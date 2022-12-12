Рейтинг@Mail.ru
МиГ-31 сопроводил норвежский самолет "Орион" над Баренцевым морем - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221212/samolet-1838149280.html
МиГ-31 сопроводил норвежский самолет "Орион" над Баренцевым морем
МиГ-31 сопроводил норвежский самолет "Орион" над Баренцевым морем - РИА Новости, 12.12.2022
МиГ-31 сопроводил норвежский самолет "Орион" над Баренцевым морем
Истребитель МиГ-31 сил ПВО Северного флота сопроводил норвежский самолет-разведчик Р-3С "Орион" над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T17:57
2022-12-12T18:22
россия
норвегия
миг-31
безопасность
баренцево море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835801646_0:0:2857:1608_1920x0_80_0_0_a2c80459bf3d9fbd192af7891fe0af9e.jpg
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Истребитель МиГ-31 сил ПВО Северного флота сопроводил норвежский самолет-разведчик Р-3С "Орион" над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны.Перехватчик поднялся в небо после того, как средства контроля воздушного пространства обнаружили над морской акваторией цель, приближавшуюся к границе страны."Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря. В результате профессиональных действий экипажа истребителя обеспечено слежение и контроль за маневрами иностранного военного судна", — уточнили в оборонном ведомстве.После разворота "Ориона" от госграницы российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Полет российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами. МиГ-31 не пересекал воздушные трассы и не производил опасного сближения с самолетом иностранного государства.Как сообщал в конце октября министр обороны Сергей Шойгу, число полетов разведывательной и тактической авиации НАТО у границ России в этом году выросло на 30 процентов по сравнению с предыдущим.Российские истребители регулярно поднимаются на сопровождение военных бортов стран Североатлантического альянса, которые пытаются подлететь к границам страны. Чаще всего они появляются над Черным морем и Балтикой.В Росавиации уверены, что увеличившаяся интенсивность полетов стран НАТО рядом с Россией создает риски для гражданских самолетов. Ведомство выступило с таким заявлением после того, как пассажирский лайнер Airbus 330 вынужденно изменил курс из-за пересечения его трассы американским самолетом радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V.
https://ria.ru/20220704/samolety-1800116133.html
https://ria.ru/20220817/samolet-1810214840.html
https://ria.ru/20210715/samolet-1741335494.html
россия
норвегия
баренцево море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835801646_66:0:2466:1800_1920x0_80_0_0_b08a4d1542b83f6a57bbf8f84652b646.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, норвегия, миг-31, безопасность, баренцево море
Россия, Норвегия, МиГ-31, Безопасность, Баренцево море
17:57 12.12.2022 (обновлено: 18:22 12.12.2022)
 
МиГ-31 сопроводил норвежский самолет "Орион" над Баренцевым морем

Российский МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик ВВС Норвегии "Орион" над Баренцевым морем

© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов / Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
Перейти в медиабанк
Истребитель-перехватчик МиГ-31. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Истребитель МиГ-31 сил ПВО Северного флота сопроводил норвежский самолет-разведчик Р-3С "Орион" над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны.
Перехватчик поднялся в небо после того, как средства контроля воздушного пространства обнаружили над морской акваторией цель, приближавшуюся к границе страны.
Американские истребители F-35 на авиабазе Амари в Харьюмаа, Эстония - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 14:47
В странах Балтии истребители НАТО сопроводили два военных самолета России
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря. В результате профессиональных действий экипажа истребителя обеспечено слежение и контроль за маневрами иностранного военного судна", — уточнили в оборонном ведомстве.
После разворота "Ориона" от госграницы российский истребитель вернулся на аэродром базирования.
"Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено", — подчеркнули в министерстве.
Полет российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами. МиГ-31 не пересекал воздушные трассы и не производил опасного сближения с самолетом иностранного государства.
Самолет-разведчик Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 14:19
Посольство прокомментировало нарушение британским самолетом границы России
Как сообщал в конце октября министр обороны Сергей Шойгу, число полетов разведывательной и тактической авиации НАТО у границ России в этом году выросло на 30 процентов по сравнению с предыдущим.
Российские истребители регулярно поднимаются на сопровождение военных бортов стран Североатлантического альянса, которые пытаются подлететь к границам страны. Чаще всего они появляются над Черным морем и Балтикой.
В Росавиации уверены, что увеличившаяся интенсивность полетов стран НАТО рядом с Россией создает риски для гражданских самолетов. Ведомство выступило с таким заявлением после того, как пассажирский лайнер Airbus 330 вынужденно изменил курс из-за пересечения его трассы американским самолетом радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V.
Патрульный противолодочный самолет ВМС США Р-8А Посейдон над акваторией Тихого океана - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля 2021, 10:23
МиГ-31 сопроводил американский самолет над Тихим океаном
 
РоссияНорвегияМиГ-31БезопасностьБаренцево море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала