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В ЕП согласны сместить обвиняемую в коррупции вице-президента, пишут СМИ - РИА Новости, 13.12.2022
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В ЕП согласны сместить обвиняемую в коррупции вице-президента, пишут СМИ
В ЕП согласны сместить обвиняемую в коррупции вице-президента, пишут СМИ - РИА Новости, 13.12.2022
В ЕП согласны сместить обвиняемую в коррупции вице-президента, пишут СМИ
Главы всех политических групп в Европарламенте до голосования на заседании пришли к согласию сместить обвиняемую в коррупции вице-президента Еву Кайли, передает РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T11:28
2022-12-13T11:43
в мире
роберта метсола
брюссель
катар
европарламент
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Главы всех политических групп в Европарламенте до голосования на заседании пришли к согласию сместить обвиняемую в коррупции вице-президента Еву Кайли, передает агентство DPA со ссылкой на источники."Главы всех политических групп в ЕП в преддверии голосования на пленарном заседании, согласны сместить вице-президента Кайли", - говорится в сообщении агентства в Twitter.Бельгийские власти в пятницу провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была задержана заместитель председателя Европарламента греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства политика проведен обыск. Кайли сразу же была исключена из партии ПАСОК-КИНАЛ (Всегреческое социалистическое движение – Движение перемен). Глава Европарламента Роберта Метсола решила незамедлительно приостановить все полномочия, обязанности и задачи, делегированные Кайли как вице-президенту ЕП.
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в мире, роберта метсола, брюссель, катар, европарламент, twitter
В мире, Роберта Метсола, Брюссель, Катар, Европарламент, Twitter
11:28 13.12.2022 (обновлено: 11:43 13.12.2022)
 
В ЕП согласны сместить обвиняемую в коррупции вице-президента, пишут СМИ

DPA: все политгруппы в ЕП согласны сместить обвиняемую в коррупции вице-президента Кайли

CC BY-SA 2.0 / euranet_plus / Eva KAILIЕва Кайли
Ева Кайли - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
CC BY-SA 2.0 / euranet_plus / Eva KAILI
Ева Кайли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Главы всех политических групп в Европарламенте до голосования на заседании пришли к согласию сместить обвиняемую в коррупции вице-президента Еву Кайли, передает агентство DPA со ссылкой на источники.
"Главы всех политических групп в ЕП в преддверии голосования на пленарном заседании, согласны сместить вице-президента Кайли", - говорится в сообщении агентства в Twitter.
Бельгийские власти в пятницу провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была задержана заместитель председателя Европарламента греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства политика проведен обыск. Кайли сразу же была исключена из партии ПАСОК-КИНАЛ (Всегреческое социалистическое движение – Движение перемен). Глава Европарламента Роберта Метсола решила незамедлительно приостановить все полномочия, обязанности и задачи, делегированные Кайли как вице-президенту ЕП.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
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