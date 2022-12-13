https://ria.ru/20221213/vladi-1838256402.html

В Госдуме потребовали проверить новый альбом рэпера Влади

В Госдуме потребовали проверить новый альбом рэпера Влади - РИА Новости, 13.12.2022

В Госдуме потребовали проверить новый альбом рэпера Влади

Депутат Госдумы от "Единой России" Андрей Альшевских потребовал проверить новый альбом рэпера Влади (Владислав Лешкевич). Также он обвинил исполнителя в... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T11:02

2022-12-13T11:02

2022-12-13T11:02

шоубиз

андрей альшевских

музыка

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Андрей Альшевских потребовал проверить новый альбом рэпера Влади (Владислав Лешкевич). Также он обвинил исполнителя в русофобии. Музыкант выпустил пластинку "Длится февраль" девятого декабря. Кроме того, он назвал сознание Влади "зашоренным". Также он сообщил, что уже сделал запрос на проверку альбома.Влади – российский рэпер, участник группы "Каста" и глава лейбла Respect Production. Ранее прокуратура Санкт-Петербурга попросила запретить распространение песни Oxxxymiron* "Ойда". Причиной послужило одобрительное отношение исполнителя к разделению России. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20221110/anacondaz-1830596631.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

андрей альшевских, музыка