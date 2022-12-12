https://ria.ru/20221212/chempionat-1838151345.html

Чемпионат "Технолидеры Москвы" вышел на федеральный уровень

Чемпионат "Технолидеры Москвы" вышел на федеральный уровень - РИА Новости, 12.12.2022

Чемпионат "Технолидеры Москвы" вышел на федеральный уровень

Жюри признало победителями 15 команд, из них 7 студенческих и 8 школьных. По словам участников и членов жюри, качество представленных проектов стало выше,... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T18:02

2022-12-12T18:02

2022-12-12T18:02

общество

ано «развитие человеческого капитала»

кем стать

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838146135_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_fcf11f68cf59925dce9378c765d40695.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В столице подведены итоги второго молодежного чемпионата среди школьников и студентов "Технолидеры Москвы". Жюри признало победителями 15 команд, из них 7 студенческих и 8 школьных. По словам участников и членов жюри, качество представленных проектов стало выше, профильных экспертов – больше, а сам чемпионат вышел на городской уровень, став общефедеральным.Для начала немного статистики о чемпионате 2022 года. Его организаторы – департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы и подведомственная ему АНО "Развитие человеческого капитала". В этом году в соревновании инноваторов, финал которого состоялся 3 декабря на московской площадке "Цифровое деловое пространство", приняли участие 174 проекта. В финал вышли 63 команды, а список победителей был сформирован в количестве 15 проектов. Большинство из них, а именно 11 команд, составили москвичи. Четыре победителя приехали на чемпионат из других городов, в частности, из Санкт-Петербурга, Самары, Тюмени и Рязани. Всего же в конкурсе участвовало девять региональных команд.Как сообщили в АНО "Развитие человеческого капитала", победители получат денежное вознаграждение в размере, достаточном для регистрации юрлица. Они также получили возможность участвовать в мастер-классах Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Москвы. Среди других наград: стажировки в профильных компаниях, практикумы, индивидуальные консультации, менторская поддержка, участие в региональных технологических инкубаторах и другие "классические" меры поддержки технологических стартапов.Поскольку чемпионат "Технолидеры Москвы" вошел в перечень конкурсов Минпросвещения России для определения детей с выдающимися способностями, его победители и призеры из числа школьников также получили дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность посетить профильные смены образовательного центра "Сириус".Кто они, современные технолидеры?Команда YouChip из Москвы вошла в список 15 победителей, заняв первое место по набранным баллам жюри, которое учитывало качество презентации, проработанность проекта, его социальную полезность и оригинальность идеи, а также другие параметры. Её лидер, девятиклассник Даниил Макатров, разработал устройство и приложение для сбора индивидуальных данных спортсмена в хоккее."Наше устройство впервые измеряет параметры в важнейшем аспекте хоккея – мастерстве катания. Хоккеисты смогут прогрессировать быстрее, делая игру более конкурентной и интересной для зрителей. Данные также можно использовать в качестве инфографики во время ТВ трансляций спортивных матчей", - рассказал о своём изобретении Макатров. Даниил считает, что на чемпионате он наработал полезные связи и получил уникальные навыки выступления перед инвесторами."Первый раз выступать было, конечно, страшновато, Но на втором этаже была организована выставка, и пока дошёл черед до моего питча, я уже несколько раз фактически его проделал для посетителей выставки. Поэтому вышел на сцену с холодной головой и спокойно и качественно представил проект. В результате выиграл", - поделился победитель. Молодому изобретателю также запомнилась встреча с Владимиром Пирожковым, дизайнером самолета Sukhoi Superjet.Петр Птушкин - первокурсник Московского Политеха и создатель виртуальной краудсорсинговой платформы Proccolab, которая объединяет молодых людей, занимающихся проектной деятельностью. В прошлом году он тоже участвовал в чемпионате и нашел стратегического партнера. "Для нас важно всё: замечания, советы, менторская помощь, мнение экспертов. Сейчас стратегический партнёр поддерживает нас финансово, а мы формируем клиентскую сеть, и когда достигнем планки в несколько тысяч участников, перейдем к этапу монетизации. А здесь на чемпионате в платформу сразу записались лидеры всех пятнадцати проектов-победителей, это очень ценно", - отметил основатель Proccolab.Птушкин считает, что по сравнению с прошлогодним чемпионатом в этом году значительно улучшилась организация, добавились новые эксперты, а количество участников выросло почти вдвое. "Появилась отличная возможность коммуницировать с регионами", - подчеркнул молодой предприниматель.А что думают эксперты?Алексей Чертков, основатель "Центра наставничества и развития бизнеса", член жюри чемпионата с момента его основания. Он подчеркнул, что к этому первенству нужно относиться достаточно ответственно, ведь более половины проектов на нем "хорошего серьезного уровня, а некоторые уже приносят прибыль". По словам эксперта, в этом году участники менторского пула обсуждали уже не просто, какой проект лучше, а кто из них в какой проект инвестировал бы.Чертков – опытный и известный серийный предприниматель, у него за плечами около 20 реализованных бизнес-проектов, и он умеет выделять перспективные технологии. Его впечатлил проект "умной" продуктовой тележки для торговых сетей с функциями следования за покупателем, сканирования товаров и возможностью оплаты онлайн через мобильное приложение. Эту технологию разработал школьный стартап Automarket из "Рязанского детского технопарка". Однако перспективы у этого проекта, по мнению Черткова, совсем не детские. Их ментор уже договорился о встрече с руководством одной из крупнейших розничных сетей, которые заинтересовались умными тележками.Никита Алтырев, ментор и гендиректор компании "КСУТО", также считает, что подобные мероприятия важны для реальной экономики страны."Молодым людям часто приходят в голову инновационные идеи, которые взрослым трудно придумать, так как они ограничивают свое мышление выработанными за годы запретными рамками. Но молодежи очень нужна экспертная оценка опытных взрослых, которая поможет скорректировать разработку", - пояснил он.По его словам, сейчас на фоне потребности в импортозамещающих технологиях есть большой спрос на оригинальные идеи. "Но необходимо привлекать в менторы и в учителя, особенно в регионах, больше практикующих предпринимателей", - сказал эксперт.Ряд проектов, выигравших на прошлогоднем чемпионате "Технолидеры Москвы", уже удачно вписался в большую экономику столицы. Так, молодежная команда Global Kintek на базе детского технопарка "Москва" наладила производство дефицитного карбонового сырья для 3D принтеров из переработанного углепластика.

https://sn.ria.ru/20221121/vasileva-1832433806.html

https://ria.ru/20221021/professiya-1825712032.html

https://na.ria.ru/20221012/kalmgu-1823032258.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, ано «развитие человеческого капитала», кем стать, москва