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Активистки облили кремом реплику картины Бэнкси в Петербурге

Активистки облили кремом реплику картины Бэнкси в Петербурге - РИА Новости, 13.12.2022

Активистки облили кремом реплику картины Бэнкси в Петербурге

Две активистки движения против косметики облили кремом реплику картины Бэнкси "Венера" на экспозиции по мотивам его творчества в Санкт-Петербурге, рассказала... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T22:26

2022-12-13T22:26

2022-12-13T22:26

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бэнкси

энди уорхол (андрей вархола)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Две активистки движения против косметики облили кремом реплику картины Бэнкси "Венера" на экспозиции по мотивам его творчества в Санкт-Петербурге, рассказала РИА Новости администратор выставки.По словам собеседницы агентства, активистки, выступающие за естественную красоту, выбрали "жертвой" реплику картины Бэнкси, где изображена Венера после ринопластики. В результате пострадала и рама, и холст, который не был защищен стеклом.Как уточнила администратор выставки "Найти Бэнкси", с активистками достигнута договоренность о том, что они добровольно возместят нанесенный ущерб после того, как будет определен его размер.Инсталляция "Найти Бэнкси" включает реплики более чем 150 работ, а также скульптуры и объемные экспонаты. Выставка, которая открылась в конце ноября, будет работать в общественном пространстве "Севкабель порт" до середины мая следующего года.Похожие акции протеста характерны для зарубежных стран. Так, в ноябре экоактивисты пытались испачкать картины американского классика поп-арта Энди Уорхола в Национальной галерее Австралии в Канберре. Ранее активисты бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуры короля Карла III в музее мадам Тюссо и вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.

https://ria.ru/20221207/ekoaktivisty-1836893105.html

санкт-петербург

австралия

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, бэнкси, энди уорхол (андрей вархола), карл iii, санкт-петербург, австралия, канберра, выставки, искусство