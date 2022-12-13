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Шмыгаль заявил, что МАГАТЭ направит на украинские АЭС постоянные миссии - РИА Новости, 13.12.2022
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Шмыгаль заявил, что МАГАТЭ направит на украинские АЭС постоянные миссии
Шмыгаль заявил, что МАГАТЭ направит на украинские АЭС постоянные миссии - РИА Новости, 13.12.2022
Шмыгаль заявил, что МАГАТЭ направит на украинские АЭС постоянные миссии
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обещало в ближайшее время направить на Запорожскую атомную... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T13:14
2022-12-13T13:14
в мире
денис шмыгаль
украина
россия
магатэ
рафаэль гросси
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обещало в ближайшее время направить на Запорожскую атомную электростанцию и украинские АЭС постоянные миссии.Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что встретился со Шмыгалем, стороны согласовали размещение миссий МАГАТЭ по обеспечению безопасности "на всех украинских АЭС"."Рафаэль Гросси сообщил, что в ближайшее время МАГАТЭ направит технические постоянные миссии на все атомные станции на Украине. Независимые эксперты организации будут работать на Запорожской, Ровненской, Хмельницкой, Южно-Украинской, а также на Чернобыльской АЭС. Это значительно повысит техническую и технологическую безопасность", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
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в мире, денис шмыгаль, украина, россия, магатэ, рафаэль гросси
В мире, Денис Шмыгаль, Украина, Россия, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси
13:14 13.12.2022
 
Шмыгаль заявил, что МАГАТЭ направит на украинские АЭС постоянные миссии

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что МАГАТЭ направит на АЭС в стране постоянные миссии

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обещало в ближайшее время направить на Запорожскую атомную электростанцию и украинские АЭС постоянные миссии.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что встретился со Шмыгалем, стороны согласовали размещение миссий МАГАТЭ по обеспечению безопасности "на всех украинских АЭС".
Первый энергоблок Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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Макрон заявил, что МАГАТЭ добилось вывода тяжелых вооружений с ЗАЭС
"Рафаэль Гросси сообщил, что в ближайшее время МАГАТЭ направит технические постоянные миссии на все атомные станции на Украине. Независимые эксперты организации будут работать на Запорожской, Ровненской, Хмельницкой, Южно-Украинской, а также на Чернобыльской АЭС. Это значительно повысит техническую и технологическую безопасность", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
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В миреДенис ШмыгальУкраинаРоссияМАГАТЭРафаэль Гросси
 
 
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