https://ria.ru/20221211/baretskiy-1837912239.html
Шоумена Стаса Барецкого избили и обокрали в Петербурге
Шоумена Стаса Барецкого избили и обокрали в Петербурге - РИА Новости, 11.12.2022
Шоумена Стаса Барецкого избили и обокрали в Петербурге
Шоумена Стаса Барецкого избили и обокрали в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости его PR-директор Вадим Горжанкин. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T19:34
2022-12-11T19:34
2022-12-11T19:38
происшествия
вадим горжанкин
санкт-петербург
ленинградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155177/67/1551776746_0:208:2819:1793_1920x0_80_0_0_b13eccfcee2c2ef6ce8cf337763ce2ba.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Шоумена Стаса Барецкого избили и обокрали в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости его PR-директор Вадим Горжанкин.По словам Горжанкина, Стасу Барецкому вызвали скорую помощь. "Его увезла "скорая", у него ушибы, ссадины, у него диагностировали сотрясение мозга. Он почти целый день провел в больнице, плохо себя чувствует. На данный момент он уже находится дома", - рассказал он.Горжанкин отметил, что по факту нападения подано заявление в полицию.По информации пресс-службы ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, проводится проверка по сообщению о конфликте около бара в Московском районе."В полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения о госпитализации мужчины 1970 года рождения. Со слов потерпевшего, утром около увеселительного заведения в дома 111 по Московскому проспекту у него произошел конфликт с двумя мужчинами, в ходе которого они, применив физическую силу, отобрали у пострадавшего 120 000 рублей и телефон", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221018/zhivotnye-1824134769.html
санкт-петербург
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155177/67/1551776746_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_73de0fe6b138b40ac22e940dd7b82d53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вадим горжанкин, санкт-петербург, ленинградская область
Происшествия, Вадим Горжанкин, Санкт-Петербург, Ленинградская область
19:34 11.12.2022 (обновлено: 19:38 11.12.2022)
Шоумена Стаса Барецкого избили и обокрали в Петербурге
PR-директор Барецкого заявил, что шоумена избили и обокрали в Петербурге, он в больнице
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Шоумена Стаса Барецкого избили и обокрали в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости его PR-директор Вадим Горжанкин.
"Это произошло сегодня утром у бара на Московском проспекте. Когда Стас вышел на улицу, на него напали несколько человек. Со слова Стаса, нападавших было пятеро… Его избили. Также у Стаса пропали телефон и 120 тысяч рублей", - рассказал он.
По словам Горжанкина, Стасу Барецкому вызвали скорую помощь. "Его увезла "скорая", у него ушибы, ссадины, у него диагностировали сотрясение мозга. Он почти целый день провел в больнице, плохо себя чувствует. На данный момент он уже находится дома", - рассказал он.
Горжанкин отметил, что по факту нападения подано заявление в полицию.
По информации пресс-службы ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
, проводится проверка по сообщению о конфликте около бара в Московском районе.
"В полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения о госпитализации мужчины 1970 года рождения. Со слов потерпевшего, утром около увеселительного заведения в дома 111 по Московскому проспекту у него произошел конфликт с двумя мужчинами, в ходе которого они, применив физическую силу, отобрали у пострадавшего 120 000 рублей и телефон", - говорится в сообщении.