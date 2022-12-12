14:39 12.12.2022 (обновлено: 15:16 12.12.2022)
В России создадут национальный чемпионат, аналогичный WorldSkills
Министр просвещения Кравцов: в России создадут национальный чемпионат — аналог WorldSkills
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкУчастник соревнований в компетенции "Графический дизайн" мирового чемпионата по профессиональному мастерству Worldskills
Участник соревнований в компетенции "Графический дизайн" мирового чемпионата по профессиональному мастерству Worldskills. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В России организуют национальный чемпионат, аналогичный международному Worldskills, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов
"...Мы будем организовывать свой чемпионат, соответствующее решение уже принято, в рамках проекта "Профессионалитет" он будет проходить в ноябре, в рамках Съезда промышленников в Санкт-Петербурге", - сказал Кравцов на совместном заседании Минпросвещения России и Российского Союза промышленников и предпринимателей.
Он добавил, что одновременно с национальным чемпионатом будет проходить чемпионат по высоким технологиям по новым специальностям в сфере среднего профессионального образования в Великом Новгороде.
В начале октября появился законопроект, из которого следует, что Минпросвещения России разработало концепцию чемпионатного движения по профессиональному мастерству для учащихся колледжей, которое должно заменить ушедший из России Worldskills.
Руководство WorldSkills International в марте приняло решение перенести чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills-2023 из Санкт-Петербурга в другой город Европы, а также временно приостановить членство WorldSkills Russia в международном движении.
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