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РЖД ввели новый график с большим числом электричек - РИА Новости, 11.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221211/rzhd-1837799424.html
РЖД ввели новый график с большим числом электричек
РЖД ввели новый график с большим числом электричек - РИА Новости, 11.12.2022
РЖД ввели новый график с большим числом электричек
РЖД в новом графике движения, который вступает в силу в воскресенье, вводят больше электричек, туров выходного дня и круизов, следует из сообщения компании. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T00:36
2022-12-11T11:23
дмитрий пегов
москва
россия
европа
ржд
московская железная дорога
октябрьская железная дорога
туризм
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. РЖД в новом графике движения, который вступает в силу в воскресенье, вводят больше электричек, туров выходного дня и круизов, следует из сообщения компании.РЖД ежегодно вводят новый график движения поездов во второе воскресенье декабря. В этом году он заработает в 00:00 по московскому времени 11 декабря."В расписании движения на 2022/2023 годы предусмотрено курсирование 598 пар поездов дальнего следования (минус 12 к прошлому году). &lt;...&gt; Новый график направлен на развитие маршрутов внутри страны и отказ от сохранения "ниток" графика для международных направлений (в том числе в Европу), которые не используются с 2020 года", — говорится в сообщении компании.РЖД отменяли все пассажирские поезда в сообщении со странами Европы несколько лет назад на фоне пандемии. Так, например, были отменены пассажирские поезда сообщением Москва — Ницца, Москва — Париж, Москва — Берлин и другие.Новые поезда во внутрироссийском сообщении будут назначены между Нижним Новгородом и Иваново, Санкт-Петербургом и Старым Осколом, Москвой, Выборгом и Валуйками. Также с вводом нового графика начнет курсировать новый скорый поезд № 55/56 Москва — Екатеринбург, который будет преодолевать расстояние между столицей и Уралом за 23 часа 59 минут (на 2 часа быстрее, чем преодолевают это расстояние поезда сейчас), причем составом из новых двухвагонных сцепов.Больше электричекМаршрутная сеть пригородных поездов расширится на 116 пар и составит 4342 пары.Из них 581 пара будет сформирована составами "Ласточка" (в 2021-2022 годах — 478 пар), в том числе 262 пары на Московской железной дороге (было 260), 164 пары — на Октябрьской железной дороге (было 124), 43 пары — на Свердловской железной дороге (было 22), 55,5 пар на Калининградской железной дороге (было 36), 38 пар — на Северо-Кавказской железной дороге (было 24,5), 16,5 пар — на Куйбышевской железной дороге (было 6,5) и две пары на Южно-Уральской железной дороге (было две).Отмечается, что маршрутная сеть пригородных поездов на 2023 год согласована с субъектами и полностью обеспечивает транспортную доступность населения регионов.Туры и круизыТакже утвержден план организации туристических перевозок на 2023 год. Он включает в себя круглогодичные маршруты, туры выходного дня и большие круизные программы.Круглогодичные туристические поезда уже учтены в графике движения поездов, а сезонные и круизные поезда будут назначаться в течение года.Холдинг РЖД уже запустил целый ряд туристических поездов. В презентации замгендиректора РЖД Дмитрия Пегова сообщалось, что новые туристические поезда в 2023 году, в частности, отправятся к виноградникам и Северному сиянию.
https://ria.ru/20221130/puteshestviya-1835189362.html
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дмитрий пегов, москва, россия, европа, ржд, московская железная дорога, октябрьская железная дорога
Дмитрий Пегов, Москва, Россия, Европа, РЖД, Московская железная дорога, Октябрьская железная дорога, Туризм
00:36 11.12.2022 (обновлено: 11:23 11.12.2022)
 
РЖД ввели новый график с большим числом электричек

РЖД ввели новый график движения с большим числом электричек и туров выходного дня

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкПассажирский поезд
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пассажирский поезд. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. РЖД в новом графике движения, который вступает в силу в воскресенье, вводят больше электричек, туров выходного дня и круизов, следует из сообщения компании.
РЖД ежегодно вводят новый график движения поездов во второе воскресенье декабря. В этом году он заработает в 00:00 по московскому времени 11 декабря.
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"В расписании движения на 2022/2023 годы предусмотрено курсирование 598 пар поездов дальнего следования (минус 12 к прошлому году). <...> Новый график направлен на развитие маршрутов внутри страны и отказ от сохранения "ниток" графика для международных направлений (в том числе в Европу), которые не используются с 2020 года", — говорится в сообщении компании.
РЖД отменяли все пассажирские поезда в сообщении со странами Европы несколько лет назад на фоне пандемии. Так, например, были отменены пассажирские поезда сообщением МоскваНицца, Москва — Париж, Москва — Берлин и другие.
Новые поезда во внутрироссийском сообщении будут назначены между Нижним Новгородом и Иваново, Санкт-Петербургом и Старым Осколом, Москвой, Выборгом и Валуйками. Также с вводом нового графика начнет курсировать новый скорый поезд № 55/56 Москва — Екатеринбург, который будет преодолевать расстояние между столицей и Уралом за 23 часа 59 минут (на 2 часа быстрее, чем преодолевают это расстояние поезда сейчас), причем составом из новых двухвагонных сцепов.
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Больше электричек

Маршрутная сеть пригородных поездов расширится на 116 пар и составит 4342 пары.
Из них 581 пара будет сформирована составами "Ласточка" (в 2021-2022 годах — 478 пар), в том числе 262 пары на Московской железной дороге (было 260), 164 пары — на Октябрьской железной дороге (было 124), 43 пары — на Свердловской железной дороге (было 22), 55,5 пар на Калининградской железной дороге (было 36), 38 пар — на Северо-Кавказской железной дороге (было 24,5), 16,5 пар — на Куйбышевской железной дороге (было 6,5) и две пары на Южно-Уральской железной дороге (было две).
Отмечается, что маршрутная сеть пригородных поездов на 2023 год согласована с субъектами и полностью обеспечивает транспортную доступность населения регионов.

Туры и круизы

Также утвержден план организации туристических перевозок на 2023 год. Он включает в себя круглогодичные маршруты, туры выходного дня и большие круизные программы.
Круглогодичные туристические поезда уже учтены в графике движения поездов, а сезонные и круизные поезда будут назначаться в течение года.
Холдинг РЖД уже запустил целый ряд туристических поездов. В презентации замгендиректора РЖД Дмитрия Пегова сообщалось, что новые туристические поезда в 2023 году, в частности, отправятся к виноградникам и Северному сиянию.
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ТуризмДмитрий ПеговМоскваРоссияЕвропаРЖДМосковская железная дорогаОктябрьская железная дорога
 
 
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