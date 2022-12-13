https://ria.ru/20221213/zavod-1838249898.html

Завод KamaTyresKz в Казахстане выпустил первую продукцию

Завод KamaTyresKz в Казахстане выпустил первую продукцию - РИА Новости, 13.12.2022

Завод KamaTyresKz в Казахстане выпустил первую продукцию

Производство автомобильных шин KamaTyresKz в городе Сарань Карагандинской области во вторник выпустило первую продукцию, в церемонии приняли участие президент... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T10:31

2022-12-13T10:31

2022-12-13T10:31

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

казахстан

карагандинская область

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 13 дек – РИА Новости. Производство автомобильных шин KamaTyresKz в городе Сарань Карагандинской области во вторник выпустило первую продукцию, в церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, сообщает пресс-служба главы Татарстана.KamaTyresKz – первый в Казахстане новейший завод по выпуску автомобильных шин, ранее аналогичная продукция полностью импортировалась, в том числе и из Татарстана. Проект реализуется в сотрудничестве компаний "Татнефть" (Татарстан) и "Аллюр" (Казахстан).Глава республики отметил, что запуск нового современного производства демонстрирует самые серьезные намерения сторон по расширению сотрудничества. Минниханов поблагодарил руководство Российской Федерации и Казахстана за поддержку развития татарстанско-казахстанского сотрудничества.Общий объем инвестиций в проект составил 171 миллиард тенге (около 22,7 миллиарда рублей). Мощность завода – 3 миллиона легковых и 500 тысяч грузовых шин диаметром от 15 до 22 дюймов. Старт строительству предприятия был дан в апреле 2021 года. Ожидается, что на проектную мощность предприятие выйдет в 2024 году.Завод обеспечит более 1,1 тысячи квалифицированных рабочих мест и повысит локализацию смежных производств, будет способствовать укреплению экономик России и Казахстана. Продукция будет направляться на комплектацию автомобилей в Казахстане, а также поставляться на экспорт.На втором этапе совместного проекта планируется начать производство резинотехнических изделий, а на третьем освоить выпуск шин для сельскохозяйственной техники.

https://ria.ru/20221128/diplomatiya-1834224238.html

республика татарстан (татарстан)

казахстан

карагандинская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика татарстан (татарстан), казахстан, карагандинская область, рустам минниханов