос на направление у наших туристов увеличился, однако еще не достиг допандемийных значений.
Тормозят рост два фактора. Первый — ограничения на въезд: нужен сертификат о полном курсе вакцинации ("Спутник V" признан). Второй — авиаперевозка и цены на нее.

"Основное препятствие — нет удобных прямых перелетов. До пандемии такие рейсы выполняла "Россия" из Москвы", — поясняет PR-директор компании "Интурист" Дарья Домостроева.

Добраться до райского острова сейчас можно только на лайнерах иностранных авиакомпаний Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines, Etihad Airways с пересадкой в Дубае, Дохе, Стамбуле или Бангкоке. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 60 тысяч рублей с человека с вылетом в середине января. Время в пути — от 15 часов.
© Depositphotos.com / martinm303Обезьяна
Обезьяна - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Depositphotos.com / martinm303
Обезьяна
Но есть и хорошая новость: в конце ноября индонезийский посол в России Хосе Антонио Морато Таварес сообщил, что к лету 2023-го появятся прямые рейсы из Москвы в Денпасар. Соответствующее разрешение уже получила авиакомпания AZUR air. Запустить полетную программу планирует и Nordwind.
А пока выгоднее брать пакетный тур с включенным перелетом. В ассортименте "Русского Экспресса" есть варианты за 116 тысяч рублей с человека за девять дней, у FUN&SUN цены начинаются от 99 тысяч за десять ночей.

"По сравнению с 2019 годом стоимость путевок выросла на 10-20 процентов", — уточняет руководитель PR-отдела компании Ольга Иванова.

Запрет на сожительство и виза для богатых

Местные власти со своей стороны тоже борются за туристов. В стране в особенности хотят видеть обеспеченных путешественников: во время саммита G20 главное иммиграционное управление Индонезии объявило о запуске новой "визы для богатых" на срок от пяти до десяти лет.
© Depositphotos.com / horon77Пляж на острове Бали
Пляж на острове Бали - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Depositphotos.com / horon77
Пляж на острове Бали
Чтобы получить документ, нужно заплатить 200 долларов за оформление и предоставить доказательство наличия минимум 131 тысячи долларов на банковском счете. Если таких средств нет, находиться в стране разрешают до 30 дней: виза оформляется в аэропорту по прибытии и стоит 35 долларов. При желании ее можно продлить еще на месяц — за ту же сумму.
На днях парламент Индонезии принял новый Уголовный кодекс, заставивший туристов напрячься. Согласно документу, ночевать вместе, не будучи мужем и женой, теперь нельзя. Запрещаются и внебрачные связи — за это может грозить до трех лет тюремного заключения.
© Depositphotos.com / galitskayaМужчина делает селфи с обезьяной
Мужчина делает селфи с обезьяной - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Depositphotos.com / galitskaya
Мужчина делает селфи с обезьяной
Однако министр юстиции и прав человека Ясонна Лаоли поспешил успокоить путешественников: на иностранцев правило не распространяется.
"Если туристы хотят поехать в отпуск на Бали и остановиться в одном номере, это их личное дело, — пояснил Лаоли. — Отели не будут запрашивать свидетельства о браке у граждан других стран".
Путешественникам, собирающимся провести отпуск на Бали, стоит знать о нескольких правилах, предупреждает Будибали. Если соберетесь в храм, надевайте закрытую одежду. Нельзя также наступать на подношения и трогать балийцев за голову.
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в медиабанкПляж Кута на острове Бали
Пляж Кута на острове Бали - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Пляж Кута на острове Бали
Кроме того, не рекомендуется ходить в купальниках или с голым торсом в общественных местах — для этого есть пляж.

Люди, религия, природа

По словам Анны Филатовской, есть три причины хотя бы раз побывать на Бали.

"Первая — люди. Они тут совершенно необыкновенные. Очень добрые и отзывчивые, радуются каждому туристу и заряжают позитивом еще в аэропорту. Вторая — уникальная религия острова и огромное количество храмов. А третья — невероятная природа Бали, джунгли, горные реки, водопады, вулканы, океан и море цветов", — перечисляет она.

Сюда часто приезжают за ответами на важные вопросы, духовным ростом и самосовершенствованием, добавляет гид Кристина Горбунова. И, как правило, каждый находит то, что ищет.
© Depositphotos.com / oneinchpunchДевушка возле храма Пура Лухур Лемпуянг на Бали, Индонезия
Девушка возле храма Пура Лухур Лемпуянг на Бали, Индонезия
1 из 4
Девушка возле храма Пура Лухур Лемпуянг на Бали, Индонезия
© Depositphotos.com / oneinchpunch
CC BY-SA 3.0 / CEphoto, Uwe Aranas / Храм Лухур Улувату
Храм Лухур Улувату
2 из 4
Храм Лухур Улувату
CC BY-SA 3.0 / CEphoto, Uwe Aranas /
© AFP 2022 / Sonny Tumbelaka Храм Танах Лот
Храм Танах Лот
3 из 4
Храм Танах Лот
© AFP 2022 / Sonny Tumbelaka
CC BY 2.0 / Jorge Láscar / Храм летучих мышей Гоа Лавах
Храм летучих мышей Гоа Лавах
4 из 4
Храм летучих мышей Гоа Лавах
CC BY 2.0 / Jorge Láscar /
1 из 4
Девушка возле храма Пура Лухур Лемпуянг на Бали, Индонезия
© Depositphotos.com / oneinchpunch
2 из 4
Храм Лухур Улувату
CC BY-SA 3.0 / CEphoto, Uwe Aranas /
3 из 4
Храм Танах Лот
© AFP 2022 / Sonny Tumbelaka
4 из 4
Храм летучих мышей Гоа Лавах
CC BY 2.0 / Jorge Láscar /
А вот ленивый отпуск в стиле all inclusive здесь не особо в почете. Конечно, у туроператоров есть и такие предложения, но их немного и они заметно уступают по качеству турецким или доминиканским. Сюда приезжают не для того, чтобы сидеть в отеле на полном пансионе.
Жилье выбирают по предпочтениям. Тем, кто любит начинать день с серфинга, стоит рассмотреть районы Легиан, Кута, Чангу, Переренан, а также полуостров Букит. Фанатам пляжного отдыха — Джимбаран или Санур. За поиском себя и умиротворением отправляйтесь в Убуд, где нет моря, а если вам по душе активная ночная жизнь — в Семиньяк.
CC BY-SA 4.0 / Germartin1 / Bayung Gede - main street (cropped) Деревня Кинтамани
Деревня Кинтамани - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
CC BY-SA 4.0 / Germartin1 / Bayung Gede - main street (cropped)
Деревня Кинтамани
"Здесь совсем другой отдых — в отличие от Турции. В отелях обычно включены только завтраки", — предупреждает Кристина. В остальное время турист предоставлен сам себе, но это большой плюс: повсюду сотни кафе со вкусной и недорогой едой, а гиды на каждом шагу предлагают огромный выбор экскурсий.

Всего по чуть-чуть

"Главное — побывать хотя бы на одной локации из каждого вида: водопад, храм, вулкан, рисовые террасы, пляжи", — говорит Кристина Горбунова.

По словам Будибали, на острове есть несколько основных экскурсионных маршрутов. Один из самых популярных — в сторону Убуда с посещением леса обезьян (тут стоит быть осторожными, его обитатели — опытные воришки: могут украсть все, что вы не очень крепко держите в руках), рисовых террас, парка птиц.
© Фото : Unsplash/Radoslav BaliРисовые террасы в Тегаллаланге
Рисовые террасы в Тегаллаланге
1 из 5
Рисовые террасы в Тегаллаланге
© Фото : Unsplash/Radoslav Bali
© AFP 2022 / Gabriel BouysЛес обезьян в Убуде, Бали
Лес обезьян в Убуде, Бали
2 из 5
Лес обезьян в Убуде, Бали
© AFP 2022 / Gabriel Bouys
CC BY-SA 2.0 / William Cho / Рисовые террасы в Тегаллаланге
Рисовые террасы в Тегаллаланге
3 из 5
Рисовые террасы в Тегаллаланге
CC BY-SA 2.0 / William Cho /
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в медиабанк

Балийский парк птиц

Балийский парк птиц
4 из 5

Балийский парк птиц

© РИА Новости / Михаил Фомичев
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© AFP 2022 / Sonny TumbelakaРисовые поля Джатилувих
Рисовые поля Джатилувих
5 из 5
Рисовые поля Джатилувих
© AFP 2022 / Sonny Tumbelaka
1 из 5
Рисовые террасы в Тегаллаланге
© Фото : Unsplash/Radoslav Bali
2 из 5
Лес обезьян в Убуде, Бали
© AFP 2022 / Gabriel Bouys
3 из 5
Рисовые террасы в Тегаллаланге
CC BY-SA 2.0 / William Cho /
4 из 5

Балийский парк птиц

© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
5 из 5
Рисовые поля Джатилувих
© AFP 2022 / Sonny Tumbelaka
По пути можно заехать в деревню Кинтамани: с веранд местных ресторанов и кафе открывается потрясающий вид на вулкан Батур. А если захотите на него подняться, останавливайтесь на ночь и начинайте восхождение перед рассветом, чтобы встретить новый день уже на вершине.
CC BY-SA 3.0 / TropicaLiving / Гора Батур
Гора Батур - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
CC BY-SA 3.0 / TropicaLiving /
Гора Батур
На втором месте по востребованности — поездки в храмы. В списке must see: Пура Лухур Улувату (он прямо на скале у океана), Танах Лот (сюда приезжают не только туристы, но и местные — на службу), комплекс из 22 храмов Пура Бесаких (находятся на склоне вулкана Агунг) и "небесный" Пура Лемпуянг (построен на высоте больше тысячи метров).
Также Будибали рекомендует на один день сплавать на остров Нуса Пенида, чтобы полюбоваться местными пляжами — "как с картинки" — Атух, Кристал Бэй и Келингкинг, заняться дайвингом и снорклингом.
© Фото : Unsplash/Arya KrisdyantaraВодопад Секумпул
Водопад Секумпул
1 из 3
Водопад Секумпул
© Фото : Unsplash/Arya Krisdyantara
CC BY 3.0 / rheins / Водный дворец Тирта Ганга
Водный дворец Тирта Ганга
2 из 3
Водный дворец Тирта Ганга
CC BY 3.0 / rheins /
© Фото : Unsplash/Shravan YelburgiВодопад Тегенунган
Водопад Тегенунган
3 из 3
Водопад Тегенунган
© Фото : Unsplash/Shravan Yelburgi
1 из 3
Водопад Секумпул
© Фото : Unsplash/Arya Krisdyantara
2 из 3
Водный дворец Тирта Ганга
CC BY 3.0 / rheins /
3 из 3
Водопад Тегенунган
© Фото : Unsplash/Shravan Yelburgi
Славится Бали и водопадами — их на острове десятки. Самые красивые — Гит-Гит, Мундук, Тегенунган, Секумпул. Не менее завораживают и водные дворцы — Тирта Ганга и Таман Уджунг.
На экскурсии можно ездить не только с гидом, но и самостоятельно — на такси или арендованном байке. Последний вариант самый удобный и экономный.
© Фото : Unsplash / Artem BeliaikinДорожное движение на Бали
Дорожное движение на Бали - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Фото : Unsplash / Artem Beliaikin
Дорожное движение на Бали
Что касается денег: здесь принимают как наличные (лучше приезжать с долларами и на месте менять на индонезийские рупии), так и карты, отмечает Кристина.
"Сейчас работает только "пластик" UnionPay. Также можно сделать местную карту, но для этого нужен спонсор-балиец, у которого есть счет в банке", — уточняет она.

Культура еды

"Я жила на Бали почти месяц и за это время ни разу не ела мясо, — рассказывает туристка из Москвы Алена Афоненко. — Там столько вкусной вегетарианской еды, что я и забыла про любимые куриные ножки и стейки".

По словам гида Кристины Горбуновой, самая популярная еда на острове — nasi goreng (жареный рис) и mi goreng (жареная лапша), к которым на свой вкус можно добавить топинг, и gado-gado (овощи с ореховым соусом).
© Фото : Unsplash / Laura Lanckriet

Наси-горенг

Наси Горенг
1 из 4

Наси-горенг

© Фото : Unsplash / Laura Lanckriet
© Фото : Unsplash / Eve LynВ кафе на острове Бали
В кафе на острове Бали
2 из 4
В кафе на острове Бали
© Фото : Unsplash / Eve Lyn
© Фото : Pixabay / stivianputra87Баксо
Баксо
3 из 4
Баксо
© Фото : Pixabay / stivianputra87
© Фото : Unsplash / R Eris Prayatama

Ми-горенг

Ми Горенг
4 из 4

Ми-горенг

© Фото : Unsplash / R Eris Prayatama
1 из 4

Наси-горенг

© Фото : Unsplash / Laura Lanckriet
2 из 4
В кафе на острове Бали
© Фото : Unsplash / Eve Lyn
3 из 4
Баксо
© Фото : Pixabay / stivianputra87
4 из 4

Ми-горенг

© Фото : Unsplash / R Eris Prayatama
Мясные блюда тоже есть. Это rengang (тушеная в кокосово-пряном соусе говядина), bakso (суп с тефтелями), sato (мини-шашлычки из курицы, говядины, свинины или морепродуктов).
"Но мне больше всего нравятся кафе с веганскими и сыроедческими блюдами. Особенно их много в Убуде. Например, Sayuri или Alchemy. Так вкусно, что не отличишь от приготовленного на огне", — поясняет она.
© Фото : Unsplash / Bernard HermantКафе в городе Убуд на острове Бали
Кафе в городе Убуд на острове Бали - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Фото : Unsplash / Bernard Hermant
Кафе в городе Убуд на острове Бали
Из напитков Кристина советует попробовать традиционный балийский кофе, фреши из местных экзотических фруктов. Из десертов закажите pisang goreng — сладкие бананы в кляре с карамелью или медом. А вот на алкоголь лучше особо не рассчитывать: на Бали высокие налоги на спиртное, поэтому стоит оно дорого.
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