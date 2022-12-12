https://ria.ru/20221212/worldskills-1838073804.html

В России создадут национальный чемпионат, аналогичный WorldSkills

В России создадут национальный чемпионат, аналогичный WorldSkills - РИА Новости, 12.12.2022

В России создадут национальный чемпионат, аналогичный WorldSkills

В России организуют национальный чемпионат, аналогичный международному Worldskills, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:39

2022-12-12T14:39

2022-12-12T15:16

россия

сергей кравцов

worldskills international

общество

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В России организуют национальный чемпионат, аналогичный международному Worldskills, сообщил министр просвещения РФ Сергей КравцовОн добавил, что одновременно с национальным чемпионатом будет проходить чемпионат по высоким технологиям по новым специальностям в сфере среднего профессионального образования в Великом Новгороде.В начале октября появился законопроект, из которого следует, что Минпросвещения России разработало концепцию чемпионатного движения по профессиональному мастерству для учащихся колледжей, которое должно заменить ушедший из России Worldskills.Руководство WorldSkills International в марте приняло решение перенести чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills-2023 из Санкт-Петербурга в другой город Европы, а также временно приостановить членство WorldSkills Russia ‎в международном движении.

https://ria.ru/20220928/shankhay-1820020947.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, сергей кравцов, worldskills international, общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование