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Молдавский оппозиционер Шор заявил, что не боится санкций - РИА Новости, 09.12.2022
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Молдавский оппозиционер Шор заявил, что не боится санкций
Молдавский оппозиционер Шор заявил, что не боится санкций - РИА Новости, 09.12.2022
Молдавский оппозиционер Шор заявил, что не боится санкций
Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор уверен, что на его жизни международные санкции не отразятся. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T15:31
2022-12-09T15:31
в мире
илан шор
владимир плахотнюк
сергей литвиненко
кишинев
великобритания
молдавия
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КИШИНЕВ, 9 дек – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор уверен, что на его жизни международные санкции не отразятся.В пятницу британское правительство сообщило, что Великобритания внесла в санкционный список имеющих молдавское гражданство олигарха Владимира Плахотнюка и Шора. Сразу после этого глава минюста Молдавии Сергей Литвиненко озвучил положения своей версии закона Магнитского, который "переносит международные санкции в законодательство Молдавии", в списке тех, кто попадает под санкции, также есть Шор."Такое решение является последней конвульсией диктаторского режима. Международные санкции вызывают у меня легкий смех. На моей жизни это никак не отражается. А Майя Санду (президент Молдавии) вместо того, чтобы решать проблемы граждан, ездит на Запад, вымаливая введение санкций против меня. Не может дать людям хлеб - дает зрелищ", - заявил Шор на брифинге, который проходил в онлайн-режиме в соцсетях.Политик подчеркнул, что продолжит политическую борьбу и оказывать содействие в привлечении в республику инвестиций.Шор находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы по обвинению в банковских махинациях. Шор опротестовал этот приговор, ему запретили покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава политической партии "Шор" стал депутатом, а затем покинул страну, после чего его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с отъездом политика, он объявлен в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 года Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. В конце мая по инициативе генпрокуратуры Шор снова лишили иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20221209/sanktsii-1837420198.html
https://ria.ru/20221201/moldaviya-1835492468.html
https://ria.ru/20221207/shor-1837090208.html
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в мире, илан шор, владимир плахотнюк, сергей литвиненко, кишинев, великобритания, молдавия
В мире, Илан Шор, Владимир Плахотнюк, Сергей Литвиненко, Кишинев, Великобритания, Молдавия
15:31 09.12.2022
 
Молдавский оппозиционер Шор заявил, что не боится санкций

Молдавский оппозиционер Шор заявил, что не боится введенных против него санкций

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 дек – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор уверен, что на его жизни международные санкции не отразятся.
В пятницу британское правительство сообщило, что Великобритания внесла в санкционный список имеющих молдавское гражданство олигарха Владимира Плахотнюка и Шора. Сразу после этого глава минюста Молдавии Сергей Литвиненко озвучил положения своей версии закона Магнитского, который "переносит международные санкции в законодательство Молдавии", в списке тех, кто попадает под санкции, также есть Шор.
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"Такое решение является последней конвульсией диктаторского режима. Международные санкции вызывают у меня легкий смех. На моей жизни это никак не отражается. А Майя Санду (президент Молдавии) вместо того, чтобы решать проблемы граждан, ездит на Запад, вымаливая введение санкций против меня. Не может дать людям хлеб - дает зрелищ", - заявил Шор на брифинге, который проходил в онлайн-режиме в соцсетях.
Политик подчеркнул, что продолжит политическую борьбу и оказывать содействие в привлечении в республику инвестиций.
Шор находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы по обвинению в банковских махинациях. Шор опротестовал этот приговор, ему запретили покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава политической партии "Шор" стал депутатом, а затем покинул страну, после чего его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с отъездом политика, он объявлен в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 года Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. В конце мая по инициативе генпрокуратуры Шор снова лишили иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.
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Партия "Шор" обвинила правящее в Молдавии большинство в узурпации власти
Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
Сторонники партии Шор протестуют у суда. Кадр видео
7 декабря, 23:13
Глава парламента Молдавии выступил за запрет оппозиционной партии "Шор"
 
В миреИлан ШорВладимир ПлахотнюкСергей ЛитвиненкоКишиневВеликобританияМолдавия
 
 
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