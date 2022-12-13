https://ria.ru/20221213/gripp-1838260550.html

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 35 процентов

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 35 процентов - РИА Новости, 13.12.2022

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 35 процентов

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла более чем на треть, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T11:14

2022-12-13T11:14

2022-12-13T12:16

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152293/10/1522931066_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_5c824e365323573755ba982b452f65eb.jpg

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла более чем на треть, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4 процента по сравнению с предыдущей неделей. В 37 субъектах показатели заболеваемости превысили среднероссийский показатель", — говорится в релизе.Доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться и составляет 52,5 процента. Среди штаммов преобладает свиной грипп, его выявили уже в 82 регионах. Также специалисты фиксируют штамм A(H3N2) и B.Как заявила на минувшей неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова, в этом году в Россию пришел вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью, — А(H1N1). Именно он вызвал пандемию в 2009-2010 годах.Свиной грипп приводит к большому количеству осложнений, нередки летальные исходы среди людей с ослабленным здоровьем. Минимальный инкубационный период может составлять несколько часов, максимальный — семь дней.Попова посоветовала сразу же обращаться к врачу, чтобы определить, грипп это или COVID-19.

https://ria.ru/20221201/gripp-1835666515.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)