https://ria.ru/20221213/istoriya-1838263576.html

Путин поручил проработать объединение школьных курсов истории

Путин поручил проработать объединение школьных курсов истории - РИА Новости, 13.12.2022

Путин поручил проработать объединение школьных курсов истории

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос объединения школьных курсов всеобщей истории и истории России, а также разработать единый подход к... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T11:26

2022-12-13T11:26

2022-12-13T11:32

россия

российское историческое общество

владимир путин

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос объединения школьных курсов всеобщей истории и истории России, а также разработать единый подход к преподаванию истории родного края."Минпросвещения России... проработать вопрос об объединении учебных курсов "История России" и "Всеобщая история" при реализации обязательной части образовательных программ основного общего и среднего общего образования по учебному предмету "История", а также об изучении истории России в общем контексте мировой истории", - говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.Работу предлагается вести совместно с межведомственной комиссией по историческому просвещению, ассоциацией "Российское историческое общество" и комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "Образование".Также соответствующим ведомствам с учетом ранее данных распоряжений поручено проанализировать практику изучения истории родного края в контексте истории России в рамках изучения учебного предмета "История" и представить предложения, направленные на разработку единого подхода к преподаванию истории родного края, предусмотрев возможность проведения соответствующих занятий в краеведческих музеях.Доложить об исполнении поручений необходимо до 15 мая 2023 года.

https://ria.ru/20221207/geroi-1836937363.html

https://ria.ru/20221207/putin-1837062961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, российское историческое общество, владимир путин, история, школа, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество, социальный навигатор, сн_образование