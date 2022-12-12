https://ria.ru/20221212/samolet-1838149280.html

МиГ-31 сопроводил норвежский самолет "Орион" над Баренцевым морем

МиГ-31 сопроводил норвежский самолет "Орион" над Баренцевым морем - РИА Новости, 12.12.2022

МиГ-31 сопроводил норвежский самолет "Орион" над Баренцевым морем

Истребитель МиГ-31 сил ПВО Северного флота сопроводил норвежский самолет-разведчик Р-3С "Орион" над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T17:57

2022-12-12T17:57

2022-12-12T18:22

россия

норвегия

миг-31

безопасность

баренцево море

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Истребитель МиГ-31 сил ПВО Северного флота сопроводил норвежский самолет-разведчик Р-3С "Орион" над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны.Перехватчик поднялся в небо после того, как средства контроля воздушного пространства обнаружили над морской акваторией цель, приближавшуюся к границе страны."Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря. В результате профессиональных действий экипажа истребителя обеспечено слежение и контроль за маневрами иностранного военного судна", — уточнили в оборонном ведомстве.После разворота "Ориона" от госграницы российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Полет российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами. МиГ-31 не пересекал воздушные трассы и не производил опасного сближения с самолетом иностранного государства.Как сообщал в конце октября министр обороны Сергей Шойгу, число полетов разведывательной и тактической авиации НАТО у границ России в этом году выросло на 30 процентов по сравнению с предыдущим.Российские истребители регулярно поднимаются на сопровождение военных бортов стран Североатлантического альянса, которые пытаются подлететь к границам страны. Чаще всего они появляются над Черным морем и Балтикой.В Росавиации уверены, что увеличившаяся интенсивность полетов стран НАТО рядом с Россией создает риски для гражданских самолетов. Ведомство выступило с таким заявлением после того, как пассажирский лайнер Airbus 330 вынужденно изменил курс из-за пересечения его трассы американским самолетом радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V.

https://ria.ru/20220704/samolety-1800116133.html

https://ria.ru/20220817/samolet-1810214840.html

https://ria.ru/20210715/samolet-1741335494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, норвегия, миг-31, безопасность, баренцево море