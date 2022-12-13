https://ria.ru/20221213/zaes-1838285444.html

Макрон заявил, что МАГАТЭ добилось вывода тяжелых вооружений с ЗАЭС

Макрон заявил, что МАГАТЭ добилось вывода тяжелых вооружений с ЗАЭС - РИА Новости, 13.12.2022

Макрон заявил, что МАГАТЭ добилось вывода тяжелых вооружений с ЗАЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что МАГАТЭ "добилось" вывода тяжелых и легких вооружений с территории ЗАЭС, обсуждаются практические детали. Он не... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T12:38

2022-12-13T12:38

2022-12-13T16:20

в мире

рафаэль гросси

россия

украина

энергодар

запорожская аэс

магатэ

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 13 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что МАГАТЭ "добилось" вывода тяжелых и легких вооружений с территории ЗАЭС, обсуждаются практические детали. Он не пояснил, что имел в виду, притом что обстрелы станции со стороны украинских войск продолжаются и никаких сообщений об отводе не было."Наша цель — защитить Запорожскую АЭС, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ведет постоянные переговоры, что, я надеюсь, позволит нам полностью защитить ЗАЭС. Я думаю, что ближайшие недели в этом смысле будут решающими. Наша цель — демилитаризация зоны вокруг станции, мы уже добились вывода тяжелых и легких вооружений, и теперь обсуждаются практические аспекты", — сказал он журналистам перед началом международной конференции по помощи Украине в Париже.Накануне глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что работа по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжается.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД России подчеркивали, что это оправданный шаг во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.Ранее в Кремле заявляли, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. На прошлой неделе в Москве отметили, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет. А по словам Гросси, ситуация вокруг Запорожской АЭС остается хрупкой и потенциально опасной.В МИД России отмечали ранее, что говорить, что стороны близки к приемлемому соглашению между Россией и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, несвоевременно.

https://ria.ru/20221213/grossi-1838217166.html

https://ria.ru/20221212/zaes-1838057781.html

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россия

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энергодар

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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