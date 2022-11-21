https://ria.ru/20221121/indoneziya-1832981699.html
Индонезия надеется запустить прямые рейсы в Россию к лету, заявил посол
Индонезия надеется запустить прямые рейсы в Россию к лету, заявил посол - РИА Новости, 21.11.2022
Индонезия надеется запустить прямые рейсы в Россию к лету, заявил посол
Индонезия надеется, что прямые рейсы из Москвы в Джакарту и на Бали будут запущены до начала лета 2023 года, заявил РИА Новости индонезийский посол в России... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T06:41
2022-11-21T06:41
2022-11-21T06:41
новости - туризм
индонезия
россия
бали
azur air
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153134/55/1531345531_0:51:3071:1778_1920x0_80_0_0_216b7d7fa67d27a346112cbd7d31b5a6.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Индонезия надеется, что прямые рейсы из Москвы в Джакарту и на Бали будут запущены до начала лета 2023 года, заявил РИА Новости индонезийский посол в России Хосе Антонио Морато Таварес."Azur Air уже получили разрешение на полеты в Джакарту, им осталось выполнить некоторые требования. Одно из них - открыть офис в Индонезии. Также Nordwind пытается получить разрешение, мы в процессе", - сказал он."Я надеюсь, до следующего лета этот вопрос решится, и летать на Бали будет проще", - добавил посол.Ранее в интервью РИА Новости посол говорил, что туристы из РФ для отдыха выбирают именно остров Бали, хотя в Индонезии есть и другие привлекательные курорты. Министерство туризма Индонезии запустило пиар-кампанию "Десять новых Бали", которая рассказывает туристам о других регионах страны, например, регионе Лабуан-Баджо, где водятся комодские вараны, или острове Самосир посреди озера Тоба, образованном в результате извержения вулкана много лет назад.
https://ria.ru/20221111/indoneziya-1830717036.html
https://ria.ru/20221120/indoneziya-1832832528.html
индонезия
россия
бали
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153134/55/1531345531_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_dd33e58154782d7c5d30e2dffb1f0977.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, индонезия, россия, бали, azur air, туризм
Новости - Туризм, Индонезия, Россия, Бали, Azur Air, Туризм
Индонезия надеется запустить прямые рейсы в Россию к лету, заявил посол
Посол Индонезии Таварес заявил о надежде Джакарты запустить прямые рейсы в Россию к лету