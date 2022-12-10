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Глава МАГАТЭ заявил, что стреляющие по ЗАЭС "знают, что они делают" - РИА Новости, 10.12.2022
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Глава МАГАТЭ заявил, что стреляющие по ЗАЭС "знают, что они делают"
Глава МАГАТЭ заявил, что стреляющие по ЗАЭС "знают, что они делают" - РИА Новости, 10.12.2022
Глава МАГАТЭ заявил, что стреляющие по ЗАЭС "знают, что они делают"
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС будет предусматривать... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T20:17
2022-12-10T20:17
в мире
рафаэль гросси
сергей шойгу
сергей рябков
россия
энергодар
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС будет предусматривать принцип, что по станции нельзя стрелять, при этом те, кто так поступают, "точно знают, что они делают".По его словам, этого можно достичь при содействии МАГАТЭ как технического органа. "Не стреляйте, не стреляйте ни сверху, ни снизу, ни из-под земли. Люди, которые это делают, точно знают, что они делают", - добавил глава МАГАТЭ.Гросси на этой неделе не исключил, что защитная зона вокруг Запорожской АЭС может быть согласована и заработает уже в ближайшее время. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что Москва направила МАГАТЭ предложения с конкретными параметрами по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, они на рассмотрении агентства.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
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в мире, рафаэль гросси, сергей шойгу, сергей рябков, россия, энергодар, москва, запорожская аэс, магатэ, украина, вооруженные силы украины
В мире, Рафаэль Гросси, Сергей Шойгу, Сергей Рябков, Россия, Энергодар, Москва, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Украина, Вооруженные силы Украины
20:17 10.12.2022
 
Глава МАГАТЭ заявил, что стреляющие по ЗАЭС "знают, что они делают"

Гросси: стрелять по ЗАЭС нельзя, при этом те, кто так поступают, точно знают, что делают

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкРазбитые стекла 4-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ
Разбитые стекла 4-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Разбитые стекла 4-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС будет предусматривать принцип, что по станции нельзя стрелять, при этом те, кто так поступают, "точно знают, что они делают".
"Это сложное понятие, потому что переговоров о прекращении огня или демилитаризации нет. Позвольте объяснить простыми словами: не стреляйте по станции или с территории станции", - заявил Гросси телеканалу Al Jazeera.
По его словам, этого можно достичь при содействии МАГАТЭ как технического органа. "Не стреляйте, не стреляйте ни сверху, ни снизу, ни из-под земли. Люди, которые это делают, точно знают, что они делают", - добавил глава МАГАТЭ.
Гросси на этой неделе не исключил, что защитная зона вокруг Запорожской АЭС может быть согласована и заработает уже в ближайшее время. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что Москва направила МАГАТЭ предложения с конкретными параметрами по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, они на рассмотрении агентства.
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Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
Обстрелы Запорожской АЭС
6 декабря, 09:09Инфографика
Обстрелы Запорожской АЭС
Инфографика
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В миреРафаэль ГроссиСергей ШойгуСергей РябковРоссияЭнергодарМоскваЗапорожская АЭСМАГАТЭУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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