Посол ЮАР в России уличил Германию в двойных стандартах
Посол Макетука уличил Германию в двойных стандартах из-за призывов возобновить добычу угля
Посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука . Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Германия проявляет двойные стандарты, призывая ЮАР возобновить добычу угля для экспорта и рассуждая о необходимости энергоперехода, заявил РИА Новости посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука.
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек ранее посетил ЮАР и Намибию, где провел с главами государств переговоры о поставках энергоресурсов, декарбонизации и наращивании бизнеса. Он также принял участие в афро-германском бизнес-саммите в Йоханнесбурге.
"Немцы довольно агрессивно проводят свою политику в поиске новых рынков сбыта. Они приехали в ЮАР для обсуждения вопросов энергоперехода. При этом они сами нарастили импорт угля из ЮАР в огромных размерах. Противоречие заключается в том, что ЮАР практически приостановила добычу и использование угля для собственных нужд, а теперь продает его в Германию", – сказал посол.
Он отметил, что ЮАР нуждается в энергоресурсах, но серьезно подошла к выполнению обязательств по декарбонизации.
"Несмотря на то, что у нас еще остаются большие запасы угля, которых хватит на 200 лет вперед, мы закрыли большинство шахт. И теперь на наше правительство оказывается давление, чтобы мы возобновили добычу угля – это делают и европейские страны, они открывают замороженные шахты", – подчеркнул дипломат.
Ранее Фонд инвестиций в климатические инициативы (CIF), аффилированный со Всемирным банком, объявил, что выделит ЮАР 500 миллионов долларов, полученных от частных и государственных инвесторов, для замены части угольных ТЭС зелеными альтернативами.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.
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