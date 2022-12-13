https://ria.ru/20221213/gripp-1838260550.html
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 35 процентов
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 35 процентов - РИА Новости, 13.12.2022
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 35 процентов
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла более чем на треть, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T11:14
2022-12-13T11:14
2022-12-13T12:16
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла более чем на треть, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4 процента по сравнению с предыдущей неделей. В 37 субъектах показатели заболеваемости превысили среднероссийский показатель", — говорится в релизе.Доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться и составляет 52,5 процента. Среди штаммов преобладает свиной грипп, его выявили уже в 82 регионах. Также специалисты фиксируют штамм A(H3N2) и B.Как заявила на минувшей неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова, в этом году в Россию пришел вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью, — А(H1N1). Именно он вызвал пандемию в 2009-2010 годах.Свиной грипп приводит к большому количеству осложнений, нередки летальные исходы среди людей с ослабленным здоровьем. Минимальный инкубационный период может составлять несколько часов, максимальный — семь дней.Попова посоветовала сразу же обращаться к врачу, чтобы определить, грипп это или COVID-19.
https://ria.ru/20221201/gripp-1835666515.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
11:14 13.12.2022 (обновлено: 12:16 13.12.2022)
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 35 процентов
Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю выросла на 35 процентов
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости.
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла более чем на треть, сообщила пресс-служба
Роспотребнадзора.
"Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4 процента по сравнению с предыдущей неделей. В 37 субъектах показатели заболеваемости превысили среднероссийский показатель", — говорится в релизе.
Доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться и составляет 52,5 процента. Среди штаммов преобладает свиной грипп, его выявили уже в 82 регионах. Также специалисты фиксируют штамм A(H3N2) и B.
Как заявила на минувшей неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова, в этом году в Россию пришел вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью
, — А(H1N1). Именно он вызвал пандемию в 2009-2010 годах.
Свиной грипп приводит к большому количеству осложнений, нередки летальные исходы среди людей с ослабленным здоровьем. Минимальный инкубационный период может составлять несколько часов, максимальный — семь дней.
Попова посоветовала сразу же обращаться к врачу, чтобы определить, грипп это или COVID-19.