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В России создадут национальный чемпионат, аналогичный WorldSkills - РИА Новости, 12.12.2022
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В России создадут национальный чемпионат, аналогичный WorldSkills
В России создадут национальный чемпионат, аналогичный WorldSkills - РИА Новости, 12.12.2022
В России создадут национальный чемпионат, аналогичный WorldSkills
В России организуют национальный чемпионат, аналогичный международному Worldskills, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:39
2022-12-12T15:16
россия
сергей кравцов
worldskills international
общество
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В России организуют национальный чемпионат, аналогичный международному Worldskills, сообщил министр просвещения РФ Сергей КравцовОн добавил, что одновременно с национальным чемпионатом будет проходить чемпионат по высоким технологиям по новым специальностям в сфере среднего профессионального образования в Великом Новгороде.В начале октября появился законопроект, из которого следует, что Минпросвещения России разработало концепцию чемпионатного движения по профессиональному мастерству для учащихся колледжей, которое должно заменить ушедший из России Worldskills.Руководство WorldSkills International в марте приняло решение перенести чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills-2023 из Санкт-Петербурга в другой город Европы, а также временно приостановить членство WorldSkills Russia ‎в международном движении.
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россия, сергей кравцов, worldskills international, общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
Россия, Сергей Кравцов, Worldskills International, Общество, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Социальный навигатор, СН_Образование
14:39 12.12.2022 (обновлено: 15:16 12.12.2022)
 
В России создадут национальный чемпионат, аналогичный WorldSkills

Министр просвещения Кравцов: в России создадут национальный чемпионат — аналог WorldSkills

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкУчастник соревнований в компетенции "Графический дизайн" мирового чемпионата по профессиональному мастерству Worldskills
Участник соревнований в компетенции Графический дизайн мирового чемпионата по профессиональному мастерству Worldskills - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Участник соревнований в компетенции "Графический дизайн" мирового чемпионата по профессиональному мастерству Worldskills. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В России организуют национальный чемпионат, аналогичный международному Worldskills, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов
"...Мы будем организовывать свой чемпионат, соответствующее решение уже принято, в рамках проекта "Профессионалитет" он будет проходить в ноябре, в рамках Съезда промышленников в Санкт-Петербурге", - сказал Кравцов на совместном заседании Минпросвещения России и Российского Союза промышленников и предпринимателей.
Он добавил, что одновременно с национальным чемпионатом будет проходить чемпионат по высоким технологиям по новым специальностям в сфере среднего профессионального образования в Великом Новгороде.
В начале октября появился законопроект, из которого следует, что Минпросвещения России разработало концепцию чемпионатного движения по профессиональному мастерству для учащихся колледжей, которое должно заменить ушедший из России Worldskills.
Руководство WorldSkills International в марте приняло решение перенести чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills-2023 из Санкт-Петербурга в другой город Европы, а также временно приостановить членство WorldSkills Russia ‎в международном движении.
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РоссияСергей КравцовWorldskills InternationalОбществоМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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