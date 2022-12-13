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Активистки облили кремом реплику картины Бэнкси в Петербурге - РИА Новости, 13.12.2022
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Культура
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Активистки облили кремом реплику картины Бэнкси в Петербурге
Активистки облили кремом реплику картины Бэнкси в Петербурге - РИА Новости, 13.12.2022
Активистки облили кремом реплику картины Бэнкси в Петербурге
Две активистки движения против косметики облили кремом реплику картины Бэнкси "Венера" на экспозиции по мотивам его творчества в Санкт-Петербурге, рассказала... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T22:26
2022-12-13T22:26
культура
новости культуры
бэнкси
энди уорхол (андрей вархола)
карл iii
санкт-петербург
австралия
канберра
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Две активистки движения против косметики облили кремом реплику картины Бэнкси "Венера" на экспозиции по мотивам его творчества в Санкт-Петербурге, рассказала РИА Новости администратор выставки.По словам собеседницы агентства, активистки, выступающие за естественную красоту, выбрали "жертвой" реплику картины Бэнкси, где изображена Венера после ринопластики. В результате пострадала и рама, и холст, который не был защищен стеклом.Как уточнила администратор выставки "Найти Бэнкси", с активистками достигнута договоренность о том, что они добровольно возместят нанесенный ущерб после того, как будет определен его размер.Инсталляция "Найти Бэнкси" включает реплики более чем 150 работ, а также скульптуры и объемные экспонаты. Выставка, которая открылась в конце ноября, будет работать в общественном пространстве "Севкабель порт" до середины мая следующего года.Похожие акции протеста характерны для зарубежных стран. Так, в ноябре экоактивисты пытались испачкать картины американского классика поп-арта Энди Уорхола в Национальной галерее Австралии в Канберре. Ранее активисты бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуры короля Карла III в музее мадам Тюссо и вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.
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новости культуры, бэнкси, энди уорхол (андрей вархола), карл iii, санкт-петербург, австралия, канберра, выставки, искусство
Культура, Новости культуры, Бэнкси, Энди Уорхол (Андрей Вархола), Карл III, Санкт-Петербург, Австралия, Канберра, Выставки, Искусство
22:26 13.12.2022
 
Активистки облили кремом реплику картины Бэнкси в Петербурге

Активистки движения против косметики облили кремом реплику картины Бэнкси в Петербурге

Активистки движения против косметики облили кремом картину на выставке "Найти Бэнкси". Кадр из видео очевидца
Активистки движения против косметики облили кремом картину на выставке Найти Бэнкси. Кадр из видео очевидца
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Две активистки движения против косметики облили кремом реплику картины Бэнкси "Венера" на экспозиции по мотивам его творчества в Санкт-Петербурге, рассказала РИА Новости администратор выставки.
"Две молодые девушки лет примерно 20 с небольшим облили нашу картину косметическим кремом из полулитровых пластиковых банок. При этом они выкрикивали лозунг "Стоп косметика", — рассказала она.
По словам собеседницы агентства, активистки, выступающие за естественную красоту, выбрали "жертвой" реплику картины Бэнкси, где изображена Венера после ринопластики. В результате пострадала и рама, и холст, который не был защищен стеклом.
Как уточнила администратор выставки "Найти Бэнкси", с активистками достигнута договоренность о том, что они добровольно возместят нанесенный ущерб после того, как будет определен его размер.
"Просто так мы этого, конечно, не оставим", — заключила собеседница агентства.
Инсталляция "Найти Бэнкси" включает реплики более чем 150 работ, а также скульптуры и объемные экспонаты. Выставка, которая открылась в конце ноября, будет работать в общественном пространстве "Севкабель порт" до середины мая следующего года.
Похожие акции протеста характерны для зарубежных стран. Так, в ноябре экоактивисты пытались испачкать картины американского классика поп-арта Энди Уорхола в Национальной галерее Австралии в Канберре. Ранее активисты бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуры короля Карла III в музее мадам Тюссо и вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.
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КультураНовости культурыБэнксиЭнди Уорхол (Андрей Вархола)Карл IIIСанкт-ПетербургАвстралияКанберраВыставкиИскусство
 
 
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