https://ria.ru/20221208/indoneziya-1837170709.html

На Бали рассказали, как запрет на внебрачные связи скажется на туристах

На Бали рассказали, как запрет на внебрачные связи скажется на туристах - РИА Новости, 08.12.2022

На Бали рассказали, как запрет на внебрачные связи скажется на туристах

Иностранным туристам не нужно будет показывать свидетельство о браке для заселения в отели Индонезии, несмотря на принятие парламентом закона о запрете... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T18:23

2022-12-08T18:23

2022-12-08T18:23

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Иностранным туристам не нужно будет показывать свидетельство о браке для заселения в отели Индонезии, несмотря на принятие парламентом закона о запрете внебрачной связи, заявил глава департамента туризма Бали Тьокорда Багус Пемаюн.В интервью местному портала CNA Тьокорда Пемаюн заявил, что у путешественников нет причин для беспокойства. "Пожалуйста, не волнуйтесь! Судя по нашим обсуждениям с различными гостиничными и туристическими ассоциациями, отели не будут запрашивать свидетельства о браке у иностранцев", — сказал он.Министр юстиции и прав человека Ясонна Лаоли также подтвердил, что зарубежным гостям не стоит переживать. "Если туристы из Австралии хотят поехать в отпуск на Бали и остановиться в одном номере, это их личное дело. Конечно, если их родители пожалуются на них из Австралии, полиция начнет разбирательство. Но в австралийской культуре такого не принято", — сказал Лаоли индонезийскому агентству ANTARA.В соответствии с новым уголовным кодексом Индонезии, внебрачная половая связь и сожительство уголовно наказуемы. За это грозит до трех лет тюремного заключения. Однако о нарушениях могут заявить в полицию лишь близкие родственники подозреваемых. По словам Лаоли, закон вступит в силу только через три года, а наказание в виде года тюремного заключения можно будет заменить на штраф в размере 640 долларов.

https://ria.ru/20221121/indoneziya-1832981699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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