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Партер в театре: что это такое, какие места в зале, как выбрать
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Партер в театре: где находится, как выбрать лучшие места
Партер в театре: что это такое, какие места в зале, как выбрать
Партер в театре: где находится, как выбрать лучшие места
Партер в театре — часть зала, расположенная ближе всего к сцене. Что это такое, история возникновения, где, на каком ряду лучше всего выбирать места, чтобы... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T18:50
2023-02-10T18:50
культура
театр
россия
общество
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Партер в театре — часть зала, расположенная ближе всего к сцене. Что это такое, история возникновения, где, на каком ряду лучше всего выбирать места, чтобы хорошо увидеть и услышать постановку, - в материале РИА Новости.Партер в театреЗаядлые театралы точно знают, на какие места нужно покупать билет и как устроен зрительный зал в театре. Новичкам же нужно учесть, что театр начинается все же не с вешалки, а с покупки билетов - от того, насколько хорошо будет видно и слышно постановку, зависит и первое впечатление от посещения храма искусств. Классический зрительный зал делится на:- Партер. Места рядом со сценой за оркестровой ямой, расположенные на уровне пола. В театрах Древнего Рима на этом месте стояла скамья для сенаторов. В XVII веке, когда устройство театрального здания изменилось и появилась ярусность, преобразился и партер. Теперь эти места не имели стульев и предназначались бедным зрителям, которые смотрели спектакли стоя. Потом в частных театрах Англии рядом со сценой стали устанавливать по мере надобности сидячие места, теперь партер состоит из зрительских кресел, расположенных рядами, которые повышаются от сцены к амфитеатру.- Амфитеатр. Зрительские места за партером в виде возвышающегося полукруга.- Ложи бенуара. Располагаются на одном уровне со сценой по сторонам от партера. Это небольшой внутренний балкон, предназначенный для нескольких зрителей, примыкающий к оркестровой яме и разделенный перегородками. В некоторых залах в этом месте есть не только бенуар, но и обычные ряды.- Бельэтаж. Ярус над ложами. В переводе с французского это слово обозначает "красивый этаж", в богатых домах было принято максимально украшать второй этаж над цоколем, в театре это место тоже удобно для просмотра представлений. Именно в центре бельэтажа находятся царские ложи (раньше это были места для монарших особ, теперь предназначаются для знаменитых и почетных гостей).- Балкон. Места для зрителей над бельэтажем, в зависимости от размера здания театра может состоять из одного или нескольких ярусов. Самый верхний ярус балкона называют галеркой, с него хуже всего видна сцена.Для чего нуженМеста в партере часто считают достаточно привилегированными, но у них есть свои плюсы и минусы. К положительным сторонам можно отнести: возможность почувствовать полноту звучания музыки и голосов, увидеть лица и костюмы актеров. К отрицательным - необходимость держать голову высоко. Иногда, если акустика зала не очень хорошая, звук может искажаться в первых и боковых рядах партера. Самыми лучшими местами считается центральная часть 7 ряда. Но если представление масштабное, с большим количеством статистов, то партер не позволит охватить все действо целиком.РасположениеПартер находится сразу за оркестровой ямой и ближе всего к сцене. Это самый нижний этаж зрительного зала.Какое место выбратьПрактически в каждом театре существует так называемая "звуковая яма", когда звук буквально пролетает над зрителем (пространство между 5 и 10 рядом), поэтому музыкальные спектакли и оперу лучше всего смотреть с другого места. А, вот для балета эти места идеальны, именно на 8 ряду обычно сидит режиссер на репетициях, поэтому с этого ряда зритель может увидеть постановку такой, какой ее задумали. За моноспектаклями лучше всего наоборот наблюдать с первых рядов, но стоит приготовиться к тому, что придется высоко задирать голову. Заядлые театралы считают, что лучшие места в партере - это середина 5-7 рядов.Отличия от балконаБалкон, в отличие от партера, наоборот находится на достаточном удалении от сцены. И чем выше ярус, тем дальше и меньше кажется сцена, поэтому если действие на ней важно расслышать и разглядеть, места на балконе лучше не брать. Зато на нем можно комфортно слушать оперы, оперетты и мюзиклы, так как звук в этом месте, по отзывам зрителей, отличный.История возникновенияПрообраз современного театра появился еще в Древнем Риме, именно на месте партера располагались скамьи для сенаторов. Во времена раннего Средневековья спектакли фактические попали под запрет, новые здания театров не строились. Театральные постановки проводились в церквях, постепенно желающих посетить действо становилось все больше, поэтому с XII века представления начали даваться на паперти на длинной сцене, вдоль которой располагались зрители. В XVI веке мистерии и моралите "переехали" на улицу. Для этих целей огораживалась некоторая часть городской площади и состоятельные граждане смотрели представление прямо из окон и балконов ближайших домов, остальные искали себе место на земле рядом со сценой. Отсюда произошло и название партера (в переводе с французского языка "par terre" означает "к земле").Строить новые здания театров начали только во времена Ренессанса в Италии. Предполагалось, что места возле сцены займут граждане низшего класса, поэтому кресла там не предусматривались. В XVII в. частные английские театры подставляли к сцене стулья для богатых вельмож, но потом их убирали. Первые стационарные кресла в партере появились после Французской революции, которая продвигала идеи равенства. Теперь бедные люди могли иметь такие же удобства, как и состоятельные, сидящие в ложах.В России в XVIII веке партер был предназначен для чиновников. У сцены стояло два ряда кресел, отгороженных шнуром от остального зала, эти места нужно было бронировать. Постепенно билеты в партер появились в свободной продаже и в то время были сравнительно недорогими, их могли себе позволить и небогатые граждане, чаще всего это была творческая молодежь (поэты, художники, студенты), которая приходила для того, чтобы занять место, за несколько часов до спектакля, так как желающих разместиться рядом со сценой всегда было много.
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РИА Новости
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4.7
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7 495 645-6601
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культура, театр, россия, общество
Культура, Театр, Россия, Общество
18:50 10.02.2023
 

Партер в театре: где находится, как выбрать лучшие места

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкПартер
Партер - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Партер
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Оглавление
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Партер в театре — часть зала, расположенная ближе всего к сцене. Что это такое, история возникновения, где, на каком ряду лучше всего выбирать места, чтобы хорошо увидеть и услышать постановку, - в материале РИА Новости.

Партер в театре

Заядлые театралы точно знают, на какие места нужно покупать билет и как устроен зрительный зал в театре. Новичкам же нужно учесть, что театр начинается все же не с вешалки, а с покупки билетов - от того, насколько хорошо будет видно и слышно постановку, зависит и первое впечатление от посещения храма искусств. Классический зрительный зал делится на:
- Партер. Места рядом со сценой за оркестровой ямой, расположенные на уровне пола. В театрах Древнего Рима на этом месте стояла скамья для сенаторов. В XVII веке, когда устройство театрального здания изменилось и появилась ярусность, преобразился и партер. Теперь эти места не имели стульев и предназначались бедным зрителям, которые смотрели спектакли стоя. Потом в частных театрах Англии рядом со сценой стали устанавливать по мере надобности сидячие места, теперь партер состоит из зрительских кресел, расположенных рядами, которые повышаются от сцены к амфитеатру.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкИнтерьеры Большого театра в Москве
Интерьеры Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Интерьеры Большого театра в Москве
- Амфитеатр. Зрительские места за партером в виде возвышающегося полукруга.
- Ложи бенуара. Располагаются на одном уровне со сценой по сторонам от партера. Это небольшой внутренний балкон, предназначенный для нескольких зрителей, примыкающий к оркестровой яме и разделенный перегородками. В некоторых залах в этом месте есть не только бенуар, но и обычные ряды.
- Бельэтаж. Ярус над ложами. В переводе с французского это слово обозначает "красивый этаж", в богатых домах было принято максимально украшать второй этаж над цоколем, в театре это место тоже удобно для просмотра представлений. Именно в центре бельэтажа находятся царские ложи (раньше это были места для монарших особ, теперь предназначаются для знаменитых и почетных гостей).
- Балкон. Места для зрителей над бельэтажем, в зависимости от размера здания театра может состоять из одного или нескольких ярусов. Самый верхний ярус балкона называют галеркой, с него хуже всего видна сцена.
Стравинский - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
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Для чего нужен

Места в партере часто считают достаточно привилегированными, но у них есть свои плюсы и минусы. К положительным сторонам можно отнести: возможность почувствовать полноту звучания музыки и голосов, увидеть лица и костюмы актеров. К отрицательным - необходимость держать голову высоко. Иногда, если акустика зала не очень хорошая, звук может искажаться в первых и боковых рядах партера. Самыми лучшими местами считается центральная часть 7 ряда. Но если представление масштабное, с большим количеством статистов, то партер не позволит охватить все действо целиком.

Расположение

Партер находится сразу за оркестровой ямой и ближе всего к сцене. Это самый нижний этаж зрительного зала.

Какое место выбрать

Практически в каждом театре существует так называемая "звуковая яма", когда звук буквально пролетает над зрителем (пространство между 5 и 10 рядом), поэтому музыкальные спектакли и оперу лучше всего смотреть с другого места. А, вот для балета эти места идеальны, именно на 8 ряду обычно сидит режиссер на репетициях, поэтому с этого ряда зритель может увидеть постановку такой, какой ее задумали. За моноспектаклями лучше всего наоборот наблюдать с первых рядов, но стоит приготовиться к тому, что придется высоко задирать голову. Заядлые театралы считают, что лучшие места в партере - это середина 5-7 рядов.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкСцена и зрительный зал театра "Московская оперетта"
Сцена и зрительный зал театра Московская оперетта - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Сцена и зрительный зал театра "Московская оперетта"

Отличия от балкона

Балкон, в отличие от партера, наоборот находится на достаточном удалении от сцены. И чем выше ярус, тем дальше и меньше кажется сцена, поэтому если действие на ней важно расслышать и разглядеть, места на балконе лучше не брать. Зато на нем можно комфортно слушать оперы, оперетты и мюзиклы, так как звук в этом месте, по отзывам зрителей, отличный.

История возникновения

Прообраз современного театра появился еще в Древнем Риме, именно на месте партера располагались скамьи для сенаторов. Во времена раннего Средневековья спектакли фактические попали под запрет, новые здания театров не строились. Театральные постановки проводились в церквях, постепенно желающих посетить действо становилось все больше, поэтому с XII века представления начали даваться на паперти на длинной сцене, вдоль которой располагались зрители. В XVI веке мистерии и моралите "переехали" на улицу. Для этих целей огораживалась некоторая часть городской площади и состоятельные граждане смотрели представление прямо из окон и балконов ближайших домов, остальные искали себе место на земле рядом со сценой. Отсюда произошло и название партера (в переводе с французского языка "par terre" означает "к земле").
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЗрители в партере Новосибирского театра оперы и балета
Зрители в партере Новосибирского театра оперы и балета - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Зрители в партере Новосибирского театра оперы и балета
Строить новые здания театров начали только во времена Ренессанса в Италии. Предполагалось, что места возле сцены займут граждане низшего класса, поэтому кресла там не предусматривались. В XVII в. частные английские театры подставляли к сцене стулья для богатых вельмож, но потом их убирали. Первые стационарные кресла в партере появились после Французской революции, которая продвигала идеи равенства. Теперь бедные люди могли иметь такие же удобства, как и состоятельные, сидящие в ложах.
В России в XVIII веке партер был предназначен для чиновников. У сцены стояло два ряда кресел, отгороженных шнуром от остального зала, эти места нужно было бронировать. Постепенно билеты в партер появились в свободной продаже и в то время были сравнительно недорогими, их могли себе позволить и небогатые граждане, чаще всего это была творческая молодежь (поэты, художники, студенты), которая приходила для того, чтобы занять место, за несколько часов до спектакля, так как желающих разместиться рядом со сценой всегда было много.
 
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