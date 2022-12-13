https://ria.ru/20221213/magate-1838300603.html

Шмыгаль заявил, что МАГАТЭ направит на украинские АЭС постоянные миссии

Шмыгаль заявил, что МАГАТЭ направит на украинские АЭС постоянные миссии - РИА Новости, 13.12.2022

Шмыгаль заявил, что МАГАТЭ направит на украинские АЭС постоянные миссии

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обещало в ближайшее время направить на Запорожскую атомную... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T13:14

2022-12-13T13:14

2022-12-13T13:14

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обещало в ближайшее время направить на Запорожскую атомную электростанцию и украинские АЭС постоянные миссии.Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что встретился со Шмыгалем, стороны согласовали размещение миссий МАГАТЭ по обеспечению безопасности "на всех украинских АЭС"."Рафаэль Гросси сообщил, что в ближайшее время МАГАТЭ направит технические постоянные миссии на все атомные станции на Украине. Независимые эксперты организации будут работать на Запорожской, Ровненской, Хмельницкой, Южно-Украинской, а также на Чернобыльской АЭС. Это значительно повысит техническую и технологическую безопасность", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.

https://ria.ru/20221213/zaes-1838285444.html

https://ria.ru/20221210/zaes-1837777232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, денис шмыгаль, украина, россия, магатэ, рафаэль гросси