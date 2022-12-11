https://ria.ru/20221211/germaniya-1837831056.html

Посол ЮАР в России уличил Германию в двойных стандартах

Посол ЮАР в России уличил Германию в двойных стандартах - РИА Новости, 11.12.2022

Посол ЮАР в России уличил Германию в двойных стандартах

Германия проявляет двойные стандарты, призывая ЮАР возобновить добычу угля для экспорта и рассуждая о необходимости энергоперехода, заявил РИА Новости посол ЮАР РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T09:30

2022-12-11T09:30

2022-12-11T09:30

мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)

роберт хабек

владимир путин

европа

россия

юар

всемирный банк

евросоюз

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Германия проявляет двойные стандарты, призывая ЮАР возобновить добычу угля для экспорта и рассуждая о необходимости энергоперехода, заявил РИА Новости посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука.Министр экономики ФРГ Роберт Хабек ранее посетил ЮАР и Намибию, где провел с главами государств переговоры о поставках энергоресурсов, декарбонизации и наращивании бизнеса. Он также принял участие в афро-германском бизнес-саммите в Йоханнесбурге."Немцы довольно агрессивно проводят свою политику в поиске новых рынков сбыта. Они приехали в ЮАР для обсуждения вопросов энергоперехода. При этом они сами нарастили импорт угля из ЮАР в огромных размерах. Противоречие заключается в том, что ЮАР практически приостановила добычу и использование угля для собственных нужд, а теперь продает его в Германию", – сказал посол.Он отметил, что ЮАР нуждается в энергоресурсах, но серьезно подошла к выполнению обязательств по декарбонизации.Ранее Фонд инвестиций в климатические инициативы (CIF), аффилированный со Всемирным банком, объявил, что выделит ЮАР 500 миллионов долларов, полученных от частных и государственных инвесторов, для замены части угольных ТЭС зелеными альтернативами.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.

https://ria.ru/20221123/neft-1833361462.html

https://ria.ru/20221012/gaz-1823113715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), роберт хабек, владимир путин, европа, россия, юар, всемирный банк, евросоюз, в мире