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Макрон заявил, что МАГАТЭ добилось вывода тяжелых вооружений с ЗАЭС - РИА Новости, 13.12.2022
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Макрон заявил, что МАГАТЭ добилось вывода тяжелых вооружений с ЗАЭС
Макрон заявил, что МАГАТЭ добилось вывода тяжелых вооружений с ЗАЭС - РИА Новости, 13.12.2022
Макрон заявил, что МАГАТЭ добилось вывода тяжелых вооружений с ЗАЭС
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что МАГАТЭ "добилось" вывода тяжелых и легких вооружений с территории ЗАЭС, обсуждаются практические детали. Он не... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:38
2022-12-13T16:20
в мире
рафаэль гросси
россия
украина
энергодар
запорожская аэс
магатэ
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 13 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что МАГАТЭ "добилось" вывода тяжелых и легких вооружений с территории ЗАЭС, обсуждаются практические детали. Он не пояснил, что имел в виду, притом что обстрелы станции со стороны украинских войск продолжаются и никаких сообщений об отводе не было."Наша цель — защитить Запорожскую АЭС, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ведет постоянные переговоры, что, я надеюсь, позволит нам полностью защитить ЗАЭС. Я думаю, что ближайшие недели в этом смысле будут решающими. Наша цель — демилитаризация зоны вокруг станции, мы уже добились вывода тяжелых и легких вооружений, и теперь обсуждаются практические аспекты", — сказал он журналистам перед началом международной конференции по помощи Украине в Париже.Накануне глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что работа по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжается.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД России подчеркивали, что это оправданный шаг во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.Ранее в Кремле заявляли, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. На прошлой неделе в Москве отметили, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет. А по словам Гросси, ситуация вокруг Запорожской АЭС остается хрупкой и потенциально опасной.В МИД России отмечали ранее, что говорить, что стороны близки к приемлемому соглашению между Россией и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, несвоевременно.
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в мире, рафаэль гросси, россия, украина, энергодар, запорожская аэс, магатэ, эммануэль макрон, вооруженные силы рф, запорожская область, франция
В мире, Рафаэль Гросси, Россия, Украина, Энергодар, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы РФ, Запорожская область, Франция
12:38 13.12.2022 (обновлено: 16:20 13.12.2022)
 
Макрон заявил, что МАГАТЭ добилось вывода тяжелых вооружений с ЗАЭС

Макрон заявил, что МАГАТЭ добилось вывода тяжелых вооружений с ЗАЭС, обсуждаются детали

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПервый энергоблок Запорожской атомной электростанции
Первый энергоблок Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Первый энергоблок Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что МАГАТЭ "добилось" вывода тяжелых и легких вооружений с территории ЗАЭС, обсуждаются практические детали. Он не пояснил, что имел в виду, притом что обстрелы станции со стороны украинских войск продолжаются и никаких сообщений об отводе не было.
"Наша цель — защитить Запорожскую АЭС, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ведет постоянные переговоры, что, я надеюсь, позволит нам полностью защитить ЗАЭС. Я думаю, что ближайшие недели в этом смысле будут решающими. Наша цель — демилитаризация зоны вокруг станции, мы уже добились вывода тяжелых и легких вооружений, и теперь обсуждаются практические аспекты", — сказал он журналистам перед началом международной конференции по помощи Украине в Париже.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 03:55Специальная военная операция на Украине
Глава МАГАТЭ рассказал о встрече с премьером Украины
Накануне глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что работа по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжается.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД России подчеркивали, что это оправданный шаг во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
Последствия обстрелов Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
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Директор ЗАЭС заявил об уходе со станции примерно половины персонала
Ранее в Кремле заявляли, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. На прошлой неделе в Москве отметили, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет. А по словам Гросси, ситуация вокруг Запорожской АЭС остается хрупкой и потенциально опасной.
В МИД России отмечали ранее, что говорить, что стороны близки к приемлемому соглашению между Россией и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, несвоевременно.
Разбитые стекла 4-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря, 20:17
Глава МАГАТЭ заявил, что стреляющие по ЗАЭС "знают, что они делают"
 
В миреРафаэль ГроссиРоссияУкраинаЭнергодарЗапорожская АЭСМАГАТЭЭммануэль МакронВооруженные силы РФЗапорожская областьФранция
 
 
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