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В Россию пришел самый серьезный вариант гриппа, предупредила Попова - РИА Новости, 07.12.2022
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В Россию пришел самый серьезный вариант гриппа, предупредила Попова
В Россию пришел самый серьезный вариант гриппа, предупредила Попова - РИА Новости, 07.12.2022
В Россию пришел самый серьезный вариант гриппа, предупредила Попова
В этом году в Россию пришел вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T20:58
2022-12-07T22:34
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В этом году в Россию пришел вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде.По ее словам, свиной грипп вызывает большое количество осложнений, нередки летальные исходы среди людей с ослабленным здоровьем. Все необходимые меры принимаются в полном объеме в зависимости от региона, например подготовлено новое методическое письмо для школ."Если в классе (тем более в школе) не приходят на занятия больше двадцати процентов учеников, вот есть класс, если сегодня ученики не пришли, то этот класс нужно отпускать на дистанционное образование, нужно разобщать. Чтобы дети дальше не передавали друг другу инфекцию и не заражались", — отметила Попова.Глава Роспотребнадзора добавила, что система здравоохранения готова к приему большого количества пациентов со свиным гриппом. К первым симптомом болезни она отнесла слабость, повышение температуры, общее недомогание, неприятные ощущения в носу и горле.Попова уточнила, что минимальный инкубационный период может составлять несколько часов, максимальный — семь дней. Она посоветовала сразу же обращаться к врачу, чтобы определить, грипп это или COVID-19.В конце ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что свиной грипп (H1N1) стал активно распространяться в этом сезоне, поэтому большое значение приобретает вакцинация.Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали свиной грипп в 74 регионах России.
https://ria.ru/20221201/gripp-1835666515.html
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Анна Попова
20:58 07.12.2022 (обновлено: 22:34 07.12.2022)
 
В Россию пришел самый серьезный вариант гриппа, предупредила Попова

Глава Роспотребнадзора Попова: пришедший вариант гриппа наносит серьезный ущерб здоровью

© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в медиабанкЛабораторные исследования
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Сергей Венявский
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В этом году в Россию пришел вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде.

"Это вирус гриппа А (H1N1) пандемического девятого года, первый раз в девятом году (2009-м. — Прим. ред.) он проявился как грипп, имеющий высокий потенциал распространения. И вызвал пандемию девятого-десятого годов", — рассказала она в эфире телеканала "Россия 1".

По ее словам, свиной грипп вызывает большое количество осложнений, нередки летальные исходы среди людей с ослабленным здоровьем. Все необходимые меры принимаются в полном объеме в зависимости от региона, например подготовлено новое методическое письмо для школ.
"Если в классе (тем более в школе) не приходят на занятия больше двадцати процентов учеников, вот есть класс, если сегодня ученики не пришли, то этот класс нужно отпускать на дистанционное образование, нужно разобщать. Чтобы дети дальше не передавали друг другу инфекцию и не заражались", — отметила Попова.
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Глава Роспотребнадзора добавила, что система здравоохранения готова к приему большого количества пациентов со свиным гриппом. К первым симптомом болезни она отнесла слабость, повышение температуры, общее недомогание, неприятные ощущения в носу и горле.
Попова уточнила, что минимальный инкубационный период может составлять несколько часов, максимальный — семь дней. Она посоветовала сразу же обращаться к врачу, чтобы определить, грипп это или COVID-19.
В конце ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что свиной грипп (H1N1) стал активно распространяться в этом сезоне, поэтому большое значение приобретает вакцинация.
Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали свиной грипп в 74 регионах России.
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