https://ria.ru/20221130/arktika-1835131792.html

Европа готовится применить против России "арктическое" оружие

Европа готовится применить против России "арктическое" оружие - РИА Новости, 30.11.2022

Европа готовится применить против России "арктическое" оружие

В потоке событий СВО и кричащего хоровода наших западных соседей, которые не оставляют надежд увидеть крушение России, из поля зрения часто выпадают довольно... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T08:00

2022-11-30T08:00

2022-11-30T09:16

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россия

европа

арктика

арктический совет

газпром нефть

северный поток

ямал спг

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В потоке событий СВО и кричащего хоровода наших западных соседей, которые не оставляют надежд увидеть крушение России, из поля зрения часто выпадают довольно значимые события. Например, на днях незаметно для широкой аудитории в рамках IV Международного Северного форума завершилась пленарная сессия "Энергия Арктики: новые вызовы — новые решения и технологии". Она проходила в режиме телемоста, что соединил Москву и Якутск и на полях которого прозвучало много интересного для профильных специалистов. Однако особо стоит выделить выступление Николая Корчунова, посла по особым поручениям МИД России и по совместительству председателя комитета старших должностных лиц Арктического совета.Оказывается, Евросоюз продолжает развивать и расширять собственную так называемую арктическую программу, более того, господа в Брюсселе договорились, что нужно немедленно прекратить любые добычные работы в Арктической зоне, проще говоря, уже завтра запретить России добывать нефть и газ на своих месторождениях за полярным кругом. В самой программе официально упоминаются все страны холодного региона, но мы прекрасно понимаем, в чей огород летит данный камень.Обращает на себя внимание тот факт, что об этой инициативе Евросоюза не пишет вообще никто: все западные СМИ как воды в рот набрали, хотя упоминание ее на таком уровне (а на сессии присутствовал, например, генеральный консул Китайской Народной Республики в Хабаровске Цзян Сяоян) свидетельствует о масштабе и актуальности проблемы.Лукавые европейские крючкотворы, как водится, упаковывают антироссийскую риторику в обертку всемирной озабоченности и всемерной заботы о будущем человечества. В частности, необходимость запрета любой добычной деятельности в Арктике прикрывается лозунгами о защите экологии — якобы нефтяники и газовики наносят северной экосистеме непоправимый ущерб. Судить, насколько это правда, предложим неангажированным экологам (если таковые найдутся), мы же поговорим об энергетической и, соответственно, геополитической подоплеке событий. Благо вряд ли можно найти человека, который бы не понимал, что энергия сегодня — это гораздо больше, чем килоджоули и гигаватты. И даже больше, чем оружие.Негласная инициатива, которую за пеленой яростных обсуждений потолка цен на российскую нефть проталкивают европейские русофобы, гораздо опаснее, ибо она бьет не точечно, а по всей российской энергетике и бюджету разом.Просто для освежения памяти напомним, что полярный круг — это условная граница, проведенная приблизительно по 63-му градусу северной широты. В ее пределах лежат земли, территориальные воды и исключительная морская зона таких стран, как Финляндия, Норвегия, Гренландия, Канада, американская Аляска и, конечно же, Россия. Наша страна безоговорочно является самой северной среди всех остальных — хотя бы исходя из протяженности береговой линии и площади территориальных вод. Но есть два ключевых факта. Во-первых, в зоне Арктики проживают всего чуть более четырех миллионов человек, каждый второй из которых — гражданин России. Во-вторых, ледяные просторы нашей страны содержат поистине колоссальные запасы не только углеводородов, но и целого ряда других крайне дорогих и востребованных ресурсов.Оставим в стороне скучные цифры общих запасов, благо их можно легко найти в школьном учебнике по географии. Перечислим только самые крупные и уже действующие энергетические проекты в российском Заполярье, то есть потенциальные жертвы европейской борьбы за экологию.Например, в акватории Обской губы у села Мыс Каменный с 2016 года функционирует круглогодичный морской ледостойкий терминал для отгрузки нефти, добываемой на Новопортовском месторождении. Терминал носит красивое название "Ворота Арктики" и имеет мощность 8,5 миллиона тонн нефти в год, впрочем, "Газпромнефть" не скрывает планов по увеличению пропускной способности до 80 миллионов уже к 2030 году. Чтобы обеспечить бесперебойные поставки черного золота были построены два нефтепровода (по земле и под водой), компрессорная станция, парк резервуаров. Конкретно под этот проект были построены два ледокола, которые обеспечивают бесперебойную проводку судов.На Ямале, почти у самого побережья Карского моря, расположено Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение. Его проектная мощность 140 миллиардов кубометров газа, более того — именно Бованенково являлось ресурсной базой для взорванного газопровода "Северный поток — 2". Также построена обширная и современная инфраструктура, три газопровода и даже собственная железная дорога.Здесь же на базе Южно-Тамбейского месторождения построено и работает ключевое для России предприятие "Ямал-СПГ", благодаря которому во многом началась российская экспансия на мировые рынки сжиженного природного газа. Доказанные запасы Сабетты оцениваются почти в триллион кубометров голубого топлива, а непосредственно на месте уже функционируют четыре производственные линии. По итогам прошлого года здесь было выпущено 19,6 миллиона тонн СПГ, что эквивалентно 27 миллиардам кубометров в более привычных величинах. Просто для понимания: это столько же, сколько вместе потребляют Венгрия, Австрия и Чехия.О ямальском проекте очень не любят говорить на Западе еще и потому, что изначально его мощность проектировалась в пределах 18 миллионов тонн, но благодаря российским ноу-хау и практическим наработкам она может спокойно подрасти до 21 миллиона. Ну не принято в Европе и за океаном упоминать о российских технических успехах: это разрушает привычный миф о необразованных варварах.На берегу Баренцева моря в границах Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции построен и работает Варандейский терминал по отгрузке нефти. Он тоже уникален — просто потому, что ледовая обстановка в районе такова, что море здесь 247 дней в году сковано льдом, толщина которого достигает полутора метров. Чтобы принимать нефтеналивные танкеры дедвейтом до 70 тысяч тонн, был построен специальный отгрузочный терминал, который вынесли в море более чем на двадцать километров. По двум трубам нефть поступает на терминал, а оттуда уже перекочевывает в трюмы, чтобы позднее стать топливом и вторичными продуктами в любой точке мира. Поселок Варандей внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый северный круглогодично действующий нефтяной терминал в мире.На Таймыре (Красноярский край) разрабатывается так называемый Ванкорский кластер, куда входят Лодочное, Тагульское и Сузунское нефтегазовые месторождения. Их совокупные запасы оцениваются в 520 миллионов тонн нефти и около ста миллиардов кубометров газа. Углеводороды отсюда в значительной своей части уходят по Северному морскому пути в Азию.С кластером связан один интересный факт, а именно: в 2016 году консорциум трех индийских инвесторов выкупил у российского владельца 49,9 процента акций, и теперь вечно энергодефицитный Дели с полным основанием называет себя экспортером и одним из ключевых поставщиков в нефти Китай.На этом, пожалуй, остановимся, хотя перечислять российские арктические проекты в сфере энергетики можно бесконечно долго. Еще большее число потенциальных проектов пока отложено под сукно либо в виду сложности добычи, либо по банальной причине невостребованности в данный момент. При этом нужно отметить, что прогнозные запасы месторождений, которые еще ждут своих рачительных хозяев, кратно, а то и в десятки раз больше действующих.Образно говоря, Арктика — это сундук с природными и энергетическими сокровищами, о глубине дна которого можно только гадать.Естественно, что Россия ни за что не откажется от освоения Арктики и не свернет ни один из проектов. Но даже если умозрительно допустить такую возможность, это приведет (и об этом прямо говорилось на сессии) к катастрофе мирового масштаба. Выпадение такого количества энергоресурсов привело бы к схлопыванию в первую очередь европейского рынка, потому как заместить такие объемы просто нечем. По цепочке это взвинтило бы цены на углеводороды до космических высот, на фоне которых рекордные три тысячи долларов за тысячу кубов газа показались бы, простите, возней в песочнице. Главным бенефициаром в этом случае стали бы Соединенные Штаты — крупнейший производитель СПГ в мире. За каждый литр сжиженного газа еще на выходе из терминала разворачивалась бы форменная драка, а американские трейдеры получали бы мегаприбыли, попутно диктуя беспрекословную волю все той же Европе. Хотя бы потому, что Катар — второй главный производитель СПГ — совсем недавно мягко отказался от расширения сотрудничества с Европой, заложив рост производства на треть в интересах единственного покупателя — Китая.Однако Брюссель исподволь упорно продвигает якобы экологическую повестку, которая, как кажется еврочиновникам, в очередной раз разрушит Россию, хотя на самом деле опасаться нужно самой Европе. Впрочем, кто мы такие, чтобы осуждать благое самоубийство по имя медуз и сельди северных морей.

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авторы, россия, европа, арктика, арктический совет, газпром нефть, северный поток, ямал спг, николай корчунов, цены на нефть