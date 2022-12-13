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Выборы главы ДНР пройдут в Единый день голосования
Выборы главы ДНР пройдут в Единый день голосования - РИА Новости, 13.12.2022
Выборы главы ДНР пройдут в Единый день голосования
Выборы главы ДНР и парламентские выборы состоятся во второе воскресенье сентября 2023 года, заявил в интервью РИА Новости и.о. главы Донецкой Народной... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T10:03
2022-12-13T10:03
2022-12-13T10:05
политика
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
единый день голосования в россии
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ДОНЕЦК, 13 дек – РИА Новости. Выборы главы ДНР и парламентские выборы состоятся во второе воскресенье сентября 2023 года, заявил в интервью РИА Новости и.о. главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин."И парламентские выборы, и выборы главы Донецкой народной республики состоятся в сентябре 2023 года, во второе воскресенье, в единый день голосования", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.
https://ria.ru/20220930/dnr-1820634092.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, единый день голосования в россии
Политика, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Единый день голосования в России
10:03 13.12.2022 (обновлено: 10:05 13.12.2022)
Выборы главы ДНР пройдут в Единый день голосования
Пушилин заявил, что выборы главы ДНР пройдут во второе воскресенье сентября 2023 года