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Армения обратилась в Международный суд ООН и ЕСПЧ из-за Лачинского коридора - РИА Новости, 14.12.2022
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Армения обратилась в Международный суд ООН и ЕСПЧ из-за Лачинского коридора
Армения обратилась в Международный суд ООН и ЕСПЧ из-за Лачинского коридора - РИА Новости, 14.12.2022
Армения обратилась в Международный суд ООН и ЕСПЧ из-за Лачинского коридора
Армения обратилась в Международный суд ООН и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за блокирования автодороги, связывающей республику с Нагорным... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T23:09
2022-12-14T23:09
в мире
хикмет гаджиев
никол пашинян
владимир путин
армения
нагорный карабах
азербайджан
европейский суд по правам человека (еспч)
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ЕРЕВАН, 14 дек - РИА Новости. Армения обратилась в Международный суд ООН и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за блокирования автодороги, связывающей республику с Нагорным Карабахом, сообщили в аппарате представителя Армении по международным правовым вопросам."Сегодня Армения в соответствии со Статутом Международного суда проинформировала Суд о блокаде Азербайджаном Бердзорского (Лачинского) коридора и нарушении прав населения Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ред.). Армения обратилась также в ЕСПЧ с просьбой применить в отношении Азербайджана обеспечительные меры и обязать его разблокировать Бердзорский (Лачинский) коридор", - говорится в сообщении.Минобороны РФ ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт – Горис, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдеп США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".В понедельник азербайджанские СМИ сообщили, что местные активисты и журналисты проводят на дороге, связывающей город Шушу со Степанакертом, акцию протеста против незаконной, по мнению Баку, эксплуатации со стороны армян месторождений полезных ископаемых. Позднее армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что представившиеся экологами азербайджанские граждане "перекрыли единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией". В тот же день премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, по утверждению армянской стороны, заявил о важности обеспечения бесперебойной связи между Арменией и Нагорным Карабахом.В МИД Армении заявили, что Ереван в ближайшее время начнёт консультации с международными партнёрами по ситуации с Лачинским коридором.Пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства во вторник информировала, что помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев проинформировал представителей дипкорпуса и военных атташе, аккредитованных в стране, о ситуации вокруг акции протеста вблизи города Степанакерт (азербайджанское название Ханкенди). В ходе своего выступления Гаджиев возложил вину на Ереван и отметил, что "Баку не позволит армянской стороне разграбить природные ресурсы Азербайджана".
https://ria.ru/20221214/karabakh-1838479665.html
https://ria.ru/20221214/armeniya-1838697110.html
армения
нагорный карабах
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в мире, хикмет гаджиев, никол пашинян, владимир путин, армения, нагорный карабах, азербайджан, европейский суд по правам человека (еспч), оон
В мире, Хикмет Гаджиев, Никол Пашинян, Владимир Путин, Армения, Нагорный Карабах, Азербайджан, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), ООН
23:09 14.12.2022
 
Армения обратилась в Международный суд ООН и ЕСПЧ из-за Лачинского коридора

Армения обратилась в Международный суд ООН и ЕСПЧ из-за блокирования Лачинского коридора

© Fotolia / bendesign.comФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Fotolia / bendesign.com
Флаг Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 14 дек - РИА Новости. Армения обратилась в Международный суд ООН и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за блокирования автодороги, связывающей республику с Нагорным Карабахом, сообщили в аппарате представителя Армении по международным правовым вопросам.
"Сегодня Армения в соответствии со Статутом Международного суда проинформировала Суд о блокаде Азербайджаном Бердзорского (Лачинского) коридора и нарушении прав населения Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ред.). Армения обратилась также в ЕСПЧ с просьбой применить в отношении Азербайджана обеспечительные меры и обязать его разблокировать Бердзорский (Лачинский) коридор", - говорится в сообщении.
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 00:57
Госдеп США призвал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор
Минобороны РФ ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт – Горис, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдеп США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
В понедельник азербайджанские СМИ сообщили, что местные активисты и журналисты проводят на дороге, связывающей город Шушу со Степанакертом, акцию протеста против незаконной, по мнению Баку, эксплуатации со стороны армян месторождений полезных ископаемых. Позднее армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что представившиеся экологами азербайджанские граждане "перекрыли единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией". В тот же день премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, по утверждению армянской стороны, заявил о важности обеспечения бесперебойной связи между Арменией и Нагорным Карабахом.
В МИД Армении заявили, что Ереван в ближайшее время начнёт консультации с международными партнёрами по ситуации с Лачинским коридором.
Пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства во вторник информировала, что помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев проинформировал представителей дипкорпуса и военных атташе, аккредитованных в стране, о ситуации вокруг акции протеста вблизи города Степанакерт (азербайджанское название Ханкенди). В ходе своего выступления Гаджиев возложил вину на Ереван и отметил, что "Баку не позволит армянской стороне разграбить природные ресурсы Азербайджана".
Участники акции протеста у здания правительства Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 18:31
У здания правительства Армении прошла акция оппозиции
 
В миреХикмет ГаджиевНикол ПашинянВладимир ПутинАрменияНагорный КарабахАзербайджанЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)ООН
 
 
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