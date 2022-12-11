https://ria.ru/20221211/erdogan-1837916745.html

Эрдоган надеется, что решение по ЗАЭС найдется

Эрдоган надеется, что решение по ЗАЭС найдется - РИА Новости, 11.12.2022

Эрдоган надеется, что решение по ЗАЭС найдется

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским выразил надежду на нахождение решения по Запорожской атомной электростанции... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T20:30

2022-12-11T20:30

2022-12-11T21:04

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

сергей шойгу

энергодар

россия

турция

большая двадцатка

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АНКАРА, 11 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским выразил надежду на нахождение решения по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщила канцелярия турецкого лидера.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.

https://ria.ru/20221210/zaes-1837777232.html

энергодар

россия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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