https://ria.ru/20221212/bespilotnik-1838190541.html
Flightradar зафиксировал американский беспилотник в 100 километрах от Крыма
Flightradar зафиксировал американский беспилотник в 100 километрах от Крыма - РИА Новости, 12.12.2022
Flightradar зафиксировал американский беспилотник в 100 километрах от Крыма
Американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10 уже несколько часов летает над нейтральными водами Черного моря... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T20:50
2022-12-12T20:50
2022-12-12T21:53
в мире
нато
россия
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сицилия
технологии
сергей шойгу
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10 уже несколько часов летает над нейтральными водами Черного моря неподалеку от Крыма, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.По информации портала, он вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия около 11:00 по московскому времени и начал кружить примерно в 100 километрах от полуострова. Как утверждает компания-производитель, беспилотник предназначен для разведки и наблюдения. Он способен летать на больших высотах более 30 часов и призван получать изображения больших участков земли с высоким разрешением практически в режиме реального времени.Как рассказал в конце октября министр обороны Сергей Шойгу, число полетов разведывательной и тактической авиации НАТО у границ России в этом году выросло на 30 процентов по сравнению с предыдущим.Российские истребители регулярно поднимаются на сопровождение военных бортов стран Североатлантического альянса, которые пытаются подлететь к границам страны. Чаще всего они появляются над Черным морем и Балтикой.В Росавиации уверены, что увеличившаяся интенсивность полетов стран НАТО рядом с Россией создает риски для гражданских самолетов. Ведомство выступило с этим заявлением после того, как пассажирский лайнер Airbus 330 вынужденно изменил курс из-за пересечения его трассы американским самолетом радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V.
https://ria.ru/20221212/samolet-1838149280.html
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в мире, нато, россия, черное море, сицилия, технологии, сергей шойгу, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
В мире, НАТО, Россия, Черное море, Сицилия, Технологии, Сергей Шойгу, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
20:50 12.12.2022 (обновлено: 21:53 12.12.2022)
Flightradar зафиксировал американский беспилотник в 100 километрах от Крыма
Flightradar зафиксировал беспилотник RQ-4B Global Hawk в 100 километрах от Крыма