https://ria.ru/20221210/zaes-1837777232.html

Глава МАГАТЭ заявил, что стреляющие по ЗАЭС "знают, что они делают"

Глава МАГАТЭ заявил, что стреляющие по ЗАЭС "знают, что они делают" - РИА Новости, 10.12.2022

Глава МАГАТЭ заявил, что стреляющие по ЗАЭС "знают, что они делают"

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС будет предусматривать... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T20:17

2022-12-10T20:17

2022-12-10T20:17

в мире

рафаэль гросси

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС будет предусматривать принцип, что по станции нельзя стрелять, при этом те, кто так поступают, "точно знают, что они делают".По его словам, этого можно достичь при содействии МАГАТЭ как технического органа. "Не стреляйте, не стреляйте ни сверху, ни снизу, ни из-под земли. Люди, которые это делают, точно знают, что они делают", - добавил глава МАГАТЭ.Гросси на этой неделе не исключил, что защитная зона вокруг Запорожской АЭС может быть согласована и заработает уже в ближайшее время. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что Москва направила МАГАТЭ предложения с конкретными параметрами по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, они на рассмотрении агентства.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.

https://ria.ru/20221210/energodar-1837739989.html

россия

энергодар

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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