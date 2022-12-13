https://ria.ru/20221213/sobytiya-1838449820.html

Выбор РИА Новости: главные события года в социальной сфере

Выбор РИА Новости: главные события года в социальной сфере - РИА Новости, 13.12.2022

Выбор РИА Новости: главные события года в социальной сфере

Рекордно низкие показатели безработицы и достаточно высокий уровень бедности, отмена ковидных ограничений и новые вспышки опасных заболеваний, обновление... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T20:00

2022-12-13T20:00

2022-12-13T20:01

общество

александр гинцбург

михаил мурашко

валерий фальков

россия

украина

латвия

пенсионный фонд рф

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Рекордно низкие показатели безработицы и достаточно высокий уровень бедности, отмена ковидных ограничений и новые вспышки опасных заболеваний, обновление стандартов образования и отказ от Болонской системы, беспрецедентные западные санкции в отношении крупнейших российских СМИ и мужественная работа военных корреспондентов в зоне спецоперации стали значимыми событиями в социальной сфере в 2022 году.Не ковидом единымВ сфере здравоохранения в уходящем году продолжилась борьба с пандемией коронавируса. В январе-феврале из-за прихода штамма "омикрон" показатели заболеваемости достигли максимальных значений, после чего началось постепенное снижение, а далее последовала отмена практически всех ограничений, которые были введены Роспотребнадзором.В апреле в России была зарегистрирована первая в мире назальная вакцина от коронавируса, разработанная Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Летом его глава Александр Гинцбург сообщал РИА Новости, что специалисты центра обновили состав вакцины "Спутник V" для более эффективной защиты от штаммов "дельта" и "омикрон", однако ей еще предстоит пройти клинические исследования.Летом же в России отмечались временные перебои с некоторыми лекарственными препаратами, что было связано со сложностями в логистике, однако в настоящее время больших угроз не отмечается.Еще одним вызовом для здравоохранения в мире в 2022 году стала оспа обезьян. В России было выявлено всего два случая - в июле и сентябре, а возможность дальнейшего распространения болезни внутри страны была купирована.В 2022 году в России удалось переломить и негативную тенденцию по снижению ожидаемой продолжительности жизни, которая была связана с пандемией коронавируса. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отмечал, что по итогам года данный показатель увеличится на 1,8 года, а показатели смертности наоборот снизились и вернулись к допандемийным значениям.Объединенный фонд - универсальное пособиеЭпопея с созданием единого Социального фонда завершилась в 2022 году. Слухи о том, что Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования могут стать единой организацией, ходили с 2019 года. Минтруд в итоге решил объединить лишь два из них - ПФР и ФСС - под эгидой единого Социального фонда страны.По замыслу представителей министерства, такое решение упростит жизнь людям, так как получить все виды пособий можно будет в единых клиентских службах, быстрее пойдет и процесс цифровизации услуг. Впрочем, переживать, что "общение" с фондом полностью перейдет в "цифру" не стоит: получить выписки и консультации, как и прежде, можно будет в отделениях нового фонда.Одновременно с его созданием было объявлено о введении "единого тарифа" социального страхования. Это решение позволяет распространить социальное страхование на граждан, работающих по гражданско-правовым договорам, и в 1,5 раза увеличить максимальные размеры выплат по социальному страхованию.Новеллой стало и появление единого пособия для семей с детьми. Оно заменяет собой целый ряд выплат - от беременности женщины и до достижения её ребенком 17 лет. Теперь вместо набора мер поддержки с разными правилами их получения семьям нужно будет знать только об одной универсальной выплате.Поскольку в 2022 году Россия столкнулась с более высокими показателями инфляции, чем было запланировано, власти провели внеочередное увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимума (ПМ) и пенсий неработающих пенсионеров на 10%. Прожиточный минимум в среднем по стране составил 13 919 рублей, а минимальный размер оплаты труда - 15 279 рублей. С 1 января 2023 года МРОТ вырастет до 16 242 рублей, а ПМ – до 14 375 рублей. Средний размер пенсий неработающих пенсионеров с 1 января вырастет еще на 4,8% с 20 864 до 21 864 рублей.Рекордно низкая безработица и борьба с бедностьюОдним из главных достижений 2022 года в социальной сфере по праву можно считать рекордно низкую безработицу - 3,9% по методологии Международной организации труда. Снижение особенно заметно на фоне пиковых, пандемийных показателей в 6,4% в августе 2021 года. Такое снижение связано с рядом мер, которые правительство предприняло как в период пандемии, так и на фоне внешнего санкционного давления. В частности, это субсидирование найма сотрудников из уязвимых категорий и программы переобучения и повышения квалификации.Несмотря на это проблема бедности все еще остается актуальной для страны. Хотя, по данным Росстата, по итогам III квартала число нищих россиян, снизилось почти на 3 миллиона по сравнению с предыдущим периодом, за чертой бедности остаются 16 миллионов человек или 11% населения страны. Большая часть из них - семьи с детьми.Власти страны приняли решение проиндексировать зарплаты работников бюджетного сектора страны, а также поддержать медиков, работающих в первичном звене здравоохранения и в системе скорой медицинской помощи, дополнительными выплатами.Однако не все сложности можно решить повышением зарплат, в 2022 году власти задумались об обновлении закона о занятости, которому исполнилось уже тридцать лет. Этот проверенный временем документ актуализируют под реалии нового времени, в нем учтут появление новых категорий работников, а также использование интернет-сайтов в качестве посредников между разными людьми.Обновление вузовВ мае глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил о выходе России спустя 19 лет из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а выпускникам специалитета дать возможность поступить на бесплатное обучение в магистратуру и сократить срок своего обучения на этом уровне до одного года. Специалитет также предложили сделать основной образовательной программой, но бакалавриат и магистратуру в России пока не отменяли.Кроме того, Минобрнауки России в 2022 году изменило правила приема в вузы, они вступят в силу с 1 марта 2023 года, среди изменений – единые сроки приема на "бюджет" по всем формам обучения, прием документов будет завершаться не ранее 20 и не позднее 25 июля, а дополнительный прием не позднее 29 августа; возможность подать одновременно два заявления, как на "бюджет", так и на "контракт"; возможность подать заявление только на пять специальностей, а не на 10.Единые программы и патриотизмСреди нововведений прошедшего года в школьном образовании – церемония поднятия государственного флага и исполнения государственного гимна в начале каждой недели, а также "Разговоры о важном". Это цикл занятий в формате классного часа, главной целью которых заявлены развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность и историческое просвещение.В 2022 году Минпросвещения обновило федеральные государственные образовательные стандарты, теперь в них четко прописано, что должны знать и уметь дети, а также приняло федеральные основные общеобразовательные программы для истории, обществознания, литературы, ОБЖ, окружающего мира и географии – единые и обязательные для всех. Школы должны будут перейти на реализацию единых образовательных программ до 1 сентября 2023 года, а обновленные образовательные стандарты реализуются в школах уже с 2022/2023 учебного года. Основные общеобразовательные программы должны сформировать единое образовательное пространство в России.Министерство просвещения также начало работу над созданием нового учебника истории, в который, как сообщил министр Сергей Кравцов, включат подвиги героев специальной военной операции, тему о включении новых регионов в состав РФ, а акцент в учебнике будет сделан на историю России.Новые регионы постепенно включаются в российскую образовательную систему: получают новые учебники, выдают российские аттестаты, правда, пока на основе текущих оценок. Сдача ЕГЭ по желанию сохранится для школьников из этих территорий до 2028 года.Рособрнадзор перестал публиковать темы для итогового сочинения – с 2022/2023 года в открытом доступе будут только названия разделов тем с комментариями и образец комплекта тем для сочинения.Ситуация в СМИПосле начала российской спецоперации Европейский союз ввел беспрецедентные санкции в отношении крупнейших российских СМИ и лично против их руководителей и ведущих журналистов. Позже подобные рестрикции были приняты и на национальном уровне в ряде стран. В частности, под санкции попали в том числе гендиректор "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор медиагруппы и телеканала RT Маргарита Симоньян, глава ВГТРК Олег Добродеев и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.Российские телеканалы подверглась цензуре со стороны западных соцсетей: YouTube блокировал федеральные СМИ на своей площадке с многомиллионной аудиторией, другие платформы также ужесточали свою политику, выборочно удаляя несоответствующие ей сообщения. На этом фоне все российские издания и телеканалы перешли из иностранных соцсетей в российские, где продвигают свой контент на таких площадках, как: "Смотрим", Rutube, VK и ОК.В России пришлось "перезагрузиться" печатным изданиям, которые ранее выпускались в партнерстве с ушедшими из страны международными медиахолдингами, но вернуться на полки магазинов даже под новыми брендами удалось вернуться не всем. На Западе сложности в работе испытали даже СМИ-иноагенты, уехавшие из России в 2022 году. Так, в декабре с формулировкой "в связи с угрозами государственной безопасности" регулятором в Латвии была аннулирована лицензия телеканала "Дождь"* (признан в России иноагентом) - это произошло после эфира на тему участвующих в спецоперации российских военных.Одной из главных тенденций года, связанных с конфликтом на Украине, стало развитие сегмента военной журналистики – и это не только "классические" текстовые репортажи из горячих точек, но и использование новых аудиовизуальных технологий, беспилотных съемок, появление "картинки" с фронта. "Лицами" российской спецоперации, помимо самих военных, стали многие военкоры, вовлеченность которых в происходящие события привела к росту и в СМИ и их личных блогах аудитории, стремящейся узнать о происходящем из первых уст.Военкоры, освещавшие события в Донбассе, неоднократно попадали под обстрелы в "горячих районах". Были и пострадавшие: ранения, в частности, получали военкоры изданий RT и "Известий". Глава СЖР Владимир Соловьев отмечал, что в 2022 году ни один журналист не погиб в районе боевых действий на Украине и они героически выполняют свой профессиональный долг.На фоне военных событий российские федеральные телеканалы в начале года изменили сетку вещания и убрали в большей части развлекательный контент, уделив большее внимание программам общественно-политической направленности. К концу года некоторые развлекательные программы стали возвращаться в эфир.Неожиданной и печальной вестью для всего журналистского сообщества РФ в сентябре стала смерть главреда "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина. Он скончался в командировке, причиной стал инсульт. Позднее гендиректором и главным редактором "Комсомолки" была назначена первый заместитель главного редактора "КП" Олеся Носова.*Признан в России СМИ-иноагентом

https://ria.ru/20221208/koronavirus-1837145219.html

https://ria.ru/20220608/sotsfond-1794003206.html

https://sn.ria.ru/20221206/obrazovanie-1836647454.html

https://ria.ru/20221207/putin-1837062961.html

https://ria.ru/20221124/smi-1833757291.html

https://ria.ru/20221202/ssha-1835671045.html

россия

украина

латвия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, александр гинцбург, михаил мурашко, валерий фальков, россия, украина, латвия, пенсионный фонд рф, международная организация труда, федеральная служба государственной статистики (росстат)