https://ria.ru/20221212/opera-1838135336.html

В "Ла Скала" заявили о высоком спросе на билеты на оперу "Борис Годунов"

В "Ла Скала" заявили о высоком спросе на билеты на оперу "Борис Годунов" - РИА Новости, 12.12.2022

В "Ла Скала" заявили о высоком спросе на билеты на оперу "Борис Годунов"

Миланский театр "Ла Скала" успешно продает билеты на спектакль "Борис Годунов", сообщили РИА Новости в пресс-службе мирового центра оперной культуры. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T17:20

2022-12-12T17:20

2022-12-12T22:44

ла скала

италия

борис годунов

модест мусоргский

ильдар абдразаков

еврокомиссия

культура

доминик мейер

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РИМ, 12 дек — РИА Новости. Миланский театр "Ла Скала" успешно продает билеты на спектакль "Борис Годунов", сообщили РИА Новости в пресс-службе мирового центра оперной культуры. Лучше всего продаются билеты на галерке благодаря доступной цене, а также ложи первого и второго ярусов."Спрос сохраняется, продажи идут нормально", — подчеркнула сотрудница пресс-службы.Посмотреть оперу 13 декабря можно даже из четвертого ряда партера — в продаже есть два билета по 300 евро. Финальный показ "Годунова" в этом году (29 декабря) продается пока что хуже: пара последних рядов партера остаются не раскупленными при цене в 252 евро. Самый дешевый билет обойдется в 108 евро — это второй ряд ложи на третьем этаже с ограниченным видом.В ноябре генеральный консул Украины в Милане Андрей Картыш обратился к руководству города и театра с призывом не открывать новый сезон оперой "Борис Годунов". По его словам, украинская община в Италии восприняла это решение театра "с огромным разочарованием и сожалением". Дипломат утверждает, что Россия использует культуру "для придания веса утверждению о своем величии и могуществе".Руководитель "Ла Скала" Доминик Мейер не отказался от своего решения, заявив, что в спектакле "нет ничего, что было бы направлено против Украины". Он назвал оперу "настоящим шедевром".Опера Модеста Мусоргского "Борис Годунов" открыла новый сезон миланского театра "Ла Скала" в минувшую среду. Заглавную партию исполнил знаменитый российский бас Ильдар Абдразаков. На премьере присутствовали президент и премьер Италии, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Овации после спектакля продолжались 13 минут.В то же время газета la Repubblica сообщила о достаточно низкой популярности прямой трансляции оперы, которую вел телеканал Rai. Премьеру посмотрели полтора миллиона человек, или 9,1 процента от телеаудитории. В 2019 году сезон в "Ла Скала" открывала "Тоска" Пуччини, которую в прямом телеэфире увидели почти три миллиона итальянцев.

https://ria.ru/20221210/muzyka-1837637930.html

https://ria.ru/20221207/ekoaktivisty-1836893105.html

https://ria.ru/20221208/rossiya-1837236921.html

италия

милан

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ла скала, италия, борис годунов, модест мусоргский, ильдар абдразаков, еврокомиссия, доминик мейер, милан, украина