Гросси считает создание зоны безопасности у ЗАЭС до конца года возможным
Глава МАГАТЭ Гросси считает создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС до конца года возможным
Реакторы Запорожской АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС возможно, в том числе, до конца года.
"Я думаю, что это реалистично. Я думаю, что это возможно", - ответил Гросси на вопрос ведущего телеканала France24, считает ли он возможным достижение своей цели, учитывая, что конец года уже близко.
Он отметил, что во время конфликта достижение любого соглашения между конфликтующими сторонами крайне сложное. При этом Гросси вновь заявил о намерении провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским.
"Нам нужно добиться этого до конца года, я бы мог даже сказать, что до Рождества, если возможно, до конца недели, если бы я мог. Все, что я хочу сказать - нам нужно сделать это сейчас. Это не невозможно, у нас есть надежное, целесообразное предложение. Поэтому это возможно", - добавил Гросси.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил в пятницу, что Москва направила МАГАТЭ предложения с конкретными параметрами по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, они на рассмотрении агентства.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.