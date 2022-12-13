https://ria.ru/20221213/grossi-1838217166.html

Глава МАГАТЭ рассказал о встрече с премьером Украины

Глава МАГАТЭ рассказал о встрече с премьером Украины - РИА Новости, 13.12.2022

Глава МАГАТЭ рассказал о встрече с премьером Украины

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, стороны... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T03:55

2022-12-13T03:55

2022-12-13T04:24

специальная военная операция на украине

рафаэль гросси

денис шмыгаль

сергей шойгу

украина

энергодар

россия

магатэ

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, стороны согласовали размещение миссий МАГАТЭ по обеспечению безопасности "на всех украинских АЭС".Гросси также отметил, что работа по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжается."Я провел прекрасную встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем... Мы договорились о размещении миссий МАГАТЭ по обеспечению безопасности на всех атомных электростанциях Украины. Работа по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжается", - написал Гросси на своей странице в Twitter.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.

https://ria.ru/20221212/zaes-1838057781.html

https://ria.ru/20221212/zaes-1838057104.html

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