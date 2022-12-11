20:30 11.12.2022 (обновлено: 21:04 11.12.2022)
Эрдоган надеется, что решение по ЗАЭС найдется
Эрдоган пообещал Зеленскому оказать гуманитарную помощь для преодоления тяжелой зимы
Стела Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
АНКАРА, 11 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским выразил надежду на нахождение решения по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщила канцелярия турецкого лидера.
"Президент Эрдоган в ходе переговоров заявил, что Анкара продолжает свои усилия по удовлетворению гуманитарных потребностей украинского народа в суровые зимние месяцы… Заявив, что зерновой коридор может быть расширен за счет включения в него различных продуктов питания и других товаров, президент Эрдоган сказал, что он надеется, что будет найдено решение по Запорожской атомной электростанции. Президент Эрдоган заявил, что они также оценили вклад, который можно внести в усилия по реализации мирного плана, объявленного президентом Зеленским на саммите G20", - говорится в сообщении.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
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