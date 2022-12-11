https://ria.ru/20221211/baretskiy-1837912239.html

Шоумена Стаса Барецкого избили и обокрали в Петербурге

Шоумена Стаса Барецкого избили и обокрали в Петербурге - РИА Новости, 11.12.2022

Шоумена Стаса Барецкого избили и обокрали в Петербурге

Шоумена Стаса Барецкого избили и обокрали в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости его PR-директор Вадим Горжанкин. РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T19:34

2022-12-11T19:34

2022-12-11T19:38

происшествия

вадим горжанкин

санкт-петербург

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Шоумена Стаса Барецкого избили и обокрали в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости его PR-директор Вадим Горжанкин.По словам Горжанкина, Стасу Барецкому вызвали скорую помощь. "Его увезла "скорая", у него ушибы, ссадины, у него диагностировали сотрясение мозга. Он почти целый день провел в больнице, плохо себя чувствует. На данный момент он уже находится дома", - рассказал он.Горжанкин отметил, что по факту нападения подано заявление в полицию.По информации пресс-службы ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, проводится проверка по сообщению о конфликте около бара в Московском районе."В полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения о госпитализации мужчины 1970 года рождения. Со слов потерпевшего, утром около увеселительного заведения в дома 111 по Московскому проспекту у него произошел конфликт с двумя мужчинами, в ходе которого они, применив физическую силу, отобрали у пострадавшего 120 000 рублей и телефон", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221018/zhivotnye-1824134769.html

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ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, вадим горжанкин, санкт-петербург, ленинградская область