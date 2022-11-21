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Индонезия надеется запустить прямые рейсы в Россию к лету, заявил посол - РИА Новости, 21.11.2022
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Индонезия надеется запустить прямые рейсы в Россию к лету, заявил посол
Индонезия надеется запустить прямые рейсы в Россию к лету, заявил посол - РИА Новости, 21.11.2022
Индонезия надеется запустить прямые рейсы в Россию к лету, заявил посол
Индонезия надеется, что прямые рейсы из Москвы в Джакарту и на Бали будут запущены до начала лета 2023 года, заявил РИА Новости индонезийский посол в России... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T06:41
2022-11-21T06:41
новости - туризм
индонезия
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бали
azur air
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Индонезия надеется, что прямые рейсы из Москвы в Джакарту и на Бали будут запущены до начала лета 2023 года, заявил РИА Новости индонезийский посол в России Хосе Антонио Морато Таварес."Azur Air уже получили разрешение на полеты в Джакарту, им осталось выполнить некоторые требования. Одно из них - открыть офис в Индонезии. Также Nordwind пытается получить разрешение, мы в процессе", - сказал он."Я надеюсь, до следующего лета этот вопрос решится, и летать на Бали будет проще", - добавил посол.Ранее в интервью РИА Новости посол говорил, что туристы из РФ для отдыха выбирают именно остров Бали, хотя в Индонезии есть и другие привлекательные курорты. Министерство туризма Индонезии запустило пиар-кампанию "Десять новых Бали", которая рассказывает туристам о других регионах страны, например, регионе Лабуан-Баджо, где водятся комодские вараны, или острове Самосир посреди озера Тоба, образованном в результате извержения вулкана много лет назад.
https://ria.ru/20221111/indoneziya-1830717036.html
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новости - туризм, индонезия, россия, бали, azur air, туризм
Новости - Туризм, Индонезия, Россия, Бали, Azur Air, Туризм
06:41 21.11.2022
 
Индонезия надеется запустить прямые рейсы в Россию к лету, заявил посол

Посол Индонезии Таварес заявил о надежде Джакарты запустить прямые рейсы в Россию к лету

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в медиабанкДжакарта
Джакарта - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Джакарта. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Индонезия надеется, что прямые рейсы из Москвы в Джакарту и на Бали будут запущены до начала лета 2023 года, заявил РИА Новости индонезийский посол в России Хосе Антонио Морато Таварес.
"Azur Air уже получили разрешение на полеты в Джакарту, им осталось выполнить некоторые требования. Одно из них - открыть офис в Индонезии. Также Nordwind пытается получить разрешение, мы в процессе", - сказал он.
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"Я надеюсь, до следующего лета этот вопрос решится, и летать на Бали будет проще", - добавил посол.
Ранее в интервью РИА Новости посол говорил, что туристы из РФ для отдыха выбирают именно остров Бали, хотя в Индонезии есть и другие привлекательные курорты. Министерство туризма Индонезии запустило пиар-кампанию "Десять новых Бали", которая рассказывает туристам о других регионах страны, например, регионе Лабуан-Баджо, где водятся комодские вараны, или острове Самосир посреди озера Тоба, образованном в результате извержения вулкана много лет назад.
Посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
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