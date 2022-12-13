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МО заявило о диалоге с Баку по разблокировке дороги Степанакерт – Горис - РИА Новости, 13.12.2022
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МО заявило о диалоге с Баку по разблокировке дороги Степанакерт – Горис
МО заявило о диалоге с Баку по разблокировке дороги Степанакерт – Горис - РИА Новости, 13.12.2022
МО заявило о диалоге с Баку по разблокировке дороги Степанакерт – Горис
Ведутся переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по дорожному направлению... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T20:14
2022-12-13T20:14
в мире
степанакерт
азербайджан
баку
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Ведутся переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по дорожному направлению Степанакерт – Горис, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев.Уточняется, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт – Горис.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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в мире, степанакерт, азербайджан, баку
В мире, Степанакерт, Азербайджан, Баку
20:14 13.12.2022
 
МО заявило о диалоге с Баку по разблокировке дороги Степанакерт – Горис

МО: миротворцы ведут переговоры с Азербайджаном о разблокировке дороги Степанакерт – Горис

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в медиабанкМост в районе города Лачин, разрушенный в результате обстрела азербайджанскими войсками, на трассе Степанакерт -Горис
Мост в районе города Лачин, разрушенный в результате обстрела азербайджанскими войсками, на трассе Степанакерт -Горис - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Мост в районе города Лачин, разрушенный в результате обстрела азербайджанскими войсками, на трассе Степанакерт -Горис. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Ведутся переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по дорожному направлению Степанакерт – Горис, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев.
"Командованием российского миротворческого контингента ведутся переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по дорожному направлению Степанакерт – Горис", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт – Горис.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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