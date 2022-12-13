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В Запорожской области назвали слова Макрона по ЗАЭС несостоятельными - РИА Новости, 13.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/slova-1838341124.html
В Запорожской области назвали слова Макрона по ЗАЭС несостоятельными
В Запорожской области назвали слова Макрона по ЗАЭС несостоятельными - РИА Новости, 13.12.2022
В Запорожской области назвали слова Макрона по ЗАЭС несостоятельными
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал слова президента Франции Эммануэля... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:47
2022-12-13T14:54
специальная военная операция на украине
в мире
эммануэль макрон
владимир рогов
рафаэль гросси
россия
запорожская область
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал слова президента Франции Эммануэля Макрона по демилитаризации Запорожской АЭС несостоятельными, такие заявления играют на руку "украинским националистам".Ранее Макрон заявил, что МАГАТЭ "добилось" вывода тяжелых и легких вооружений от ЗАЭС, обсуждаются практические детали. Он не пояснил, что имел в виду, при этом обстрелы станции со стороны украинских войск продолжаются и никаких сообщений об отводе не было. Макрон также подчеркнул, что выступает за демилитаризацию зоны вокруг атомной станции."Во-первых, тяжелых вооружений на станции не было, и это знают в том числе в МАГАТЭ. Во-вторых, вывод легких вооружений означал бы снятие охраны со станции, которую осуществляет Росгвардия. Подобное заявление несостоятельно и играет на руку украинским националистам, которые ждут удобного момента для захвата атомной станции", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, никто отводить войска и снимать охрану с атомной станции не будет, тем более, что буквально на днях ее территория снова подверглась обстрелам со стороны украинской армии."Запорожская АЭС – это государственная собственность России, и любые провокации и попытки по ее захвату будут жестко пресекаться", - подчеркнул Рогов.Ранее в МИД РФ заявили, что ни о каком выводе ЗАЭС из-под контроля России или передаче контроля какой-то третьей стороне не может быть речи.Как заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. российских тяжелых вооружений не было и нет на ЗАЭС, Россия продолжает контакты с Международным агентством по атомной энергии по вопросу безопасности станции.Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что работа по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжается.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.Ранее в Кремле заявляли, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. На прошлой неделе в Москве заявили, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет. А по словам Гросси, ситуация вокруг Запорожской АЭС остается хрупкой и потенциально опасной.В МИД РФ заявляли ранее, что говорить, что стороны близки к согласию по приемлемому соглашению между РФ и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, несвоевременно.Ранее гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на вопрос, останутся ли российские военные на территории АЭС в случае создания зоны безопасности, сказал, что "необходима всегда охрана станции, особенно в эти времена, и мы принимаем решения об усилении охраны станции на территории России в силу понятных причин". Он добавил, что, "постольку поскольку зона боевых действий буквально в считанных километрах, Запорожская станция нуждается в усиленной охране, и в этом смысле обязательства России - не размещать там наступательных вооружений и ударных сил, а охрана, конечно, должна быть исчерпывающей для безопасности станции".
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россия
запорожская область
энергодар
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в мире, эммануэль макрон, владимир рогов, рафаэль гросси, россия, запорожская область, энергодар, запорожская аэс, магатэ, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эммануэль Макрон, Владимир Рогов, Рафаэль Гросси, Россия, Запорожская область, Энергодар, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
14:47 13.12.2022 (обновлено: 14:54 13.12.2022)
 
В Запорожской области назвали слова Макрона по ЗАЭС несостоятельными

Рогов: слова Макрона по демилитаризации ЗАЭС играют на руку украинским националистам

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции
Стела Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Стела Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал слова президента Франции Эммануэля Макрона по демилитаризации Запорожской АЭС несостоятельными, такие заявления играют на руку "украинским националистам".
Ранее Макрон заявил, что МАГАТЭ "добилось" вывода тяжелых и легких вооружений от ЗАЭС, обсуждаются практические детали. Он не пояснил, что имел в виду, при этом обстрелы станции со стороны украинских войск продолжаются и никаких сообщений об отводе не было. Макрон также подчеркнул, что выступает за демилитаризацию зоны вокруг атомной станции.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 23:56
Ряд стран ЕС устроил демарш после комментария Макрона о России
"Во-первых, тяжелых вооружений на станции не было, и это знают в том числе в МАГАТЭ. Во-вторых, вывод легких вооружений означал бы снятие охраны со станции, которую осуществляет Росгвардия. Подобное заявление несостоятельно и играет на руку украинским националистам, которые ждут удобного момента для захвата атомной станции", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, никто отводить войска и снимать охрану с атомной станции не будет, тем более, что буквально на днях ее территория снова подверглась обстрелам со стороны украинской армии.
"Запорожская АЭС – это государственная собственность России, и любые провокации и попытки по ее захвату будут жестко пресекаться", - подчеркнул Рогов.
Ранее в МИД РФ заявили, что ни о каком выводе ЗАЭС из-под контроля России или передаче контроля какой-то третьей стороне не может быть речи.
Как заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. российских тяжелых вооружений не было и нет на ЗАЭС, Россия продолжает контакты с Международным агентством по атомной энергии по вопросу безопасности станции.
Разбитые стекла 4-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря, 20:17
Глава МАГАТЭ заявил, что стреляющие по ЗАЭС "знают, что они делают"
Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что работа по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжается.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 08:49Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области темпы уничтожения украинских РСЗО назвали рекордными
Ранее в Кремле заявляли, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. На прошлой неделе в Москве заявили, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет. А по словам Гросси, ситуация вокруг Запорожской АЭС остается хрупкой и потенциально опасной.
В МИД РФ заявляли ранее, что говорить, что стороны близки к согласию по приемлемому соглашению между РФ и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, несвоевременно.
Ранее гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на вопрос, останутся ли российские военные на территории АЭС в случае создания зоны безопасности, сказал, что "необходима всегда охрана станции, особенно в эти времена, и мы принимаем решения об усилении охраны станции на территории России в силу понятных причин". Он добавил, что, "постольку поскольку зона боевых действий буквально в считанных километрах, Запорожская станция нуждается в усиленной охране, и в этом смысле обязательства России - не размещать там наступательных вооружений и ударных сил, а охрана, конечно, должна быть исчерпывающей для безопасности станции".
Обстрелы Запорожской АЭС
6 декабря, 09:09Инфографика
Обстрелы Запорожской АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭммануэль МакронВладимир РоговРафаэль ГроссиРоссияЗапорожская областьЭнергодарЗапорожская АЭСМАГАТЭФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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