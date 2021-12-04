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Пассажирский лайнер едва не столкнулся с самолетом-разведчиком США
Airbus сменил курс из-за самолета-разведчика США в Черном море - РИА Новости, 04.12.2021
Пассажирский лайнер едва не столкнулся с самолетом-разведчиком США
Американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint вынудил изменить курс гражданский борт Airbus A330, летевший над Черным морем из... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T16:10
2021-12-04T16:10
2021-12-04T20:01
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нато
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint вынудил изменить курс гражданский борт Airbus A330, летевший над Черным морем из Тель-Авива в Москву.По информации порталов Flightradar24 и Radarbox, отслеживающих полеты, инцидент произошел накануне в районе 10:00 мск примерно в 42-44 градусах северной широты и 37-39 градусах восточной долготы.По имеющимся данным, гражданский лайнер был вынужден сбросить высоту.Как указывал ресурс PlaneRadar, самолет ВВС США, ставший участником инцидента, вылетел с базы Суда на острове Крит под позывным OLIVEW92. Позднее, во время облета российской границы, он сменил его на HOMER59.Американские военные самолеты регулярно появляются над акваторией Черного моря. Так, накануне российские Су-27 и Су-30 поднялись в воздух, чтобы сопроводить разведывательные RC-135 и CL-600 "Артемис" и не допустить нарушения государственной границы.На активизацию стран НАТО вблизи российских рубежей в конце ноября указывал министр обороны Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что в этих условиях Москва вынуждена поддерживать боевую готовность ядерных сил и наращивать потенциал сил неядерного сдерживания.
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сша, тель-авив, москва, нато, су-30, су-27, крит (остров), ввс сша, черное море, flightradar24, россия
16:10 04.12.2021 (обновлено: 20:01 04.12.2021)
Airbus сменил курс из-за самолета-разведчика США в Черном море
Пассажирский Airbus A330 сменил курс из-за самолета-разведчика ВВС США над Черным морем