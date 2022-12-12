https://ria.ru/20221212/gurev-1838202308.html
Президент РАПУ Андрей Гурьев награжден Орденом Дружбы
Президент РАПУ Андрей Гурьев награжден Орденом Дружбы - РИА Новости, 12.12.2022
Президент РАПУ Андрей Гурьев награжден Орденом Дружбы
Президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев награжден Орденом Дружбы “За заслуги в реализации социально значимых проектов и... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T22:42
2022-12-12T22:42
2022-12-12T22:46
андрей гурьев
сергей кириенко
восточная европа
центральная азия
россия
фосагро
российский союз промышленников и предпринимателей
юнеско
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев награжден Орденом Дружбы “За заслуги в реализации социально значимых проектов и активную общественную деятельность”, сообщает Ассоциация.Награждение состоялось в понедельник, награду вручил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.С 2014 по 2022 год, до введения против него в марте персональных западных санкций, Гурьев возглавлял группу "ФосАгро" - российского лидера по производству фосфорсодержащих удобрений.Компания вкладывает собственные средства в развитие здравоохранения, поддержку образования, культуры и спорта в тех городах, где расположены ее предприятия. Ожидается, что к концу 2022 года расходы "ФосАгро" на реализацию социальных и благотворительных проектов достигнут 10,9 миллиарда рублей, что более чем вдвое больше уровня 2021 года."ФосАгро" является ключевым налогоплательщиком в регионах присутствия и партнёром региональных властей в реализации социальных проектов. Компания работает над сохранением и преумножением традиционных духовных ценностей, оказывает помощь в строительстве и восстановлении православных храмов. По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла компания возродила дореволюционную традицию строительства заводских храмов.Гурьев также является членом бюро правления РСПП и главой комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию. Возглавляет Совет предпринимателей Россия-Аргентина и Деловой совет Россия-Бразилия, входит в Совет директоров Международной ассоциации производителей удобрений от Восточной Европы и Центральной Азии и в Комиссию РФ по делам ЮНЕСКО. Возглавляет Федерацию художественной гимнастики Москвы, является председателем попечительского совета и первым вице-президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, вице-президентом и членом Попечительского совета Федерации шахмат России, членом Попечительского совета Фонда поддержки олимпийцев России.После появления первых сигналов о пандемии, Гурьев возглавил отраслевой штаб РАПУ по борьбе с инфекцией. В марте 2020 года глава РАПУ выступил инициатором создания Координационного совета РСПП по противодействию COVID-19."Этот орден – важный кредит доверия, высокая оценка приверженности принципам социальной ответственности бизнеса. Отрасль минеральных удобрений в тесной координации с федеральными и региональными органами власти продолжит вносить вклад в развитие регионов присутствия, заботиться о трудовых коллективах, выделять значительные средства на реализацию благотворительных проектов и обеспечивать продовольственную безопасность нашей страны и всего мира", - приводятся в сообщении слова Гурьева.
https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753582870.html
https://ria.ru/20221202/fosagro-1835787106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей гурьев, сергей кириенко, восточная европа, центральная азия, россия, фосагро, российский союз промышленников и предпринимателей, юнеско
Андрей Гурьев, Сергей Кириенко, Восточная Европа, Центральная Азия, Россия, ФосАгро, Российский союз промышленников и предпринимателей, ЮНЕСКО
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев награжден Орденом Дружбы “За заслуги в реализации социально значимых проектов и активную общественную деятельность”, сообщает Ассоциация.
Награждение состоялось в понедельник, награду вручил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко
.
С 2014 по 2022 год, до введения против него в марте персональных западных санкций, Гурьев возглавлял группу "ФосАгро
" - российского лидера по производству фосфорсодержащих удобрений.
Компания вкладывает собственные средства в развитие здравоохранения, поддержку образования, культуры и спорта в тех городах, где расположены ее предприятия. Ожидается, что к концу 2022 года расходы "ФосАгро" на реализацию социальных и благотворительных проектов достигнут 10,9 миллиарда рублей, что более чем вдвое больше уровня 2021 года.
"ФосАгро" является ключевым налогоплательщиком в регионах присутствия и партнёром региональных властей в реализации социальных проектов. Компания работает над сохранением и преумножением традиционных духовных ценностей, оказывает помощь в строительстве и восстановлении православных храмов. По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла компания возродила дореволюционную традицию строительства заводских храмов.
Гурьев также является членом бюро правления РСПП
и главой комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию. Возглавляет Совет предпринимателей Россия-Аргентина и Деловой совет Россия-Бразилия, входит в Совет директоров Международной ассоциации производителей удобрений от Восточной Европы
и Центральной Азии
и в Комиссию РФ
по делам ЮНЕСКО
. Возглавляет Федерацию художественной гимнастики Москвы
, является председателем попечительского совета и первым вице-президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, вице-президентом и членом Попечительского совета Федерации
шахмат России, членом Попечительского совета Фонда поддержки олимпийцев России.
После появления первых сигналов о пандемии, Гурьев возглавил отраслевой штаб РАПУ по борьбе с инфекцией. В марте 2020 года глава РАПУ выступил инициатором создания Координационного совета РСПП по противодействию COVID-19.
"Этот орден – важный кредит доверия, высокая оценка приверженности принципам социальной ответственности бизнеса. Отрасль минеральных удобрений в тесной координации с федеральными и региональными органами власти продолжит вносить вклад в развитие регионов присутствия, заботиться о трудовых коллективах, выделять значительные средства на реализацию благотворительных проектов и обеспечивать продовольственную безопасность нашей страны и всего мира", - приводятся в сообщении слова Гурьева.