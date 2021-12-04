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https://ria.ru/20211204/samolet-1762182686.html
Пассажирский лайнер едва не столкнулся с самолетом-разведчиком США
Airbus сменил курс из-за самолета-разведчика США в Черном море - РИА Новости, 04.12.2021
Пассажирский лайнер едва не столкнулся с самолетом-разведчиком США
Американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint вынудил изменить курс гражданский борт Airbus A330, летевший над Черным морем из... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T16:10
2021-12-04T20:01
сша
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint вынудил изменить курс гражданский борт Airbus A330, летевший над Черным морем из Тель-Авива в Москву.По информации порталов Flightradar24 и Radarbox, отслеживающих полеты, инцидент произошел накануне в районе 10:00 мск примерно в 42-44 градусах северной широты и 37-39 градусах восточной долготы.По имеющимся данным, гражданский лайнер был вынужден сбросить высоту.Как указывал ресурс PlaneRadar, самолет ВВС США, ставший участником инцидента, вылетел с базы Суда на острове Крит под позывным OLIVEW92. Позднее, во время облета российской границы, он сменил его на HOMER59.Американские военные самолеты регулярно появляются над акваторией Черного моря. Так, накануне российские Су-27 и Су-30 поднялись в воздух, чтобы сопроводить разведывательные RC-135 и CL-600 "Артемис" и не допустить нарушения государственной границы.На активизацию стран НАТО вблизи российских рубежей в конце ноября указывал министр обороны Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что в этих условиях Москва вынуждена поддерживать боевую готовность ядерных сил и наращивать потенциал сил неядерного сдерживания.
https://ria.ru/20211030/esminets-1756996542.html
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сша, тель-авив, москва, нато, су-30, су-27, крит (остров), ввс сша, черное море, flightradar24, россия
16:10 04.12.2021 (обновлено: 20:01 04.12.2021)
 
Airbus сменил курс из-за самолета-разведчика США в Черном море

Пассажирский Airbus A330 сменил курс из-за самолета-разведчика ВВС США над Черным морем

© Фото : United States Air ForceСамолет радиоэлектронной разведки американских ВВС Boeing RC-135V Rivet Joint
Самолет радиоэлектронной разведки американских ВВС Boeing RC-135V Rivet Joint - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© Фото : United States Air Force
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint вынудил изменить курс гражданский борт Airbus A330, летевший над Черным морем из Тель-Авива в Москву.
По информации порталов Flightradar24 и Radarbox, отслеживающих полеты, инцидент произошел накануне в районе 10:00 мск примерно в 42-44 градусах северной широты и 37-39 градусах восточной долготы.
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По имеющимся данным, гражданский лайнер был вынужден сбросить высоту.
Как указывал ресурс PlaneRadar, самолет ВВС США, ставший участником инцидента, вылетел с базы Суда на острове Крит под позывным OLIVEW92. Позднее, во время облета российской границы, он сменил его на HOMER59.
© RadarboxПолет американского самолета-разведчика
Полет американского самолета-разведчика
1 из 3
Полет американского самолета-разведчика
© Radarbox
© Flightradar24 AB

Полет гражданского самолета

Полет гражданского самолета над Черным морем
2 из 3

Полет гражданского самолета

© Flightradar24 AB

Сброс высоты гражданским самолетом

Сброс высоты гражданским самолетом
3 из 3

Сброс высоты гражданским самолетом

1 из 3
Полет американского самолета-разведчика
© Radarbox
2 из 3

Полет гражданского самолета

© Flightradar24 AB
3 из 3

Сброс высоты гражданским самолетом

Американские военные самолеты регулярно появляются над акваторией Черного моря. Так, накануне российские Су-27 и Су-30 поднялись в воздух, чтобы сопроводить разведывательные RC-135 и CL-600 "Артемис" и не допустить нарушения государственной границы.
На активизацию стран НАТО вблизи российских рубежей в конце ноября указывал министр обороны Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что в этих условиях Москва вынуждена поддерживать боевую готовность ядерных сил и наращивать потенциал сил неядерного сдерживания.
 
СШАТель-АвивМоскваНАТОСу-30Су-27Крит (остров)ВВС СШАЧерное мореFlightradar24Россия
 
 
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