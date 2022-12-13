https://ria.ru/20221213/kayli-1838264293.html
В ЕП согласны сместить обвиняемую в коррупции вице-президента, пишут СМИ
В ЕП согласны сместить обвиняемую в коррупции вице-президента, пишут СМИ - РИА Новости, 13.12.2022
В ЕП согласны сместить обвиняемую в коррупции вице-президента, пишут СМИ
Главы всех политических групп в Европарламенте до голосования на заседании пришли к согласию сместить обвиняемую в коррупции вице-президента Еву Кайли, передает РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T11:28
2022-12-13T11:28
2022-12-13T11:43
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Главы всех политических групп в Европарламенте до голосования на заседании пришли к согласию сместить обвиняемую в коррупции вице-президента Еву Кайли, передает агентство DPA со ссылкой на источники."Главы всех политических групп в ЕП в преддверии голосования на пленарном заседании, согласны сместить вице-президента Кайли", - говорится в сообщении агентства в Twitter.Бельгийские власти в пятницу провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была задержана заместитель председателя Европарламента греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства политика проведен обыск. Кайли сразу же была исключена из партии ПАСОК-КИНАЛ (Всегреческое социалистическое движение – Движение перемен). Глава Европарламента Роберта Метсола решила незамедлительно приостановить все полномочия, обязанности и задачи, делегированные Кайли как вице-президенту ЕП.
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в мире, роберта метсола, брюссель, катар, европарламент, twitter
В мире, Роберта Метсола, Брюссель, Катар, Европарламент, Twitter
11:28 13.12.2022 (обновлено: 11:43 13.12.2022)
В ЕП согласны сместить обвиняемую в коррупции вице-президента, пишут СМИ
DPA: все политгруппы в ЕП согласны сместить обвиняемую в коррупции вице-президента Кайли