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Европейцы готовятся получать деньги за холод и тьму - РИА Новости, 13.12.2022
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Европейцы готовятся получать деньги за холод и тьму
Европейцы готовятся получать деньги за холод и тьму - РИА Новости, 13.12.2022
Европейцы готовятся получать деньги за холод и тьму
С каждым сорванным листом зимнего календаря из мира европейской энергетики приходят все более потрясающие новости, и порой одно лишь внимательное чтение... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T08:00
2022-12-13T08:05
авторы
роберт хабек
олаф шольц
самуил маршак
германия
берлин (город)
юар
евросоюз
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С каждым сорванным листом зимнего календаря из мира европейской энергетики приходят все более потрясающие новости, и порой одно лишь внимательное чтение способно изрядно повеселить.Начнем с заявления Минэкономики Германии. Ведомство Роберта Хабека, хорошо известного своими комичными заявлениями, вроде того что он стал реже мыться и добровольно снизил температуру у себя дома, буквально на днях опубликовало данные, согласно которым Берлин до 2038 года потратит чуть менее десяти миллиардов евро на строительство плавучих терминалов по приему сжиженного газа. Если говорить более детально, то немецкое правительство собирается выделить на приобретение и обслуживание плавучих регазификационных терминалов 9,7 миллиарда евро, при этом представитель министерства сразу же обозначает: сумма эта очень предварительная и в процессе реализации проекта может измениться. В какую сторону будут трансформироваться финансовые показатели, немецкие энергетики и экономисты умалчивают — видимо, чтобы не травмировать и так расшатанную психику сограждан. Правда, на помощь тут же приходит издание Der Spiegel, которое в лоб сообщает, что предыдущая программа, по условиям которой в срок до 2022 года планировалось закупить два аналогичных плавучих терминала, в настоящий момент пересекла финансовую отметку в 6,5 миллиарда евро, что в два раза больше изначально заложенных расходных показателей.Издание не успокаивается и продолжает, так сказать, сыпать правительству за шиворот полную лопату горячих углей. Журналисты со ссылкой на ведущее профильное предприятие (а именно — газостроительную компанию Deutsche Regas) ставят под сомнение сам алгоритм спасения путем наращивания СПГ-флота — более того, таблоид считает, что даже прохождение текущей зимы под большим вопросом.Буквально на прошлой неделе европейская пресса разразилась серией разгромных публикаций, в которых Германию прямо обвиняли в том, что команда Олафа Шольца закупает крупные объемы российского СПГ и после соответствующего документального волшебства перепродает далее на запад, включая Великобританию. Отдельные источники даже прямо указывали на Бельгию, откуда по серым схемам в Германию поступает природный газ, но Берлин тщательно избегал провокационных вопросов, попутно упирая на то, что в самое ближайшее время получит свой первый собственный СПГ-терминал.Реальность, правда, слегка разошлась с обещаниями.Согласно упомянутому выше проекту, стоимость которого, как собачка из стихотворения Самуила Маршака, за время пути подросла вдвое, в декабре должен был встать в строй плавучий терминал в порту Лубмина. Однако выяснилось, что, невзирая на вливание денежных рек, до сих пор не получен ряд ключевых разрешений, а потому ввод в эксплуатацию откладывается на неопределенный срок. Руководство Deutsche Regas на все вопросы отшучивается: мол, в декабре тридцать один день, отстаньте.На то, что у Олафа-мастера никак не выходит газовый цветок, намекают и попутные тенденции.Как только столбики термометров за окнами бюргеров опустились до жутких минус трех градусов по Цельсию, стоимость электроэнергии резко рванула вверх. По данным энергетической биржи, стоимость одного мегаватт-часа увеличилась сразу на 33 процента и составила 434 евро. Аналогичные процессы наблюдались также во Франции и Британии, причем скачок был настолько значительным, а дефицит генерации столь ощутимым, что в Париже и Лондоне заговорили о внедрении пробных схем, при которых потребителям будут доплачивать за снижение или полный отказ от потребления электричества. Это не субсидирование, как будут преподносить всевозможные антироссийские издания. Речь идет о том, что европейским странам, возможно, будет дешевле отказаться от закупок электричества у частников по неподъемной цене и просто компенсировать населению пребывание в прохладе и полумраке некими суммами наличных.Кроме того, удар в немецкую спину без предупреждения нанесла Африка.Посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука на днях огорошил всех заявлением, что Брюссель, и в особенности Берлин, фактически требуют у его страны вернуться к добыче угля. Частные владельцы шахт втайне ударными темпами проводят расконсервацию и осушение угольных шахт на территории Южно-Африканской Республики для восстановления добычи в интересах стран ЕС. Происходит это, естественно, на фоне псевдоэкологического карнавала с неумолкающими призывами отказаться от угля и снизить выбросы парниковых газов. Официальный Кейптаун устами дипломата предупреждает, что если данная тенденция продолжится, то ЮАР рассмотрит варианты выхода из экологической сделки и вернется к добыче угля в собственных интересах, благо его запасов хватит минимум на ближайшие двести лет.В настоящий момент, когда гидрометцентры обещают похолодание в Скандинавии до минус двадцати трех, в Гамбурге до минус восьми, а генерирующие компании прикидывают в уме объем сверхприбылей по результатам биржевых торгов, осязаемых успехов по замещению российского трубопроводного газа с помощью СПГ у немцев негусто. Точно известно лишь, что в Норвегии зафрахтован регазификационный терминал Höegh Esperanza со 170 тысячами кубометров сжиженного газа на борту. Однако в порту Вильгельмсхафен плавучий завод пока никто не увидел, а представитель Uniper ссылается на некие погодные условия, которые задержали жизненно важный объект в пути.Итого в первой половине далеко не особо холодного декабря мы наблюдаем каскадный рост проблем в сфере энергетики Евросоюза, и в этот провал в самом прямом смысле бросают миллиарды евро — правда, судя по практическим результатам, помогает это не очень. Станок безудержно печатает новые деньги, которые густым потоком утекают в неизвестном направлении, лишь частично трансформируясь в энергоносители.На ум здесь приходят любимые западной аудиторией всевозможные тренеры личностного роста, которые утверждают: проблем нет, существуют лишь новые возможности. Кажется, кое-кто в Европе решил воспользоваться этой формулой и немного заработать.
https://ria.ru/20221212/gaz-1837936362.html
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Сергей Савчук
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Сергей Савчук
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авторы, роберт хабек, олаф шольц, самуил маршак, германия, берлин (город), юар, евросоюз, санкции в отношении россии
Авторы, Роберт Хабек, Олаф Шольц, Самуил Маршак, Германия, Берлин (город), ЮАР, Евросоюз, Санкции в отношении России
08:00 13.12.2022 (обновлено: 08:05 13.12.2022)
 

Европейцы готовятся получать деньги за холод и тьму

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Европейского центрального банка во Франкфурте
Логотип Европейского центрального банка во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Европейского центрального банка во Франкфурте. Архивное фото
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Сергей Савчук
Сергей Савчук
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С каждым сорванным листом зимнего календаря из мира европейской энергетики приходят все более потрясающие новости, и порой одно лишь внимательное чтение способно изрядно повеселить.
Начнем с заявления Минэкономики Германии. Ведомство Роберта Хабека, хорошо известного своими комичными заявлениями, вроде того что он стал реже мыться и добровольно снизил температуру у себя дома, буквально на днях опубликовало данные, согласно которым Берлин до 2038 года потратит чуть менее десяти миллиардов евро на строительство плавучих терминалов по приему сжиженного газа. Если говорить более детально, то немецкое правительство собирается выделить на приобретение и обслуживание плавучих регазификационных терминалов 9,7 миллиарда евро, при этом представитель министерства сразу же обозначает: сумма эта очень предварительная и в процессе реализации проекта может измениться. В какую сторону будут трансформироваться финансовые показатели, немецкие энергетики и экономисты умалчивают — видимо, чтобы не травмировать и так расшатанную психику сограждан. Правда, на помощь тут же приходит издание Der Spiegel, которое в лоб сообщает, что предыдущая программа, по условиям которой в срок до 2022 года планировалось закупить два аналогичных плавучих терминала, в настоящий момент пересекла финансовую отметку в 6,5 миллиарда евро, что в два раза больше изначально заложенных расходных показателей.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 00:42
СМИ: Германия и другие страны ЕС продолжают покупать у России СПГ
Издание не успокаивается и продолжает, так сказать, сыпать правительству за шиворот полную лопату горячих углей. Журналисты со ссылкой на ведущее профильное предприятие (а именно — газостроительную компанию Deutsche Regas) ставят под сомнение сам алгоритм спасения путем наращивания СПГ-флота — более того, таблоид считает, что даже прохождение текущей зимы под большим вопросом.
Буквально на прошлой неделе европейская пресса разразилась серией разгромных публикаций, в которых Германию прямо обвиняли в том, что команда Олафа Шольца закупает крупные объемы российского СПГ и после соответствующего документального волшебства перепродает далее на запад, включая Великобританию. Отдельные источники даже прямо указывали на Бельгию, откуда по серым схемам в Германию поступает природный газ, но Берлин тщательно избегал провокационных вопросов, попутно упирая на то, что в самое ближайшее время получит свой первый собственный СПГ-терминал.
Реальность, правда, слегка разошлась с обещаниями.
Согласно упомянутому выше проекту, стоимость которого, как собачка из стихотворения Самуила Маршака, за время пути подросла вдвое, в декабре должен был встать в строй плавучий терминал в порту Лубмина. Однако выяснилось, что, невзирая на вливание денежных рек, до сих пор не получен ряд ключевых разрешений, а потому ввод в эксплуатацию откладывается на неопределенный срок. Руководство Deutsche Regas на все вопросы отшучивается: мол, в декабре тридцать один день, отстаньте.
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 17:29
GT: Европа оказалась заложником собственного плана по Украине
На то, что у Олафа-мастера никак не выходит газовый цветок, намекают и попутные тенденции.
Как только столбики термометров за окнами бюргеров опустились до жутких минус трех градусов по Цельсию, стоимость электроэнергии резко рванула вверх. По данным энергетической биржи, стоимость одного мегаватт-часа увеличилась сразу на 33 процента и составила 434 евро. Аналогичные процессы наблюдались также во Франции и Британии, причем скачок был настолько значительным, а дефицит генерации столь ощутимым, что в Париже и Лондоне заговорили о внедрении пробных схем, при которых потребителям будут доплачивать за снижение или полный отказ от потребления электричества. Это не субсидирование, как будут преподносить всевозможные антироссийские издания. Речь идет о том, что европейским странам, возможно, будет дешевле отказаться от закупок электричества у частников по неподъемной цене и просто компенсировать населению пребывание в прохладе и полумраке некими суммами наличных.
Кроме того, удар в немецкую спину без предупреждения нанесла Африка.
Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 08:00
Олаф Шольц готов повести за собой Европу
Посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука на днях огорошил всех заявлением, что Брюссель, и в особенности Берлин, фактически требуют у его страны вернуться к добыче угля. Частные владельцы шахт втайне ударными темпами проводят расконсервацию и осушение угольных шахт на территории Южно-Африканской Республики для восстановления добычи в интересах стран ЕС. Происходит это, естественно, на фоне псевдоэкологического карнавала с неумолкающими призывами отказаться от угля и снизить выбросы парниковых газов. Официальный Кейптаун устами дипломата предупреждает, что если данная тенденция продолжится, то ЮАР рассмотрит варианты выхода из экологической сделки и вернется к добыче угля в собственных интересах, благо его запасов хватит минимум на ближайшие двести лет.
В настоящий момент, когда гидрометцентры обещают похолодание в Скандинавии до минус двадцати трех, в Гамбурге до минус восьми, а генерирующие компании прикидывают в уме объем сверхприбылей по результатам биржевых торгов, осязаемых успехов по замещению российского трубопроводного газа с помощью СПГ у немцев негусто. Точно известно лишь, что в Норвегии зафрахтован регазификационный терминал Höegh Esperanza со 170 тысячами кубометров сжиженного газа на борту. Однако в порту Вильгельмсхафен плавучий завод пока никто не увидел, а представитель Uniper ссылается на некие погодные условия, которые задержали жизненно важный объект в пути.
Итого в первой половине далеко не особо холодного декабря мы наблюдаем каскадный рост проблем в сфере энергетики Евросоюза, и в этот провал в самом прямом смысле бросают миллиарды евро — правда, судя по практическим результатам, помогает это не очень. Станок безудержно печатает новые деньги, которые густым потоком утекают в неизвестном направлении, лишь частично трансформируясь в энергоносители.
На ум здесь приходят любимые западной аудиторией всевозможные тренеры личностного роста, которые утверждают: проблем нет, существуют лишь новые возможности. Кажется, кое-кто в Европе решил воспользоваться этой формулой и немного заработать.
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря, 12:46
"Теперь начнутся проблемы": морозы проверяют энергетику Европы на прочность
 
АвторыРоберт ХабекОлаф ШольцСамуил МаршакГерманияБерлин (город)ЮАРЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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