https://ria.ru/20221213/banksy-1838443434.html
Активистки облили кремом реплику картины Бэнкси в Петербурге
Активистки облили кремом реплику картины Бэнкси в Петербурге - РИА Новости, 13.12.2022
Активистки облили кремом реплику картины Бэнкси в Петербурге
Две активистки движения против косметики облили кремом реплику картины Бэнкси "Венера" на экспозиции по мотивам его творчества в Санкт-Петербурге, рассказала... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T22:26
2022-12-13T22:26
2022-12-13T22:26
культура
новости культуры
бэнкси
энди уорхол (андрей вархола)
карл iii
санкт-петербург
австралия
канберра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838445087_0:642:1552:1515_1920x0_80_0_0_72b307ad2a295cdd37ebbb5961fe9371.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Две активистки движения против косметики облили кремом реплику картины Бэнкси "Венера" на экспозиции по мотивам его творчества в Санкт-Петербурге, рассказала РИА Новости администратор выставки.По словам собеседницы агентства, активистки, выступающие за естественную красоту, выбрали "жертвой" реплику картины Бэнкси, где изображена Венера после ринопластики. В результате пострадала и рама, и холст, который не был защищен стеклом.Как уточнила администратор выставки "Найти Бэнкси", с активистками достигнута договоренность о том, что они добровольно возместят нанесенный ущерб после того, как будет определен его размер.Инсталляция "Найти Бэнкси" включает реплики более чем 150 работ, а также скульптуры и объемные экспонаты. Выставка, которая открылась в конце ноября, будет работать в общественном пространстве "Севкабель порт" до середины мая следующего года.Похожие акции протеста характерны для зарубежных стран. Так, в ноябре экоактивисты пытались испачкать картины американского классика поп-арта Энди Уорхола в Национальной галерее Австралии в Канберре. Ранее активисты бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуры короля Карла III в музее мадам Тюссо и вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.
https://ria.ru/20221207/ekoaktivisty-1836893105.html
санкт-петербург
австралия
канберра
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838445087_0:693:1552:1857_1920x0_80_0_0_5f9b330833fbd66fa3c614483b9c595d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, бэнкси, энди уорхол (андрей вархола), карл iii, санкт-петербург, австралия, канберра, выставки, искусство
Культура, Новости культуры, Бэнкси, Энди Уорхол (Андрей Вархола), Карл III, Санкт-Петербург, Австралия, Канберра, Выставки, Искусство
Активистки облили кремом реплику картины Бэнкси в Петербурге
Активистки движения против косметики облили кремом реплику картины Бэнкси в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Две активистки движения против косметики облили кремом реплику картины Бэнкси "Венера" на экспозиции по мотивам его творчества в Санкт-Петербурге, рассказала РИА Новости администратор выставки.
"Две молодые девушки лет примерно 20 с небольшим облили нашу картину косметическим кремом из полулитровых пластиковых банок. При этом они выкрикивали лозунг "Стоп косметика", — рассказала она.
По словам собеседницы агентства, активистки, выступающие за естественную красоту, выбрали "жертвой" реплику картины Бэнкси, где изображена Венера после ринопластики. В результате пострадала и рама, и холст, который не был защищен стеклом.
Как уточнила администратор выставки "Найти Бэнкси", с активистками достигнута договоренность о том, что они добровольно возместят нанесенный ущерб после того, как будет определен его размер.
"Просто так мы этого, конечно, не оставим", — заключила собеседница агентства.
Инсталляция "Найти Бэнкси" включает реплики более чем 150 работ, а также скульптуры и объемные экспонаты. Выставка, которая открылась в конце ноября, будет работать в общественном пространстве "Севкабель порт" до середины мая следующего года.
Похожие акции протеста характерны для зарубежных стран. Так, в ноябре экоактивисты пытались испачкать картины американского классика поп-арта Энди Уорхола в Национальной галерее Австралии в Канберре. Ранее активисты бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуры короля Карла III в музее мадам Тюссо и вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.