https://ria.ru/20221208/gaz-1837074352.html

ЕС оказался на новом российском газовом крючке

ЕС оказался на новом российском газовом крючке - РИА Новости, 08.12.2022

ЕС оказался на новом российском газовом крючке

Зима все более уверенно вступает в свои законные права, и вместе с ее приходом на рынках энергоресурсов происходят неожиданные и не совсем приятные события. Как РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T08:00

2022-12-08T08:00

2022-12-08T08:07

авторы

цены на нефть

экономика

европа

евросоюз

россия

ямал спг

санкции в отношении россии

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Зима все более уверенно вступает в свои законные права, и вместе с ее приходом на рынках энергоресурсов происходят неожиданные и не совсем приятные события. Как сообщает прогноз погоды, уже в эти выходные в большинство стран Евросоюза придут первые заморозки, а в Польше и вовсе ожидаются крепкие минус десять по Цельсию. Однако не успели еще столбики термометров устремиться вниз, как стало известно, что все тот же ЕС рекордно нарастил экспорт российского сжиженного газа.Известны и точные цифры. Европейский союз совместно с недавно вышедшей из его состава Великобританией увеличили закупки СПГ российского производства на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом, в частности, пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на международную аналитическую компанию ICIS. При внимательном прочтении сразу видны крайне забавные детали.Во-первых, никто точно не знает, по каким маршрутам СПГ из демонизируемой России попадает в Европу — и особенно на Британские острова. Западные аналитики предполагают, что транзит обеспечивает Германия, при этом у нее нет собственных регазификационных терминалов, то есть топливо приходит еще в какую-то страну, которая тщательно соблюдает инкогнито. Если провести анализ импорта, то на роль перевалочной базы для российского СПГ подходят Франция, Бельгия или Нидерланды. Именно отсюда компании Германии получают львиную долю продукции, которая, позднее уже документально оформленная как немецкая, расходится по Европе и пересекает Ла-Манш.Во-вторых, опосредованный анализ колебаний рыночных цен на СПГ позволяет прикинуть, в какую копеечку влетает подобное перенаправление логистических цепочек после кардинального сокращения трубопроводных поставок. Западные специалисты аккуратно обозначают нижнюю планку — не менее 27 миллиардов евро за импорт только российского СПГ в период с января по ноябрь текущего года.При этом обвинять британцев и граждан ЕС в некоем предательстве могут только американцы, у которых с энергоносителями все отлично. Например, британская пресса в последние дни пестрит статьями о рекордном росте цен на автомобильное топливо, особенно сильно цифры на заправках подскочили для дизеля. Попутно в массовое сознание очень мягко внедряется постулат, что из-за энергодефицита число умерших от охлаждения в этом году станет рекордным, а чистый прирост смертности в этой жуткой категории составит 100 тысяч человек.В ответ на ропот сограждан правительство предлагает нечто сродни комичной украинской программе времен Петра Порошенко, суть которой излагалась в лаконичном призыве — "Прикрути". Естественно, подразумевались бытовые газовые конфорки, регуляторы теплых полов и прочие признаки современной цивилизации. Лидер Консервативной партии Надхим Захави в ответ на забастовку медработников предложил не жаловаться, а объединиться и послать четкий сигнал Путину — они не позволят использовать энергию в качестве оружия. Это дословная цитата, между прочим.Одновременно с этим уже французские СМИ печатают заметки о правильном и бережливом срубе деревьев для их последующего сжигания в качестве дров. Президент Макрон просит не нагнетать обстановку, но пессимистические публикации все равно выходят с завидной регулярностью.В унисон им вторит Bloomberg: его авторы утверждают, что если над Европой в ближайшие дни не задуют сильные затяжные ветры, то операторы будут вынуждены начать веерные отключения — точь-в-точь как на Украине. С той лишь разницей, что Россия и пальцем не трогала ни одну европейскую подстанцию или ТЭС.В настоящий момент уже можно говорить о фактически полной утрате Европой энергетического и, как следствие, политического суверенитета. Лидеры отдельных стран ЕС выступают в роли стрелочников, которые в панике дергают за все рычаги подряд, пытаясь хоть как-то переключить жидкие потоки ресурсов так, чтобы проскочить зиму. В это же время идет передел рынка, причем уже в безальтернативно-принудительной форме и без участия самих европейцев.Рост закупок российского СПГ как нельзя лучше показывает, что полностью исключить нашу страну в качестве поставщика ресурсов физически невозможно и чем больше будет идиотских санкций, тем более запутанными и дорогостоящими путями российские нефть и газ будут поступать на распределительные станции и в дома европейских граждан.Самые жирные сливки, конечно же, сняли Соединенные Штаты, триумфально разорвавшие старые экономические связи Европы и теперь ставшие ключевым экспортером.Пару дней назад американская компания Sempra Energy заключила 15-летний контракт с французской Engie на поставку 0,9 миллиона тонн (1,2 миллиарда кубометров) сжиженного газа в год. Ничего примечательного, если не знать, что производство и отгрузка будут производиться на терминале Port Arthur, на котором под выполнение именно этого заказа сейчас достраивают две первые производственные линии. То есть строительство началось заранее и прицельно, с полным пониманием, что сделка состоится. Это еще не конец детектива: владельцы терминала заранее обозначают свои дальнейшие планы, а именно строительство ни много ни мало восьми линий по сжижению газа, что сделает Port Arthur крупнейшим производителем СПГ в Северной Америке. Думаем, обреченный тон публикаций в европейской прессе чрезвычайно мотивирует американских экспортеров, которым светят многолетние прибыльные контракты. Те самые, от которых Европу заставили отказаться, когда она покупала энергоресурсы у России.Однако и нашим энергетикам не стоит впадать в уныние.Как свидетельствуют западные аналитики, поставки СПГ с наших действующих предприятий упорно растут, сей факт выступает драйвером для дальнейшего роста отрасли. Например, на днях проект "Ямал СПГ" отчитался в отгрузке юбилейного 50-го миллиона тонн сжиженного газа. Вроде бы и много, да только владельцы уже обозначают новую планку — 21 миллион тонн в год, то есть рекордный накопительный показатель скоро будет выполняться каждые два года. А уж куда пойдут газовозы — это будет зависеть исключительно от ценового предложения. Напомним, что в последний год премиальным был именно европейский рынок, перекрывавший азиатские площадки.О том, что это не досужие фантазии, свидетельствуют и другие факты.В Японии на уровне правительства рассматривается возможность увеличения резервных объемов для хранения СПГ. Германия, под управлением Олафа Шольца сильнее всех пострадавшая от разрыва связей с Россией, очень хочет выйти из теневого транзита и вернуть себе хотя бы часть утраченных козырей. Уже утверждены проекты по строительству двух первых СПГ-терминалов, а именно в Брунсбюттеле и Любмине, то есть трубы "Северных потоков" будут заменены на трюмы крупнотоннажных кораблей. О своем регазификационном терминале мечтают и в Киеве, но тут можно с гарантией говорить, что он не будет построен никогда просто потому, что перепродавать Украине тот же российский газ с негуманной наценкой гораздо выгоднее, чем поставлять напрямую. Выгоднее и финансово, и с точки зрения рычагов воздействия.Поскольку речи о ремонте ниток "Северных потоков", восстановлении прокачки газа через Украину и Польшу даже не идет, следует ожидать все большего крена европейской экономики и энергетики в сторону альтернативных поставок, в особенности сжиженного газа. Список поставщиков уже известен — это Катар, Россия и США. То есть Европейский союз триумфально слез с российской газовой трубы и под бурные аплодисменты воткнул себе в одну щеку русский крючок, а во вторую — американский багор. Свободные люди — имеют право.

https://ria.ru/20221206/gaz-1836678853.html

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https://ria.ru/20221123/neft-1833361462.html

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авторы, цены на нефть, экономика, европа, евросоюз, россия, ямал спг, санкции в отношении россии