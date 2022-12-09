https://ria.ru/20221209/zaes-1837649292.html

Гросси допустил согласование защитной зоны вокруг ЗАЭС в ближайшее время

Гросси допустил согласование защитной зоны вокруг ЗАЭС в ближайшее время - РИА Новости, 09.12.2022

Гросси допустил согласование защитной зоны вокруг ЗАЭС в ближайшее время

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не исключил, что защитная зона вокруг Запорожской АЭС может быть согласована и... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T22:44

2022-12-09T22:44

2022-12-09T23:03

магатэ

рафаэль гросси

в мире

запорожская аэс

специальная военная операция на украине

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813789445_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_a63427f8ac7c5768df025f5bc68a3fea.jpg

ВЕНА, 9 дек - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не исключил, что защитная зона вокруг Запорожской АЭС может быть согласована и заработает уже в ближайшее время.Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва направила МАГАТЭ предложения с конкретными параметрами по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, они на рассмотрении агентства.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.

https://ria.ru/20221206/dogovorennost-1836782117.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

магатэ, рафаэль гросси, в мире, запорожская аэс, украина