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Выборы главы ДНР пройдут в Единый день голосования - РИА Новости, 13.12.2022
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Выборы главы ДНР пройдут в Единый день голосования
Выборы главы ДНР пройдут в Единый день голосования - РИА Новости, 13.12.2022
Выборы главы ДНР пройдут в Единый день голосования
Выборы главы ДНР и парламентские выборы состоятся во второе воскресенье сентября 2023 года, заявил в интервью РИА Новости и.о. главы Донецкой Народной... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T10:03
2022-12-13T10:05
политика
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
единый день голосования в россии
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ДОНЕЦК, 13 дек – РИА Новости. Выборы главы ДНР и парламентские выборы состоятся во второе воскресенье сентября 2023 года, заявил в интервью РИА Новости и.о. главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин."И парламентские выборы, и выборы главы Донецкой народной республики состоятся в сентябре 2023 года, во второе воскресенье, в единый день голосования", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.
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политика, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, единый день голосования в россии
Политика, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Единый день голосования в России
10:03 13.12.2022 (обновлено: 10:05 13.12.2022)
 
Выборы главы ДНР пройдут в Единый день голосования

Пушилин заявил, что выборы главы ДНР пройдут во второе воскресенье сентября 2023 года

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкУрна для голосования на выборах главы ДНР
Урна для голосования на выборах главы ДНР - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Урна для голосования на выборах главы ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 дек – РИА Новости. Выборы главы ДНР и парламентские выборы состоятся во второе воскресенье сентября 2023 года, заявил в интервью РИА Новости и.о. главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин.
"И парламентские выборы, и выборы главы Донецкой народной республики состоятся в сентябре 2023 года, во второе воскресенье, в единый день голосования", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.
Подписание договоров о вхождении в состав России новых территорий - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 15:57
В Кремле подписали договоры о вступлении новых территорий в состав России
 
ПолитикаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияЕдиный день голосования в России
 
 
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