https://ria.ru/20221213/ukraina-1838233386.html

Заявление Шольца о будущем Украины обескуражило пользователей Сети

Заявление Шольца о будущем Украины обескуражило пользователей Сети - РИА Новости, 13.12.2022

Заявление Шольца о будущем Украины обескуражило пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца за заявление о том, что восстановление Украины станет задачей, сравнимой с планом Маршалла. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T09:18

2022-12-13T09:18

2022-12-13T10:56

в мире

олаф шольц

украина

германия

g7

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца за заявление о том, что восстановление Украины станет задачей, сравнимой с планом Маршалла. "Да, только США стали сверхбогатыми и установили господство доллара, когда дали деньги некоторым европейским странам, чтобы те покупали американские товары и не превратились в коммунистов. Теперь Вашингтон не позволит занять лидирующее место Европе", — написал один из комментаторов. "А Шольц не хочет себя спросить, кто будет восстанавливать Европу?" — возмутился другой. "Из его слов следует, что все европейские страны готовы участвовать в восстановлении Украины, но это неправда. Хотя кто нас будет спрашивать", — отметил третий."Да, в Европе же столько много денег, что нам их некуда девать", — добавил пользователь. "Меня больше интересует, как потом Украина будет отдавать", — заключил читатель. Вопрос восстановления Украины обсуждался, в частности, на встрече лидеров G7, которая прошла накануне в формате видеоконференции. По ее итогам "Большая семерка" договорилась координировать действия по удовлетворению неотложных потребностей Киева в военной и оборонной технике, а также усиливать экономическое давление на Россию и тех, кто обходит или нарушает санкции.По оценкам киевских властей, Еврокомиссии и Всемирного банка, затраты на восстановление Украины обойдутся в 349 миллиардов долларов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, со своей стороны, отмечала, что ущерб составляет 600 миллиардов евро. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221212/voennye-1838192068.html

https://ria.ru/20221213/oruzhie-1838180934.html

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в мире, олаф шольц, украина, германия, g7