https://ria.ru/20221214/armeniya-1838745945.html

Армения обратилась в Международный суд ООН и ЕСПЧ из-за Лачинского коридора

Армения обратилась в Международный суд ООН и ЕСПЧ из-за Лачинского коридора - РИА Новости, 14.12.2022

Армения обратилась в Международный суд ООН и ЕСПЧ из-за Лачинского коридора

Армения обратилась в Международный суд ООН и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за блокирования автодороги, связывающей республику с Нагорным... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T23:09

2022-12-14T23:09

2022-12-14T23:09

в мире

хикмет гаджиев

никол пашинян

владимир путин

армения

нагорный карабах

азербайджан

европейский суд по правам человека (еспч)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100901/97/1009019779_0:145:2784:1711_1920x0_80_0_0_043c33928d6db15b42fea39de0567efc.jpg

ЕРЕВАН, 14 дек - РИА Новости. Армения обратилась в Международный суд ООН и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за блокирования автодороги, связывающей республику с Нагорным Карабахом, сообщили в аппарате представителя Армении по международным правовым вопросам."Сегодня Армения в соответствии со Статутом Международного суда проинформировала Суд о блокаде Азербайджаном Бердзорского (Лачинского) коридора и нарушении прав населения Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ред.). Армения обратилась также в ЕСПЧ с просьбой применить в отношении Азербайджана обеспечительные меры и обязать его разблокировать Бердзорский (Лачинский) коридор", - говорится в сообщении.Минобороны РФ ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт – Горис, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдеп США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".В понедельник азербайджанские СМИ сообщили, что местные активисты и журналисты проводят на дороге, связывающей город Шушу со Степанакертом, акцию протеста против незаконной, по мнению Баку, эксплуатации со стороны армян месторождений полезных ископаемых. Позднее армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что представившиеся экологами азербайджанские граждане "перекрыли единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией". В тот же день премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, по утверждению армянской стороны, заявил о важности обеспечения бесперебойной связи между Арменией и Нагорным Карабахом.В МИД Армении заявили, что Ереван в ближайшее время начнёт консультации с международными партнёрами по ситуации с Лачинским коридором.Пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства во вторник информировала, что помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев проинформировал представителей дипкорпуса и военных атташе, аккредитованных в стране, о ситуации вокруг акции протеста вблизи города Степанакерт (азербайджанское название Ханкенди). В ходе своего выступления Гаджиев возложил вину на Ереван и отметил, что "Баку не позволит армянской стороне разграбить природные ресурсы Азербайджана".

https://ria.ru/20221214/karabakh-1838479665.html

https://ria.ru/20221214/armeniya-1838697110.html

армения

нагорный карабах

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, хикмет гаджиев, никол пашинян, владимир путин, армения, нагорный карабах, азербайджан, европейский суд по правам человека (еспч), оон