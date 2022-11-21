https://ria.ru/20221121/indoneziya-1832981699.html

Индонезия надеется запустить прямые рейсы в Россию к лету, заявил посол

Индонезия надеется запустить прямые рейсы в Россию к лету, заявил посол - РИА Новости, 21.11.2022

Индонезия надеется запустить прямые рейсы в Россию к лету, заявил посол

Индонезия надеется, что прямые рейсы из Москвы в Джакарту и на Бали будут запущены до начала лета 2023 года, заявил РИА Новости индонезийский посол в России... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T06:41

2022-11-21T06:41

2022-11-21T06:41

новости - туризм

индонезия

россия

бали

azur air

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153134/55/1531345531_0:51:3071:1778_1920x0_80_0_0_216b7d7fa67d27a346112cbd7d31b5a6.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Индонезия надеется, что прямые рейсы из Москвы в Джакарту и на Бали будут запущены до начала лета 2023 года, заявил РИА Новости индонезийский посол в России Хосе Антонио Морато Таварес."Azur Air уже получили разрешение на полеты в Джакарту, им осталось выполнить некоторые требования. Одно из них - открыть офис в Индонезии. Также Nordwind пытается получить разрешение, мы в процессе", - сказал он."Я надеюсь, до следующего лета этот вопрос решится, и летать на Бали будет проще", - добавил посол.Ранее в интервью РИА Новости посол говорил, что туристы из РФ для отдыха выбирают именно остров Бали, хотя в Индонезии есть и другие привлекательные курорты. Министерство туризма Индонезии запустило пиар-кампанию "Десять новых Бали", которая рассказывает туристам о других регионах страны, например, регионе Лабуан-Баджо, где водятся комодские вараны, или острове Самосир посреди озера Тоба, образованном в результате извержения вулкана много лет назад.

https://ria.ru/20221111/indoneziya-1830717036.html

https://ria.ru/20221120/indoneziya-1832832528.html

индонезия

россия

бали

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, индонезия, россия, бали, azur air, туризм