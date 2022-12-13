https://ria.ru/20221213/zaes-1838300160.html

В Кремле заявили об отсутствии российских тяжелых вооружений на ЗАЭС

В Кремле заявили об отсутствии российских тяжелых вооружений на ЗАЭС - РИА Новости, 13.12.2022

В Кремле заявили об отсутствии российских тяжелых вооружений на ЗАЭС

Российских тяжелых вооружений не было и нет на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), Россия продолжает контакты с Международным агентством по атомной... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T13:13

2022-12-13T13:13

2022-12-13T13:19

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российских тяжелых вооружений не было и нет на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), Россия продолжает контакты с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросу безопасности станции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что МАГАТЭ "добилось" вывода тяжелых и легких вооружений с территории ЗАЭС."Я хочу вам напомнить слова президента Путина, что на самой станции не было и нет тяжелых вооружений, и это могут отчетливо подтвердить те сотрудники МАГАТЭ, которые там днем и ночью находятся", - сказал Песков.Он добавил, что Россия продолжает контакты с международной организацией по теме безопасности станции."Мы продолжаем контакты с МАГАТЭ, мы заинтересованы в этих контактах, мы высоко ценим уровень нашего взаимодействия и будем продолжать", - заявил пресс-секретарь российского лидера.Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что работа по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжается.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.Ранее в Кремле заявляли, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. На прошлой неделе в Москве заявили, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет. А по словам Гросси, ситуация вокруг Запорожской АЭС остается хрупкой и потенциально опасной.В МИД РФ заявляли ранее, что говорить, что стороны близки к согласию по приемлемому соглашению между РФ и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, несвоевременно.

https://ria.ru/20221213/grossi-1838217166.html

https://ria.ru/20221213/magate-1838300603.html

https://ria.ru/20221213/dengi-1838192645.html

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россия, магатэ, запорожская аэс, запорожская область, дмитрий песков