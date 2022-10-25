https://ria.ru/20221025/indoneziya-1826680424.html
В Индонезии появится новая виза для богатых
В Индонезии появится новая виза для богатых - РИА Новости, 25.10.2022
В Индонезии появится новая виза для богатых
Главное иммиграционное управление министерства юстиции и прав человека Индонезии использовало площадку саммита G20 на Бали, чтобы запустить новую индонезийскую... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T19:46
2022-10-25T19:46
2022-10-25T19:46
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Главное иммиграционное управление министерства юстиции и прав человека Индонезии использовало площадку саммита G20 на Бали, чтобы запустить новую индонезийскую визу для богатых на срок от пяти до десяти лет, сообщает агентство ANTARA.Представитель иммиграционного управления Видодо Экатьяхьяна заявил во вторник, что "саммит G20 для Индонезии стал идеальным шансом, чтобы открыть миру свое новейшее визовое предложение". На презентации "новинки" чиновник сказал, что "виза второго дома" позволит богатым иностранцам оставаться в Индонезии в течение пяти-десяти лет. По словам спикера, целевыми получателями являются бизнесмены со всего мира или пожилые туристы, которые хотят "заслуженно отдохнуть в Индонезии"."Теперь мы пытаемся запустить политику нефискального стимулирования, чтобы привлечь в Индонезию тех, кто владеет крупным капиталом, в том числе и миллиардеров со всего мира", – добавил Экатьяхьяна.Иностранцы, получившие "визу второго дома", могут оставаться в Индонезии "для работы, инвестиций и других видов деятельности, которые вносят вклад в экономику Индонезии". Заявку можно подать через веб-сайт иммиграционного управления, приложив подтверждение наличия 131 тысячи долларов США на банковском счете. Стоимость оформления визы составит около 200 долларов США.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, бали, индонезия, визы, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Бали, Индонезия, Визы, куда можно лететь, Отдых на море
В Индонезии появится новая виза для богатых
На Бали представили новую индонезийскую визу для богатых сроком на пять-десять лет
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Главное иммиграционное управление министерства юстиции и прав человека Индонезии использовало площадку саммита G20 на Бали, чтобы запустить новую индонезийскую визу для богатых на срок от пяти до десяти лет, сообщает агентство ANTARA.
Представитель иммиграционного управления Видодо Экатьяхьяна заявил во вторник, что "саммит G20 для Индонезии стал идеальным шансом, чтобы открыть миру свое новейшее визовое предложение".
На презентации "новинки" чиновник сказал, что "виза второго дома" позволит богатым иностранцам оставаться в Индонезии в течение пяти-десяти лет. По словам спикера, целевыми получателями являются бизнесмены со всего мира или пожилые туристы, которые хотят "заслуженно отдохнуть в Индонезии".
"Теперь мы пытаемся запустить политику нефискального стимулирования, чтобы привлечь в Индонезию тех, кто владеет крупным капиталом, в том числе и миллиардеров со всего мира", – добавил Экатьяхьяна.
Иностранцы, получившие "визу второго дома", могут оставаться в Индонезии "для работы, инвестиций и других видов деятельности, которые вносят вклад в экономику Индонезии". Заявку можно подать через веб-сайт иммиграционного управления, приложив подтверждение наличия 131 тысячи долларов США
на банковском счете. Стоимость оформления визы составит около 200 долларов США.