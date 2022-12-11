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Эрдоган надеется, что решение по ЗАЭС найдется - РИА Новости, 11.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/erdogan-1837916745.html
Эрдоган надеется, что решение по ЗАЭС найдется
Эрдоган надеется, что решение по ЗАЭС найдется - РИА Новости, 11.12.2022
Эрдоган надеется, что решение по ЗАЭС найдется
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским выразил надежду на нахождение решения по Запорожской атомной электростанции... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T20:30
2022-12-11T21:04
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
сергей шойгу
энергодар
россия
турция
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АНКАРА, 11 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским выразил надежду на нахождение решения по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщила канцелярия турецкого лидера.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
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в мире, владимир зеленский, сергей шойгу, энергодар, россия, турция, большая двадцатка, запорожская аэс, реджеп тайип эрдоган
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, Энергодар, Россия, Турция, Большая двадцатка, Запорожская АЭС, Реджеп Тайип Эрдоган
20:30 11.12.2022 (обновлено: 21:04 11.12.2022)
 
Эрдоган надеется, что решение по ЗАЭС найдется

Эрдоган пообещал Зеленскому оказать гуманитарную помощь для преодоления тяжелой зимы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции
Стела Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Стела Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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АНКАРА, 11 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским выразил надежду на нахождение решения по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщила канцелярия турецкого лидера.
"Президент Эрдоган в ходе переговоров заявил, что Анкара продолжает свои усилия по удовлетворению гуманитарных потребностей украинского народа в суровые зимние месяцы… Заявив, что зерновой коридор может быть расширен за счет включения в него различных продуктов питания и других товаров, президент Эрдоган сказал, что он надеется, что будет найдено решение по Запорожской атомной электростанции. Президент Эрдоган заявил, что они также оценили вклад, который можно внести в усилия по реализации мирного плана, объявленного президентом Зеленским на саммите G20", - говорится в сообщении.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
Разбитые стекла 4-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря, 20:17
Глава МАГАТЭ заявил, что стреляющие по ЗАЭС "знают, что они делают"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийСергей ШойгуЭнергодарРоссияТурцияБольшая двадцаткаЗапорожская АЭСРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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