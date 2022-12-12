https://ria.ru/20221212/rzhd-1838071841.html
В РЖД рассказали о новом графике поездов и электричек
В РЖД рассказали о новом графике поездов и электричек - РИА Новости, 12.12.2022
В РЖД рассказали о новом графике поездов и электричек
РЖД в новом графике движения наибольшее количество дополнительных поездов дальнего следования назначили на юг России, а также электричек в регионах и в... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T15:43
2022-12-12T15:43
2022-12-12T15:43
туризм
туризм
ржд
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. РЖД в новом графике движения наибольшее количество дополнительных поездов дальнего следования назначили на юг России, а также электричек в регионах и в столичном узле, в том числе в связи с запуском новых направлений Московских центральных диаметров (МЦД), сообщил на брифинге замгендиректора компании, начальник Центральной дирекции управления движением Михаил Глазков."Основные изменения (в новом графике – ред.) касаются пассажирского движения. 44 поезда (дальнего следования – ред.) дополнительно назначили, наибольшее количество – на юг. Они уже заложены в график и при расчете пропускной способности учтены", – рассказал Глазков.По его словам, в новом графике движения РЖД также назначили 4342 пары пригородных поездов, что на 116 больше, чем в этом году, основная часть добавлена в связи с запуском новых направлений МЦД. "МЦД-3, МЦД-4 запускаются в следующем году", – пояснил замглавы РЖД.Также будет увеличено количество электричек на Северном Кавказе, в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.РЖД ежегодно вводят новый график движения поездов во второе воскресенье декабря. В этом году он заработал в 00:00 по московскому времени 11 декабря.Президент РФ Владимир Путин в мае текущего года обратил внимание на нехватку поездов на южном направлении страны на фоне закрытых аэропортов и попросил участников совещания по развитию транспортного сектора проработать этот вопрос. РЖД назначали дополнительные поезда на этом направлении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, ржд, московские центральные диаметры (мцд), новости - туризм, туристы, поезда
Туризм, Туризм, РЖД, Московские центральные диаметры (МЦД), Новости - Туризм, туристы, поезда
В РЖД рассказали о новом графике поездов и электричек
РЖД в новом графике заложили больше доппоездов на юг и электричек в Москве и регионах
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. РЖД в новом графике движения наибольшее количество дополнительных поездов дальнего следования назначили на юг России, а также электричек в регионах и в столичном узле, в том числе в связи с запуском новых направлений Московских центральных диаметров (МЦД), сообщил на брифинге замгендиректора компании, начальник Центральной дирекции управления движением Михаил Глазков.
"Основные изменения (в новом графике – ред.) касаются пассажирского движения. 44 поезда (дальнего следования – ред.) дополнительно назначили, наибольшее количество – на юг. Они уже заложены в график и при расчете пропускной способности учтены", – рассказал Глазков.
По его словам, в новом графике движения РЖД также назначили 4342 пары пригородных поездов, что на 116 больше, чем в этом году, основная часть добавлена в связи с запуском новых направлений МЦД. "МЦД-3, МЦД-4 запускаются в следующем году", – пояснил замглавы РЖД.
РЖД ежегодно вводят новый график движения поездов во второе воскресенье декабря. В этом году он заработал в 00:00 по московскому времени 11 декабря.
Президент РФ Владимир Путин
в мае текущего года обратил внимание на нехватку поездов на южном направлении страны на фоне закрытых аэропортов и попросил участников совещания по развитию транспортного сектора проработать этот вопрос. РЖД назначали дополнительные поезда на этом направлении.