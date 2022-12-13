Рейтинг@Mail.ru
Заявление Шольца о будущем Украины обескуражило пользователей Сети - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221213/ukraina-1838233386.html
Заявление Шольца о будущем Украины обескуражило пользователей Сети
Заявление Шольца о будущем Украины обескуражило пользователей Сети - РИА Новости, 13.12.2022
Заявление Шольца о будущем Украины обескуражило пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца за заявление о том, что восстановление Украины станет задачей, сравнимой с планом Маршалла. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T09:18
2022-12-13T10:56
в мире
олаф шольц
украина
германия
g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837050167_0:0:3628:2041_1920x0_80_0_0_e10dd5a6e4730e07905d5cbebd741a33.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца за заявление о том, что восстановление Украины станет задачей, сравнимой с планом Маршалла. "Да, только США стали сверхбогатыми и установили господство доллара, когда дали деньги некоторым европейским странам, чтобы те покупали американские товары и не превратились в коммунистов. Теперь Вашингтон не позволит занять лидирующее место Европе", — написал один из комментаторов. "А Шольц не хочет себя спросить, кто будет восстанавливать Европу?" — возмутился другой. "Из его слов следует, что все европейские страны готовы участвовать в восстановлении Украины, но это неправда. Хотя кто нас будет спрашивать", — отметил третий."Да, в Европе же столько много денег, что нам их некуда девать", — добавил пользователь. "Меня больше интересует, как потом Украина будет отдавать", — заключил читатель. Вопрос восстановления Украины обсуждался, в частности, на встрече лидеров G7, которая прошла накануне в формате видеоконференции. По ее итогам "Большая семерка" договорилась координировать действия по удовлетворению неотложных потребностей Киева в военной и оборонной технике, а также усиливать экономическое давление на Россию и тех, кто обходит или нарушает санкции.По оценкам киевских властей, Еврокомиссии и Всемирного банка, затраты на восстановление Украины обойдутся в 349 миллиардов долларов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, со своей стороны, отмечала, что ущерб составляет 600 миллиардов евро. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221212/voennye-1838192068.html
https://ria.ru/20221213/oruzhie-1838180934.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837050167_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1a49462deda92f2b2bddb38096622d46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, олаф шольц, украина, германия, g7
В мире, Олаф Шольц, Украина, Германия, G7
09:18 13.12.2022 (обновлено: 10:56 13.12.2022)
 
Заявление Шольца о будущем Украины обескуражило пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали слова канцлера ФРГ Шольца о восстановлении Украины

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца за заявление о том, что восстановление Украины станет задачей, сравнимой с планом Маршалла.
"Да, только США стали сверхбогатыми и установили господство доллара, когда дали деньги некоторым европейским странам, чтобы те покупали американские товары и не превратились в коммунистов. Теперь Вашингтон не позволит занять лидирующее место Европе", — написал один из комментаторов.
Американские военные и сотрудники Национальной гвардии - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 21:06Специальная военная операция на Украине
США хотят увеличить число своих военных на Украине, пишут СМИ
"А Шольц не хочет себя спросить, кто будет восстанавливать Европу?" — возмутился другой.
"Из его слов следует, что все европейские страны готовы участвовать в восстановлении Украины, но это неправда. Хотя кто нас будет спрашивать", — отметил третий.
"Да, в Европе же столько много денег, что нам их некуда девать", — добавил пользователь.
"Меня больше интересует, как потом Украина будет отдавать", — заключил читатель.
Вопрос восстановления Украины обсуждался, в частности, на встрече лидеров G7, которая прошла накануне в формате видеоконференции. По ее итогам "Большая семерка" договорилась координировать действия по удовлетворению неотложных потребностей Киева в военной и оборонной технике, а также усиливать экономическое давление на Россию и тех, кто обходит или нарушает санкции.
По оценкам киевских властей, Еврокомиссии и Всемирного банка, затраты на восстановление Украины обойдутся в 349 миллиардов долларов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, со своей стороны, отмечала, что ущерб составляет 600 миллиардов евро.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 08:00
"Киев не унимается". Страшный прогноз европейских политиков сбылся
 
В миреОлаф ШольцУкраинаГерманияG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала