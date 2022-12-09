https://ria.ru/20221209/zaes-1837497184.html

Гросси считает создание зоны безопасности у ЗАЭС до конца года возможным

Гросси считает создание зоны безопасности у ЗАЭС до конца года возможным - РИА Новости, 09.12.2022

Гросси считает создание зоны безопасности у ЗАЭС до конца года возможным

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС возможно, в том числе, до конца года. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T15:10

2022-12-09T15:10

2022-12-09T15:10

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС возможно, в том числе, до конца года.Он отметил, что во время конфликта достижение любого соглашения между конфликтующими сторонами крайне сложное. При этом Гросси вновь заявил о намерении провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским."Нам нужно добиться этого до конца года, я бы мог даже сказать, что до Рождества, если возможно, до конца недели, если бы я мог. Все, что я хочу сказать - нам нужно сделать это сейчас. Это не невозможно, у нас есть надежное, целесообразное предложение. Поэтому это возможно", - добавил Гросси.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил в пятницу, что Москва направила МАГАТЭ предложения с конкретными параметрами по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, они на рассмотрении агентства.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.

https://ria.ru/20221202/zaes-1835864220.html

https://ria.ru/20221205/peredacha-1836530168.html

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