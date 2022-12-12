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В Фонде кино считают, что доля национального контента вырастет - РИА Новости, 12.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221212/kino-1838044394.html
В Фонде кино считают, что доля национального контента вырастет
В Фонде кино считают, что доля национального контента вырастет - РИА Новости, 12.12.2022
В Фонде кино считают, что доля национального контента вырастет
Перед российской киноотраслью стоит задача поднять количество национального контента до 70%, сообщил исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T13:44
2022-12-12T15:52
культура
кино
россия
фонд кино
общество
культура
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МОСКВА, 12 дек- РИА Новости. Перед российской киноотраслью стоит задача поднять количество национального контента до 70%, сообщил исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов.Как сообщается на сайте Минкультуры, доля национальных фильмов в российском прокате в 2022 году к октябрю составила 54,3%, что на 4,2% выше, чем за аналогичный период в 2021 году (50,1%)."Долгое время устанавливалась планка в 30%, которую мы должны были достигнуть и удерживать на нашем национальном рынке за счет национального контента… Была задача 30%, теперь задача обратная — 70% национального контента. Так или иначе, 30% будут закрываться контентом из дружественных государств и стран, которые не ограничивают поставки контента на нашу территорию. Но 70% зрительского потока должно закрываться национальным контентом", — сказал Соснов на итоговой отраслевой конференции "Киноиндустрия в новой реальности".Он добавил, что реализация программы "Пушкинская карта" в рамках текущего года помогла справиться "с первым ударом, который был нанесен отрасли в связи с сокращением репертуара в первые месяцы после февраля". Он также рассказал, что объем заявок, который поступил в Фонд в течение 2022 года, в два раза выше, чем в 2021-м.В свою очередь, министр культуры РФ Ольга Любимова добавила, что по линии Минкультуры в 2022 году было поддержано 150 проектов."Цифры, названные Ольгой Борисовной, это, безусловно, цифры, которые отвечают новой задаче… Это удачно совпало с увеличением производственных мощностей индустрии, поэтому это вполне реализуемый процесс. Единственное, конечно, сроки производства и средний производственный цикл одного полнометражного фильма составляют 2,7 года, то есть, чуть меньше трех лет", — заключил Соснов.
https://ria.ru/20221212/kino-1838034293.html
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кино, россия, фонд кино, общество, культура
Культура, кино, Россия, Фонд кино, Общество, Культура
13:44 12.12.2022 (обновлено: 15:52 12.12.2022)
 
В Фонде кино считают, что доля национального контента вырастет

Глава Фонда кино Соснов: национальный контент будет составлять 70 процентов кинорынка

© Fotolia / Mikhail Malyshev Кинозал
Кинозал - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Fotolia / Mikhail Malyshev
Кинозал. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек- РИА Новости. Перед российской киноотраслью стоит задача поднять количество национального контента до 70%, сообщил исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов.
Как сообщается на сайте Минкультуры, доля национальных фильмов в российском прокате в 2022 году к октябрю составила 54,3%, что на 4,2% выше, чем за аналогичный период в 2021 году (50,1%).
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"Долгое время устанавливалась планка в 30%, которую мы должны были достигнуть и удерживать на нашем национальном рынке за счет национального контента… Была задача 30%, теперь задача обратная — 70% национального контента. Так или иначе, 30% будут закрываться контентом из дружественных государств и стран, которые не ограничивают поставки контента на нашу территорию. Но 70% зрительского потока должно закрываться национальным контентом", — сказал Соснов на итоговой отраслевой конференции "Киноиндустрия в новой реальности".
Он добавил, что реализация программы "Пушкинская карта" в рамках текущего года помогла справиться "с первым ударом, который был нанесен отрасли в связи с сокращением репертуара в первые месяцы после февраля". Он также рассказал, что объем заявок, который поступил в Фонд в течение 2022 года, в два раза выше, чем в 2021-м.
"Количество поддержанных проектов при этом до конца года уже будет примерно в пять раз выше, чем в 2021 году, что, безусловно, не может не радовать в относительных показателях. Примерно 35 новых проектов и 60 с учетом дофинансирования", — сказал он.
В свою очередь, министр культуры РФ Ольга Любимова добавила, что по линии Минкультуры в 2022 году было поддержано 150 проектов.
"Цифры, названные Ольгой Борисовной, это, безусловно, цифры, которые отвечают новой задаче… Это удачно совпало с увеличением производственных мощностей индустрии, поэтому это вполне реализуемый процесс. Единственное, конечно, сроки производства и средний производственный цикл одного полнометражного фильма составляют 2,7 года, то есть, чуть меньше трех лет", — заключил Соснов.
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