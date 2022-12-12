https://ria.ru/20221212/uchastki-1838018332.html

В СФ обсуждают предоставление участникам спецоперации земельных участков

В СФ обсуждают предоставление участникам спецоперации земельных участков - РИА Новости, 12.12.2022

В СФ обсуждают предоставление участникам спецоперации земельных участков

В аграрном комитете Совета Федерации обсуждается инициатива о предоставлении участникам специальной военной операции земельных участков, сообщил глава комитета... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T12:32

2022-12-12T12:32

2022-12-12T12:32

московская область (подмосковье)

краснодарский край

москва

совет федерации рф

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В аграрном комитете Совета Федерации обсуждается инициатива о предоставлении участникам специальной военной операции земельных участков, сообщил глава комитета Александр Двойных в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня"."Мы с этой инициативой начали работать, не хотим популизма, хотим поддержать наших военнослужащих и сделать эту программу реализуемой для всех субъектов РФ", - сказал политик.Он считает, что в нынешних реалиях с тем количеством подвигов и задач, которые решают наши военнослужащие, "общество поддержит такое решение".Двойных рассказал, что в комитете концептуально поддержали законопроект парламентариев Карелии, которые предлагают предоставить самим регионам право предоставлять земельные участки военнослужащим по примеру того механизма, который реализуется в отношении многодетных семей.Сенатор также считает важным, что при наделении военнослужащих таким участком должен учитываться принцип оседлости, чтобы не создавать проблемы, например, в Краснодарском крае или в Московской области. То есть, участник спецоперации мог бы получить земельный участок в том регионе, от которого был призван.Двойных пояснил, что в Москве, Санкт-Петербурге, регионах Кавказа нет достаточного количества земель, нужны механизмы для решения этого вопроса.Ранее власти Ингушетии сообщили, что семьям мобилизованных выделят земельные участки под индивидуальное жилищное строительство.

https://ria.ru/20221210/vyplaty-1837780497.html

https://ria.ru/20221127/kruiz-1834518478.html

московская область (подмосковье)

краснодарский край

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

московская область (подмосковье), краснодарский край, москва, совет федерации рф