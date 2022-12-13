https://ria.ru/20221213/vybory-1838241502.html

Выборы главы ДНР пройдут в Единый день голосования

Выборы главы ДНР пройдут в Единый день голосования - РИА Новости, 13.12.2022

Выборы главы ДНР пройдут в Единый день голосования

Выборы главы ДНР и парламентские выборы состоятся во второе воскресенье сентября 2023 года, заявил в интервью РИА Новости и.о. главы Донецкой Народной... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T10:03

2022-12-13T10:03

2022-12-13T10:05

политика

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

единый день голосования в россии

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ДОНЕЦК, 13 дек – РИА Новости. Выборы главы ДНР и парламентские выборы состоятся во второе воскресенье сентября 2023 года, заявил в интервью РИА Новости и.о. главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин."И парламентские выборы, и выборы главы Донецкой народной республики состоятся в сентябре 2023 года, во второе воскресенье, в единый день голосования", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.

https://ria.ru/20220930/dnr-1820634092.html

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, единый день голосования в россии