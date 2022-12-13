https://ria.ru/20221213/dialog-1838452079.html

МО заявило о диалоге с Баку по разблокировке дороги Степанакерт – Горис

МО заявило о диалоге с Баку по разблокировке дороги Степанакерт – Горис - РИА Новости, 13.12.2022

МО заявило о диалоге с Баку по разблокировке дороги Степанакерт – Горис

Ведутся переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по дорожному направлению... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T20:14

2022-12-13T20:14

2022-12-13T20:14

в мире

степанакерт

азербайджан

баку

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Ведутся переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по дорожному направлению Степанакерт – Горис, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев.Уточняется, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт – Горис.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20221206/proekt-1836806788.html

степанакерт

азербайджан

баку

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, степанакерт, азербайджан, баку