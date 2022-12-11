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Посол ЮАР в России уличил Германию в двойных стандартах - РИА Новости, 11.12.2022
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Посол ЮАР в России уличил Германию в двойных стандартах
Посол ЮАР в России уличил Германию в двойных стандартах - РИА Новости, 11.12.2022
Посол ЮАР в России уличил Германию в двойных стандартах
Германия проявляет двойные стандарты, призывая ЮАР возобновить добычу угля для экспорта и рассуждая о необходимости энергоперехода, заявил РИА Новости посол ЮАР РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T09:30
2022-12-11T09:30
мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)
роберт хабек
владимир путин
европа
россия
юар
всемирный банк
евросоюз
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Германия проявляет двойные стандарты, призывая ЮАР возобновить добычу угля для экспорта и рассуждая о необходимости энергоперехода, заявил РИА Новости посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука.Министр экономики ФРГ Роберт Хабек ранее посетил ЮАР и Намибию, где провел с главами государств переговоры о поставках энергоресурсов, декарбонизации и наращивании бизнеса. Он также принял участие в афро-германском бизнес-саммите в Йоханнесбурге."Немцы довольно агрессивно проводят свою политику в поиске новых рынков сбыта. Они приехали в ЮАР для обсуждения вопросов энергоперехода. При этом они сами нарастили импорт угля из ЮАР в огромных размерах. Противоречие заключается в том, что ЮАР практически приостановила добычу и использование угля для собственных нужд, а теперь продает его в Германию", – сказал посол.Он отметил, что ЮАР нуждается в энергоресурсах, но серьезно подошла к выполнению обязательств по декарбонизации.Ранее Фонд инвестиций в климатические инициативы (CIF), аффилированный со Всемирным банком, объявил, что выделит ЮАР 500 миллионов долларов, полученных от частных и государственных инвесторов, для замены части угольных ТЭС зелеными альтернативами.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.
https://ria.ru/20221123/neft-1833361462.html
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мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), роберт хабек, владимир путин, европа, россия, юар, всемирный банк, евросоюз, в мире
Мзувукиле Макетука (посол ЮАР в РФ и Белоруссии), Роберт Хабек, Владимир Путин, Европа, Россия, ЮАР, Всемирный банк, Евросоюз, В мире
09:30 11.12.2022
 
Посол ЮАР в России уличил Германию в двойных стандартах

Посол Макетука уличил Германию в двойных стандартах из-за призывов возобновить добычу угля

© Фото : Посольство ЮАР в РФПосол ЮАР в России Мзувукиле Макетука
Посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© Фото : Посольство ЮАР в РФ
Посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука . Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Германия проявляет двойные стандарты, призывая ЮАР возобновить добычу угля для экспорта и рассуждая о необходимости энергоперехода, заявил РИА Новости посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука.
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек ранее посетил ЮАР и Намибию, где провел с главами государств переговоры о поставках энергоресурсов, декарбонизации и наращивании бизнеса. Он также принял участие в афро-германском бизнес-саммите в Йоханнесбурге.
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"Немцы довольно агрессивно проводят свою политику в поиске новых рынков сбыта. Они приехали в ЮАР для обсуждения вопросов энергоперехода. При этом они сами нарастили импорт угля из ЮАР в огромных размерах. Противоречие заключается в том, что ЮАР практически приостановила добычу и использование угля для собственных нужд, а теперь продает его в Германию", – сказал посол.
Он отметил, что ЮАР нуждается в энергоресурсах, но серьезно подошла к выполнению обязательств по декарбонизации.
"Несмотря на то, что у нас еще остаются большие запасы угля, которых хватит на 200 лет вперед, мы закрыли большинство шахт. И теперь на наше правительство оказывается давление, чтобы мы возобновили добычу угля – это делают и европейские страны, они открывают замороженные шахты", – подчеркнул дипломат.
Ранее Фонд инвестиций в климатические инициативы (CIF), аффилированный со Всемирным банком, объявил, что выделит ЮАР 500 миллионов долларов, полученных от частных и государственных инвесторов, для замены части угольных ТЭС зелеными альтернативами.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.
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Мзувукиле Макетука (посол ЮАР в РФ и Белоруссии)Роберт ХабекВладимир ПутинЕвропаРоссияЮАРВсемирный банкЕвросоюзВ мире
 
 
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