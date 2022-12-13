Шмыгаль заявил, что МАГАТЭ направит на украинские АЭС постоянные миссии
Премьер Украины Шмыгаль заявил, что МАГАТЭ направит на АЭС в стране постоянные миссии
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обещало в ближайшее время направить на Запорожскую атомную электростанцию и украинские АЭС постоянные миссии.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что встретился со Шмыгалем, стороны согласовали размещение миссий МАГАТЭ по обеспечению безопасности "на всех украинских АЭС".
"Рафаэль Гросси сообщил, что в ближайшее время МАГАТЭ направит технические постоянные миссии на все атомные станции на Украине. Независимые эксперты организации будут работать на Запорожской, Ровненской, Хмельницкой, Южно-Украинской, а также на Чернобыльской АЭС. Это значительно повысит техническую и технологическую безопасность", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
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