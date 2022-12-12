https://ria.ru/20221212/opera-1838135336.html
В "Ла Скала" заявили о высоком спросе на билеты на оперу "Борис Годунов"
В "Ла Скала" заявили о высоком спросе на билеты на оперу "Борис Годунов" - РИА Новости, 12.12.2022
В "Ла Скала" заявили о высоком спросе на билеты на оперу "Борис Годунов"
Миланский театр "Ла Скала" успешно продает билеты на спектакль "Борис Годунов", сообщили РИА Новости в пресс-службе мирового центра оперной культуры. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T17:20
2022-12-12T17:20
2022-12-12T22:44
ла скала
италия
борис годунов
модест мусоргский
ильдар абдразаков
еврокомиссия
культура
доминик мейер
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РИМ, 12 дек — РИА Новости. Миланский театр "Ла Скала" успешно продает билеты на спектакль "Борис Годунов", сообщили РИА Новости в пресс-службе мирового центра оперной культуры. Лучше всего продаются билеты на галерке благодаря доступной цене, а также ложи первого и второго ярусов."Спрос сохраняется, продажи идут нормально", — подчеркнула сотрудница пресс-службы.Посмотреть оперу 13 декабря можно даже из четвертого ряда партера — в продаже есть два билета по 300 евро. Финальный показ "Годунова" в этом году (29 декабря) продается пока что хуже: пара последних рядов партера остаются не раскупленными при цене в 252 евро. Самый дешевый билет обойдется в 108 евро — это второй ряд ложи на третьем этаже с ограниченным видом.В ноябре генеральный консул Украины в Милане Андрей Картыш обратился к руководству города и театра с призывом не открывать новый сезон оперой "Борис Годунов". По его словам, украинская община в Италии восприняла это решение театра "с огромным разочарованием и сожалением". Дипломат утверждает, что Россия использует культуру "для придания веса утверждению о своем величии и могуществе".Руководитель "Ла Скала" Доминик Мейер не отказался от своего решения, заявив, что в спектакле "нет ничего, что было бы направлено против Украины". Он назвал оперу "настоящим шедевром".Опера Модеста Мусоргского "Борис Годунов" открыла новый сезон миланского театра "Ла Скала" в минувшую среду. Заглавную партию исполнил знаменитый российский бас Ильдар Абдразаков. На премьере присутствовали президент и премьер Италии, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Овации после спектакля продолжались 13 минут.В то же время газета la Repubblica сообщила о достаточно низкой популярности прямой трансляции оперы, которую вел телеканал Rai. Премьеру посмотрели полтора миллиона человек, или 9,1 процента от телеаудитории. В 2019 году сезон в "Ла Скала" открывала "Тоска" Пуччини, которую в прямом телеэфире увидели почти три миллиона итальянцев.
https://ria.ru/20221210/muzyka-1837637930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ла скала, италия, борис годунов, модест мусоргский, ильдар абдразаков, еврокомиссия, доминик мейер, милан, украина
Ла Скала, Италия, Борис Годунов, Модест Мусоргский, Ильдар Абдразаков, Еврокомиссия, Культура, Доминик Мейер, Милан, Украина
17:20 12.12.2022 (обновлено: 22:44 12.12.2022)
В "Ла Скала" заявили о высоком спросе на билеты на оперу "Борис Годунов"
"Ла Скала" успешно продает билеты на оперу "Борис Годунов", которую просил запретить Киев
РИМ, 12 дек — РИА Новости. Миланский театр "Ла Скала" успешно продает билеты на спектакль "Борис Годунов", сообщили РИА Новости в пресс-службе мирового центра оперной культуры.
"Билеты продаются хорошо, но на завтрашний вечер еще есть места. Это нормально, когда распродается не весь зал", — отметила собеседница агентства.
Лучше всего продаются билеты на галерке благодаря доступной цене, а также ложи первого и второго ярусов.
"Спрос сохраняется, продажи идут нормально", — подчеркнула сотрудница пресс-службы.
Посмотреть оперу 13 декабря можно даже из четвертого ряда партера — в продаже есть два билета по 300 евро. Финальный показ "Годунова" в этом году (29 декабря) продается пока что хуже: пара последних рядов партера остаются не раскупленными при цене в 252 евро. Самый дешевый билет обойдется в 108 евро — это второй ряд ложи на третьем этаже с ограниченным видом.
В ноябре генеральный консул Украины
в Милане
Андрей Картыш обратился к руководству города и театра с призывом не открывать новый сезон оперой "Борис Годунов". По его словам, украинская община в Италии
восприняла это решение театра "с огромным разочарованием и сожалением". Дипломат утверждает, что Россия
использует культуру "для придания веса утверждению о своем величии и могуществе".
Руководитель "Ла Скала" Доминик Мейер
не отказался от своего решения, заявив, что в спектакле "нет ничего, что было бы направлено против Украины". Он назвал оперу "настоящим шедевром".
Опера Модеста Мусоргского
"Борис Годунов" открыла новый сезон миланского театра "Ла Скала" в минувшую среду. Заглавную партию исполнил знаменитый российский бас Ильдар Абдразаков
. На премьере присутствовали президент и премьер Италии, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
. Овации после спектакля продолжались 13 минут.
В то же время газета la Repubblica сообщила о достаточно низкой популярности прямой трансляции оперы, которую вел телеканал Rai. Премьеру посмотрели полтора миллиона человек, или 9,1 процента от телеаудитории. В 2019 году сезон в "Ла Скала" открывала "Тоска" Пуччини, которую в прямом телеэфире увидели почти три миллиона итальянцев.