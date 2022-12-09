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Гросси допустил согласование защитной зоны вокруг ЗАЭС в ближайшее время
Гросси допустил согласование защитной зоны вокруг ЗАЭС в ближайшее время - РИА Новости, 09.12.2022
Гросси допустил согласование защитной зоны вокруг ЗАЭС в ближайшее время
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не исключил, что защитная зона вокруг Запорожской АЭС может быть согласована и... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T22:44
2022-12-09T22:44
2022-12-09T23:03
магатэ
рафаэль гросси
в мире
запорожская аэс
специальная военная операция на украине
украина
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ВЕНА, 9 дек - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не исключил, что защитная зона вокруг Запорожской АЭС может быть согласована и заработает уже в ближайшее время.Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва направила МАГАТЭ предложения с конкретными параметрами по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, они на рассмотрении агентства.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
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магатэ, рафаэль гросси, в мире, запорожская аэс, украина
МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, В мире, Запорожская АЭС, Специальная военная операция на Украине, Украина
22:44 09.12.2022 (обновлено: 23:03 09.12.2022)
Гросси допустил согласование защитной зоны вокруг ЗАЭС в ближайшее время
Гросси допустил возможность согласования защитной зоны вокруг ЗАЭС в ближайшее время