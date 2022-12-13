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Глава МАГАТЭ рассказал о встрече с премьером Украины - РИА Новости, 13.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/grossi-1838217166.html
Глава МАГАТЭ рассказал о встрече с премьером Украины
Глава МАГАТЭ рассказал о встрече с премьером Украины - РИА Новости, 13.12.2022
Глава МАГАТЭ рассказал о встрече с премьером Украины
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, стороны... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T03:55
2022-12-13T04:24
специальная военная операция на украине
рафаэль гросси
денис шмыгаль
сергей шойгу
украина
энергодар
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, стороны согласовали размещение миссий МАГАТЭ по обеспечению безопасности "на всех украинских АЭС".Гросси также отметил, что работа по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжается."Я провел прекрасную встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем... Мы договорились о размещении миссий МАГАТЭ по обеспечению безопасности на всех атомных электростанциях Украины. Работа по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжается", - написал Гросси на своей странице в Twitter.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
https://ria.ru/20221212/zaes-1838057781.html
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рафаэль гросси, денис шмыгаль, сергей шойгу, украина, энергодар, россия, магатэ, запорожская аэс, в мире
Специальная военная операция на Украине, Рафаэль Гросси, Денис Шмыгаль, Сергей Шойгу, Украина, Энергодар, Россия, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, В мире
03:55 13.12.2022 (обновлено: 04:24 13.12.2022)
 
Глава МАГАТЭ рассказал о встрече с премьером Украины

Глава МАГАТЭ Гросси: работа по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС продолжается

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, стороны согласовали размещение миссий МАГАТЭ по обеспечению безопасности "на всех украинских АЭС".
Гросси также отметил, что работа по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжается.
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Вчера, 14:09Специальная военная операция на Украине
Директор ЗАЭС заявил об уходе со станции примерно половины персонала
"Я провел прекрасную встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем... Мы договорились о размещении миссий МАГАТЭ по обеспечению безопасности на всех атомных электростанциях Украины. Работа по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжается", - написал Гросси на своей странице в Twitter.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
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На ЗАЭС готовы предоставить МАГАТЭ всю информацию о станции
 
Специальная военная операция на УкраинеРафаэль ГроссиДенис ШмыгальСергей ШойгуУкраинаЭнергодарРоссияМАГАТЭЗапорожская АЭСВ мире
 
 
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