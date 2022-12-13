Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил проработать объединение школьных курсов истории - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221213/istoriya-1838263576.html
Путин поручил проработать объединение школьных курсов истории
Путин поручил проработать объединение школьных курсов истории - РИА Новости, 13.12.2022
Путин поручил проработать объединение школьных курсов истории
Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос объединения школьных курсов всеобщей истории и истории России, а также разработать единый подход к... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T11:26
2022-12-13T11:32
россия
российское историческое общество
владимир путин
история
школа
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
социальный навигатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_0:296:3048:2011_1920x0_80_0_0_84207be3dac70635c92f7e1416185408.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос объединения школьных курсов всеобщей истории и истории России, а также разработать единый подход к преподаванию истории родного края."Минпросвещения России... проработать вопрос об объединении учебных курсов "История России" и "Всеобщая история" при реализации обязательной части образовательных программ основного общего и среднего общего образования по учебному предмету "История", а также об изучении истории России в общем контексте мировой истории", - говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.Работу предлагается вести совместно с межведомственной комиссией по историческому просвещению, ассоциацией "Российское историческое общество" и комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "Образование".Также соответствующим ведомствам с учетом ранее данных распоряжений поручено проанализировать практику изучения истории родного края в контексте истории России в рамках изучения учебного предмета "История" и представить предложения, направленные на разработку единого подхода к преподаванию истории родного края, предусмотрев возможность проведения соответствующих занятий в краеведческих музеях.Доложить об исполнении поручений необходимо до 15 мая 2023 года.
https://ria.ru/20221207/geroi-1836937363.html
https://ria.ru/20221207/putin-1837062961.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_722:304:3048:2048_1920x0_80_0_0_8c0ddb29e828d2e759cc464c1c780149.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, российское историческое общество, владимир путин, история, школа, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Российское историческое общество, Владимир Путин, история, Школа, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
11:26 13.12.2022 (обновлено: 11:32 13.12.2022)
 
Путин поручил проработать объединение школьных курсов истории

Путин поручил проработать объединение школьных курсов всеобщей истории и истории России

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос объединения школьных курсов всеобщей истории и истории России, а также разработать единый подход к преподаванию истории родного края.
"Минпросвещения России... проработать вопрос об объединении учебных курсов "История России" и "Всеобщая история" при реализации обязательной части образовательных программ основного общего и среднего общего образования по учебному предмету "История", а также об изучении истории России в общем контексте мировой истории", - говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 13:42Специальная военная операция на Украине
Героев спецоперации включат в учебники истории
Работу предлагается вести совместно с межведомственной комиссией по историческому просвещению, ассоциацией "Российское историческое общество" и комиссией Государственного совета Российской Федерации по направлению "Образование".
Также соответствующим ведомствам с учетом ранее данных распоряжений поручено проанализировать практику изучения истории родного края в контексте истории России в рамках изучения учебного предмета "История" и представить предложения, направленные на разработку единого подхода к преподаванию истории родного края, предусмотрев возможность проведения соответствующих занятий в краеведческих музеях.
Доложить об исполнении поручений необходимо до 15 мая 2023 года.
Учебник по истории России - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 19:40
Путин поручил разработать план по созданию новых учебников по истории
 
РоссияРоссийское историческое обществоВладимир ПутинисторияШколаМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)ОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала