Рейтинг@Mail.ru
Шоумена Стаса Барецкого избили и обокрали в Петербурге - РИА Новости, 11.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221211/baretskiy-1837912239.html
Шоумена Стаса Барецкого избили и обокрали в Петербурге
Шоумена Стаса Барецкого избили и обокрали в Петербурге - РИА Новости, 11.12.2022
Шоумена Стаса Барецкого избили и обокрали в Петербурге
Шоумена Стаса Барецкого избили и обокрали в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости его PR-директор Вадим Горжанкин. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T19:34
2022-12-11T19:38
происшествия
вадим горжанкин
санкт-петербург
ленинградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155177/67/1551776746_0:208:2819:1793_1920x0_80_0_0_b13eccfcee2c2ef6ce8cf337763ce2ba.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Шоумена Стаса Барецкого избили и обокрали в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости его PR-директор Вадим Горжанкин.По словам Горжанкина, Стасу Барецкому вызвали скорую помощь. "Его увезла "скорая", у него ушибы, ссадины, у него диагностировали сотрясение мозга. Он почти целый день провел в больнице, плохо себя чувствует. На данный момент он уже находится дома", - рассказал он.Горжанкин отметил, что по факту нападения подано заявление в полицию.По информации пресс-службы ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, проводится проверка по сообщению о конфликте около бара в Московском районе."В полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения о госпитализации мужчины 1970 года рождения. Со слов потерпевшего, утром около увеселительного заведения в дома 111 по Московскому проспекту у него произошел конфликт с двумя мужчинами, в ходе которого они, применив физическую силу, отобрали у пострадавшего 120 000 рублей и телефон", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221018/zhivotnye-1824134769.html
санкт-петербург
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155177/67/1551776746_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_73de0fe6b138b40ac22e940dd7b82d53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, вадим горжанкин, санкт-петербург, ленинградская область
Происшествия, Вадим Горжанкин, Санкт-Петербург, Ленинградская область
19:34 11.12.2022 (обновлено: 19:38 11.12.2022)
 
Шоумена Стаса Барецкого избили и обокрали в Петербурге

PR-директор Барецкого заявил, что шоумена избили и обокрали в Петербурге, он в больнице

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк Стас Барецкийт-3"
 Стас Барецкийт-3 - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Стас Барецкийт-3". Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Шоумена Стаса Барецкого избили и обокрали в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости его PR-директор Вадим Горжанкин.
"Это произошло сегодня утром у бара на Московском проспекте. Когда Стас вышел на улицу, на него напали несколько человек. Со слова Стаса, нападавших было пятеро… Его избили. Также у Стаса пропали телефон и 120 тысяч рублей", - рассказал он.
По словам Горжанкина, Стасу Барецкому вызвали скорую помощь. "Его увезла "скорая", у него ушибы, ссадины, у него диагностировали сотрясение мозга. Он почти целый день провел в больнице, плохо себя чувствует. На данный момент он уже находится дома", - рассказал он.
Горжанкин отметил, что по факту нападения подано заявление в полицию.
По информации пресс-службы ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, проводится проверка по сообщению о конфликте около бара в Московском районе.
"В полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения о госпитализации мужчины 1970 года рождения. Со слов потерпевшего, утром около увеселительного заведения в дома 111 по Московскому проспекту у него произошел конфликт с двумя мужчинами, в ходе которого они, применив физическую силу, отобрали у пострадавшего 120 000 рублей и телефон", - говорится в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 08:00
"Постоянно грозит убийством": на кого в России не могут найти управу
 
ПроисшествияВадим ГоржанкинСанкт-ПетербургЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала