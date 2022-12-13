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Обратившейся к украинцам главе ЕК предложили задуматься о смене гражданства - РИА Новости, 13.12.2022
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Обратившейся к украинцам главе ЕК предложили задуматься о смене гражданства
Обратившейся к украинцам главе ЕК предложили задуматься о смене гражданства - РИА Новости, 13.12.2022
Обратившейся к украинцам главе ЕК предложили задуматься о смене гражданства
Пользователи Twitter раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за заявление в поддержку Киева, предложив ей представлять Украину вместо... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T19:14
2022-12-13T21:48
в мире
урсула фон дер ляйен
владимир путин
украина
киев
россия
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за заявление в поддержку Киева, предложив ей представлять Украину вместо Европейского союза.В своем сообщении глава Еврокомиссии пообещала помогать украинскому народу столько, сколько потребуется. Она также также отметила, что в рамках поддержки киевского режима ЕС уже подготовил 800 генераторов, чтобы помочь украинцем пережить зиму."А почему бы вам уже не переехать на Украину?" — поинтересовался пользователь."А с каких это пор вы являетесь официальным лицом Украины? Вы воруете европейские деньги, чтобы Зеленский потом на них покупал виллы в Италии", — возмутился второй."Может, вы получаете зарплату на Украине? Вся ваша деятельность только и сосредоточена на Украине. Вы отдаете наши деньги Киеву, когда европейцы сами находятся в бедственном положении", — задался вопросом комментатор."А помогать настоящей Европе вы не хотите? Я не помню, чтобы Украина была членом ЕС, она только состоит в вашем маленьком коррумпированном клубе", — сыронизировал другой."А мы — это кто? Просто мы, европейцы, уже устали от Зеленского и бесконечного кризиса", — подчеркнул читатель."Отправьте лучше генераторы в Нидерланды вместо Украины, пожалуйста. Голландцы не могут позволить себе газ и электричество, чтобы обогреть свои дома, благодаря глупым санкциям против России", — посоветовал шестой.Вопрос восстановления Украины обсуждался на встрече лидеров G7, которая прошла накануне в формате видеоконференции. По ее итогам члены "Большой семерки" договорились координировать действия по удовлетворению неотложных потребностей Киева в военной и оборонной технике, а также усиливать экономическое давление на Россию и тех, кто обходит или нарушает санкции.По оценкам киевских властей, Еврокомиссии и Всемирного банка, на восстановление Украины потребуется 349 миллиардов долларов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, со своей стороны, отмечала, что ущерб составляет 600 миллиардов евро.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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в мире, урсула фон дер ляйен, владимир путин, украина, киев, россия, еврокомиссия, евросоюз, twitter
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Украина, Киев, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, Twitter
19:14 13.12.2022 (обновлено: 21:48 13.12.2022)
 
Обратившейся к украинцам главе ЕК предложили задуматься о смене гражданства

Пользователи Twitter посоветовали главе ЕК фон дер Ляйен представлять Украину вместо ЕС

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за заявление в поддержку Киева, предложив ей представлять Украину вместо Европейского союза.
В своем сообщении глава Еврокомиссии пообещала помогать украинскому народу столько, сколько потребуется. Она также также отметила, что в рамках поддержки киевского режима ЕС уже подготовил 800 генераторов, чтобы помочь украинцем пережить зиму.
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"А почему бы вам уже не переехать на Украину?" — поинтересовался пользователь.
"А с каких это пор вы являетесь официальным лицом Украины? Вы воруете европейские деньги, чтобы Зеленский потом на них покупал виллы в Италии", — возмутился второй.
"Может, вы получаете зарплату на Украине? Вся ваша деятельность только и сосредоточена на Украине. Вы отдаете наши деньги Киеву, когда европейцы сами находятся в бедственном положении", — задался вопросом комментатор.
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"А помогать настоящей Европе вы не хотите? Я не помню, чтобы Украина была членом ЕС, она только состоит в вашем маленьком коррумпированном клубе", — сыронизировал другой.
"А мы — это кто? Просто мы, европейцы, уже устали от Зеленского и бесконечного кризиса", — подчеркнул читатель.
"Отправьте лучше генераторы в Нидерланды вместо Украины, пожалуйста. Голландцы не могут позволить себе газ и электричество, чтобы обогреть свои дома, благодаря глупым санкциям против России", — посоветовал шестой.
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Вопрос восстановления Украины обсуждался на встрече лидеров G7, которая прошла накануне в формате видеоконференции. По ее итогам члены "Большой семерки" договорились координировать действия по удовлетворению неотложных потребностей Киева в военной и оборонной технике, а также усиливать экономическое давление на Россию и тех, кто обходит или нарушает санкции.
По оценкам киевских властей, Еврокомиссии и Всемирного банка, на восстановление Украины потребуется 349 миллиардов долларов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, со своей стороны, отмечала, что ущерб составляет 600 миллиардов евро.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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