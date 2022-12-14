https://ria.ru/20221214/pushilin-1838369168.html

Денис Пушилин: Одесса, Киев и Чернигов должны быть освобождены

Денис Пушилин: Одесса, Киев и Чернигов должны быть освобождены - РИА Новости, 14.12.2022

Денис Пушилин: Одесса, Киев и Чернигов должны быть освобождены

Исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости рассказал, как обстоит ситуация на фронте, сколько уже... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T12:00

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интервью

денис пушилин

донецкая народная республика

донецк

нато

украина

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Исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости рассказал, как обстоит ситуация на фронте, сколько уже освобождено территории ДНР, какой ущерб нанесла Украина республике и где оказывается иностранное оружие, поставляемое Западом Украине.— Можете ли вы прокомментировать обстановку на фронте? Когда, на ваш взгляд, будут освобождены Авдеевка и Артемовск?— Обстановка на линии фронта остается сложной. Но тем не менее наши подразделения продолжают продвигаться вперед. Если мы говорим об Угледарском направлении, то противник не оставляет попыток контратаковать, но тем не менее наши подразделения отбивают атаки и продвигаются вперед. Только не так быстро, как хотелось бы. Но каждые 50, 100, 200 метров играют порой существенную роль при освобождении населенных пунктов. На Марьинском направлении постоянно бои происходят, достаточно тяжелые бои — непосредственно у застройки самой Марьинки или у того, что осталось от этой территории. Противник продолжает подтягивать резервы, пытается отбить позиции, которые потерял. Но тем не менее наши подразделения эти контратаки отбивают и продолжают метр за метром продвигаться уже непосредственно в сам населенный пункт Марьинка.Если берем направление Первомайского, то тоже подразделения продвигаются. Это важно для освобождения людей. Это, в свою очередь, минимизирует шансы противника доставать непосредственно до населенных пунктов. В частности, для Донецка это будет более безопасно. Я думаю, что Авдеевка нужна сейчас для прекращения обстрелов как Донецка, так и Ясиноватой. Что касается направления Майорска, то позиции также удерживаются в рамках тех попыток контратакующих действий противника, также идут продвижения вперед в направлении Дзержинского. Что касается Артемовска, то на этом направлении мы сейчас видим, что бойцы подразделения "Вагнер" зачищают Яковлевку на Соледарском направлении и продолжают работу в окрестностях Артемовска, чтобы создать необходимые условия для уже более полноценной зачистки непосредственно самого Артемовска. Что касается Краснолиманского направления, ситуация остается сложной: противник пытается контратаковать, но наши подразделения сейчас удерживают все позиции, не всегда удается продвинуться вперед.— Сколько уже территорий ДНР освобождено в процентном соотношении и когда, на ваш взгляд, она полностью перейдет под контроль ДНР?— Освобождено территорий Донецкой Народной Республики — если брать территорию, то это немногим более 50 процентов. Если мы говорим о населении — для нас это самое важное, — то здесь гораздо больше цифра, потому что численность населения в освобожденных населенных пунктах является большей, нежели на уже освобожденных территориях. Но задача стоит освободить всю территорию Донецкой Народной Республики в конституционных границах. Наши подразделения делают все возможное, чтобы это произошло как можно быстрее.— В последние дни участились обстрелы Донецка, с чем вы можете это связать?— Действительно, последние дней десять-одиннадцать противник нарушает все нормы, конвенции: не имея никакой военной целесообразности, проводит обстрелы, зачастую веерные, территории Донецка. Как и на многих этапах становления республики это было — когда продолжают терпеть поражение на линии соприкосновения, на линии фронта — они пытаются создать невыносимые условия для гражданского населения. Именно поэтому противник наносит удары по объектам критической инфраструктуры, противник не считается с тем, что снаряды летят по детским садам, школам, больницам, храмам — здесь мы видим, что очень много прилетов и по жилым домам. То есть, по сути, сейчас противник пытается создать панические настроения, отвлечь внимание, переключить наших военнослужащих, которые продолжают отодвигать противника, как раз на те проблемы, которые создает противник уже непосредственно в самом городе. Задача — как можно быстрее отодвинуть противника, уничтожить позиции, с которых он может физически доставать до наших населенных пунктов — в частности, Донецка.— Обострилась ли ситуация на фронте и внутри республики в плане безопасности после вхождения в состав России?— Я скажу, что после того, как мы стали субъектом России, ситуация, безусловно, сложная остается потому, что идет специальная военная операция, она еще не завершена, идет своим чередом, как заявлял совсем недавно Верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин. Задача — эти процессы все ускорить. Противник не согласен с тем, что сейчас теряет территорию, не согласен с тем, что мы продолжаем освобождать наши населенные пункты. Противник пытается действовать достаточно коварно, нарушая элементарные правила ведения боевых действий, используя все имеющееся вооружение (в том числе и образца НАТО, которого поставляется достаточно много) именно по гражданским объектам и по гражданской инфраструктуре.— Какой, на ваш взгляд, дают эффект российские удары по инфраструктуре Украины?— Удары по объектам — энергетическим объектам в первую очередь — на территории Украины со стороны Российской Федерации затрудняют логистику военного характера, затрудняют коммуникации между подразделениями, делают невозможным функционирование в полной мере ремонтных баз там, где вооруженные формирования Украины ремонтируют свою технику, и, конечно же, в целом это создает те условия, при которых абсолютно точно военное поражение оставшейся части Украины просто приближается.— Как идет обмен пленными, сколько уже вернулось военнослужащих ДНР из украинского плена?— Обмен пленными удается производить в результате сложнейших переговоров, потому что мы имеем дело с остатками государства, которое во главу угла ставит террористические методы, нарушение прав человека и, конечно, нежелание считаться с интересами своих людей, с интересами их военнослужащих — в частности, мобилизованными практически полностью не интересуются. Поэтому здесь найти правильные подходы, правильную формулу для обмена достаточно сложно. Но тем не менее обмены продолжаются, и сейчас мы можем говорить, что в Донецкую Народную Республику вернулось уже 135 человек. Был обмен 135, на территории республики находятся 104 человека с учетом того, что оставшейся части оказывается медицинская помощь на территории других регионов Российской Федерации. Что касается состояния ребят, которых удается освободить из украинского плена, то практически всем нужна медицинская помощь как физического характера, так и, безусловно, те издевательства, унижения, те пытки, психологического плана тоже, конечно, тоже наносят свой отпечаток. Поэтому мы стараемся предоставить ребятам после медицинского освидетельствования еще период для реабилитации. Но самая важная задача, которая стоит перед нами, — это забрать абсолютно всех наших ребят, которые попали так или иначе в плен к украинскому режиму.— Куда пойдут свидетельства о неправомерном поведении в отношении наших пленных?— Мы всегда непосредственно передаем в ООН, Международный Красный Крест, но главный момент именно сейчас: это не играет особой роли в виду того, что мы видим ангажированность организаций или ведомств, куда мы обращаемся. Поэтому мы ставим себе задачу зафиксировать и все передавать. Все же, я уверен, что настанет тот период, когда данные организации в полной мере будут выполнять тот функционал, который возложен на них мандатом, — то есть тот функционал, который должны будут выполнять международные организации, если будут лишены какой-то политики по отношению к той или иной стороне конфликта как таковой. Я уверен: справедливость наступит, но это не сейчас. Это позже, это после нашей победы.— Тогда поговорим об украинских военнопленных. С вхождением ДНР в состав России как будет решаться вопрос с трибуналом?— С того времени, как мы стали субъектом Российской Федерации, судебные вопросы лежат непосредственно на федеральных органах власти.— Можете ли вы прокомментировать, когда может состояться трибунал?— У меня пока таких данных нет. С учетом того, что мы стали субъектом Российской Федерации, этот вопрос нужно рассматривать уже в данном контексте.— Сколько на территории ДНР находится пленных наемников и сколько среди них иностранцев?— Цифры меняются буквально ежедневно, потому что попадают в плен и обычные мобилизованные, попадают и те, кто в регулярной армии украинского режима находятся, попадают, конечно, и наемники. Цифры меняются. Я уже на сегодняшний момент не смогу точно сказать, потому что сейчас уже и военнопленные перемещаются по разным местам содержания.— В Российской Федерации существует мораторий на смертную казнь. Означает ли это, что по итогам трибуналов высшая мера к наемникам применяться не будет?— Я думаю, что это решение действительно сложное, но теперь — с учетом того, что мы субъект Российской Федерации, — данное решение будет приниматься на федеральном уровне.— Когда могут состояться выборы главы ДНР, парламентские выборы, будете ли вы выдвигать свою кандидатуру?— И парламентские выборы, и выборы главы Донецкой Народной Республики состоятся в сентябре 2023 года, во второе воскресенье, в единый день голосования. Что касается выдвижения моего лично, я считаю своей личной обязанностью довести ситуацию до победы и выполнить те задачи, которые я ставил перед собой, когда возглавил Донецкую Народную Республику.— Ранее вы говорили, что нужно освободить все русские города: Одессу, Чернигов, Киев. Эти планы остаются? Когда можно ждать соответствующих операций, на ваш взгляд?— На данный момент мы сконцентрированы на освобождении Донецкой Народной Республики, но с учетом поставляемого вооружения на территорию Украины, с учетом тех действий, которые предпринимает и продолжает предпринимать коллективный Запад в отношении оставшейся части Украины, мы осознаем тот факт: чтобы обеспечить безопасность территории Донецкой Народной Республики, ее жителей, нам необходимо будет отодвигать противника на такое расстояние, чтобы он не смог доставать до наших населенных пунктов. Это уже достаточно серьезное расстояние. Если брать другие русские города — Чернигов и Одессу, другие населенные пункты, которые, я считаю, должны быть освобождены, — я думаю, мы без этого не обойдемся. По срокам говорить, наверное, здесь будет неправильно, но я бы такую задачу не снимал.— Есть ли среди захваченных трофеев какие-то новые образцы западного оружия, о которых раньше не говорилось?— Не встречал в последнее время что-то новое, но то вооружение, которое продолжает поступать на Украину, сейчас уже легко можно купить. И сейчас Украина становится одним из центральных поставщиков вооружения на черном рынке: в даркнете можно купить то вооружение, которое поставляется на Украину в рамках помощи и поддержки со стороны западных стран. Это оружие в достаточно больших количествах перемещается в африканские страны в том числе. О дальнейшей логистике у меня информации нет, в какие конкретно страны — здесь можно только предполагать. Что касается реакции на это со стороны западных стран, в частности Соединенных Штатов Америки, то мы видели сейчас — я считаю, что это из-за политической конкуренции, — заявления Республиканской партии о необходимости проведения аудита поставляемой помощи на Украину. То есть одним из подтекстов является как раз использование, перепродажа этой техники со стороны украинского режима в другие страны.— Я уточню: речь идет о продаже на черном рынке как стрелкового вооружения, так и боеприпасов или о всем спектре вооружения?— В том числе и Javelin, которые легко можно сейчас найти в даркнете, происхождение тоже абсолютно очевидно, это не особо сейчас скрывается.— То есть в руки, скажем….— ...Террористов, преступников это оружие может легко сейчас попадать непосредственно с территории Украины, то есть, по сути, сейчас (даже не совсем опосредованно) практически Соединенные Штаты Америки, Германия, Франция являются спонсорами террористов.— И даже какой-нибудь HIMARS может теоретически оказаться в руках террористов?— Теоретически да. Но пока таких фактов не выявлено с учетом того, что здесь в отношении и установок HIMARS, и самих ракет особая бдительность идет со стороны США. Поэтому здесь я пока не видел такой информации, мне не попадало. Но через какое-то время с учетом коррупционной составляющей украинского режима я бы и этого не исключал.— Как долго будет проходить процесс по слиянию армий ДНР и Российской Федерации? Какой статус получат военнослужащие ДНР?— Все нормативно-правовые акты со стороны руководства Российской Федерации уже подписаны, и сейчас идет процесс слияния армии Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил России. Сейчас уже даже можно говорить, что наши мобилизованные, наши контрактники, добровольцы пользуются практически всем набором льгот, преференций, которые предоставляются российским военнослужащим.— Процесс мобилизации в ДНР продолжается? Сколько это может продлиться?— Процесса мобилизации в Донецкой Народной Республике нет, и теперь если такие решения вдруг будут приняты, то они будут приняты на федеральном уровне в рамках непосредственно центральных органов власти. Пока таких решений нет — они даже не обсуждаются.— Подсчитали ли в ДНР ущерб, нанесенный Украиной за годы конфликта? Сколько он может приблизительно составить?— Такие цифры ориентировочно подсчитывались, представитель Донецкой Народной Республики в Совете по правам человека Елена Шишкина эти цифры называла. То есть если говорить только по разрушенному жилью, то цифры очень приблизительные: с 14 года — 1,3 триллиона рублей, даже более этой суммы. Но здесь нужно учитывать еще и разрушенные предприятия, нужно еще учитывать разрушенную инфраструктуру, объекты критической инфраструктуры. Эта сумма достаточно серьезная. Мы все считаем, все фиксируем, после победы разберемся.— Куда сейчас идет весь уголь из Донецкой Народной Республики: в Россию или, может, в какие-то другие страны?— Основное направление, куда идет сейчас уголь, который добывается на территории Донецкой Народной Республики, — он идет на потребности как раз Донецкой Народной Республики и не только России, но и мира, в третьи страны. Какие страны, какие маршруты — лучше умолчу.— Сохраняются ли планы принять новую Конституцию до конца этого года? Какой статус в ней будет у ДНР и у украинского языка?— Конституцию планируем принять в самое ближайшее время, в этом году: не хотим затягивать с этим вопросом, потому что после принятия Конституции уже станет возможно принимать всю основную нормативно-правовую базу и выстраивать более оперативно всю работу и концептуальное взаимодействие между федеральными и региональными органами власти. Потому что будет уже непосредственно прописано не только в федеральном законе, но и уже и в законах Донецкой Народной Республики. Что касается статуса ДНР, то это — Донецкая Народная Республика. Что касается украинского языка — этот вопрос даже не обсуждался. Нам он не нужен.

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https://ria.ru/20221213/spetsoperatsiya-1838341464.html

https://ria.ru/20221208/ukraina-1837348127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, денис пушилин, донецкая народная республика, донецк, нато, украина