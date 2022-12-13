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В Госдуме потребовали проверить новый альбом рэпера Влади - РИА Новости, 13.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221213/vladi-1838256402.html
В Госдуме потребовали проверить новый альбом рэпера Влади
В Госдуме потребовали проверить новый альбом рэпера Влади - РИА Новости, 13.12.2022
В Госдуме потребовали проверить новый альбом рэпера Влади
Депутат Госдумы от "Единой России" Андрей Альшевских потребовал проверить новый альбом рэпера Влади (Владислав Лешкевич). Также он обвинил исполнителя в... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T11:02
2022-12-13T11:02
шоубиз
андрей альшевских
музыка
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Андрей Альшевских потребовал проверить новый альбом рэпера Влади (Владислав Лешкевич). Также он обвинил исполнителя в русофобии. Музыкант выпустил пластинку "Длится февраль" девятого декабря. Кроме того, он назвал сознание Влади "зашоренным". Также он сообщил, что уже сделал запрос на проверку альбома.Влади – российский рэпер, участник группы "Каста" и глава лейбла Respect Production. Ранее прокуратура Санкт-Петербурга попросила запретить распространение песни Oxxxymiron* "Ойда". Причиной послужило одобрительное отношение исполнителя к разделению России. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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андрей альшевских, музыка
Шоубиз, Андрей Альшевских, Музыка
11:02 13.12.2022
 
В Госдуме потребовали проверить новый альбом рэпера Влади

Депутат Госдумы Андрей Альшевских потребовал проверить новый альбом рэпера Влади

© Фото : «Каста»Рэпер Влади
Рэпер Влади - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Фото : «Каста»
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Андрей Альшевских потребовал проверить новый альбом рэпера Влади (Владислав Лешкевич). Также он обвинил исполнителя в русофобии. Музыкант выпустил пластинку "Длится февраль" девятого декабря.
"В кругах иноагентов уже радостно визжат от русофобии рэпера. Его литературный персонаж олицетворяет релоканта. Тот стесняется говорить по-русски за границей, поливает грязью свою бывшую страну, ее историю, валяется на коленях перед бандеровцами, развязавшими на Украине гражданскую войну", – высказался политик в своем Telegram-канале.
Кроме того, он назвал сознание Влади "зашоренным".
"Выбор труса и гнилья. Видимо, зашоренное сознание помешало автору увидеть, сколько боли неонацисты причинили тому же Донбассу, и осознать великую миссию Российской армии", – добавил депутат.
Также он сообщил, что уже сделал запрос на проверку альбома.
"Запросы в отношении рэпера Влади сделаны. Если музыкант в своем новом альбоме перешел черту, правоохранители примут меры", – заключил Альшевских.
Влади – российский рэпер, участник группы "Каста" и глава лейбла Respect Production.
Ранее прокуратура Санкт-Петербурга попросила запретить распространение песни Oxxxymiron* "Ойда". Причиной послужило одобрительное отношение исполнителя к разделению России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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