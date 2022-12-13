МО заявило о диалоге с Баку по разблокировке дороги Степанакерт – Горис
МО: миротворцы ведут переговоры с Азербайджаном о разблокировке дороги Степанакерт – Горис
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в медиабанкМост в районе города Лачин, разрушенный в результате обстрела азербайджанскими войсками, на трассе Степанакерт -Горис
Мост в районе города Лачин, разрушенный в результате обстрела азербайджанскими войсками, на трассе Степанакерт -Горис. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Ведутся переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по дорожному направлению Степанакерт – Горис, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев.
"Командованием российского миротворческого контингента ведутся переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по дорожному направлению Степанакерт – Горис", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт – Горис.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.