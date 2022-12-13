Рейтинг@Mail.ru
В Кремле заявили об отсутствии российских тяжелых вооружений на ЗАЭС - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221213/zaes-1838300160.html
В Кремле заявили об отсутствии российских тяжелых вооружений на ЗАЭС
В Кремле заявили об отсутствии российских тяжелых вооружений на ЗАЭС - РИА Новости, 13.12.2022
В Кремле заявили об отсутствии российских тяжелых вооружений на ЗАЭС
Российских тяжелых вооружений не было и нет на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), Россия продолжает контакты с Международным агентством по атомной... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T13:13
2022-12-13T13:19
россия
магатэ
запорожская аэс
запорожская область
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834698398_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_e453d7ac7b18c2f1e44420bb7e8f6a1c.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российских тяжелых вооружений не было и нет на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), Россия продолжает контакты с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросу безопасности станции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что МАГАТЭ "добилось" вывода тяжелых и легких вооружений с территории ЗАЭС."Я хочу вам напомнить слова президента Путина, что на самой станции не было и нет тяжелых вооружений, и это могут отчетливо подтвердить те сотрудники МАГАТЭ, которые там днем и ночью находятся", - сказал Песков.Он добавил, что Россия продолжает контакты с международной организацией по теме безопасности станции."Мы продолжаем контакты с МАГАТЭ, мы заинтересованы в этих контактах, мы высоко ценим уровень нашего взаимодействия и будем продолжать", - заявил пресс-секретарь российского лидера.Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что работа по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжается.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.Ранее в Кремле заявляли, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. На прошлой неделе в Москве заявили, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет. А по словам Гросси, ситуация вокруг Запорожской АЭС остается хрупкой и потенциально опасной.В МИД РФ заявляли ранее, что говорить, что стороны близки к согласию по приемлемому соглашению между РФ и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, несвоевременно.
https://ria.ru/20221213/grossi-1838217166.html
https://ria.ru/20221213/magate-1838300603.html
https://ria.ru/20221213/dengi-1838192645.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834698398_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eb442daf07cf96dd2bb7760a6aa82fe2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, магатэ, запорожская аэс, запорожская область, дмитрий песков
Россия, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Запорожская область, Дмитрий Песков
13:13 13.12.2022 (обновлено: 13:19 13.12.2022)
 
В Кремле заявили об отсутствии российских тяжелых вооружений на ЗАЭС

Песков: на ЗАЭС не было и нет российских тяжелых вооружений, контакт с МАГАТЭ продолжается

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкГлавное здание Запорожской атомной электростанции
Главное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Главное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российских тяжелых вооружений не было и нет на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), Россия продолжает контакты с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросу безопасности станции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что МАГАТЭ "добилось" вывода тяжелых и легких вооружений с территории ЗАЭС.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 03:55Специальная военная операция на Украине
Глава МАГАТЭ рассказал о встрече с премьером Украины
"Я хочу вам напомнить слова президента Путина, что на самой станции не было и нет тяжелых вооружений, и это могут отчетливо подтвердить те сотрудники МАГАТЭ, которые там днем и ночью находятся", - сказал Песков.
Он добавил, что Россия продолжает контакты с международной организацией по теме безопасности станции.
"Мы продолжаем контакты с МАГАТЭ, мы заинтересованы в этих контактах, мы высоко ценим уровень нашего взаимодействия и будем продолжать", - заявил пресс-секретарь российского лидера.
Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что работа по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжается.
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 13:14
Шмыгаль заявил, что МАГАТЭ направит на украинские АЭС постоянные миссии
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
Ранее в Кремле заявляли, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. На прошлой неделе в Москве заявили, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет. А по словам Гросси, ситуация вокруг Запорожской АЭС остается хрупкой и потенциально опасной.
В МИД РФ заявляли ранее, что говорить, что стороны близки к согласию по приемлемому соглашению между РФ и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, несвоевременно.
Логотип Европейского центрального банка во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 08:00
Европейцы готовятся получать деньги за холод и тьму
 
РоссияМАГАТЭЗапорожская АЭСЗапорожская областьДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала