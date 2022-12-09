https://ria.ru/20221209/mir-1837533366.html

ЦБ Узбекистана еще изучает вопрос полноценной работы карт "Мир"

ЦБ Узбекистана еще изучает вопрос полноценной работы карт "Мир" - РИА Новости, 09.12.2022

ЦБ Узбекистана еще изучает вопрос полноценной работы карт "Мир"

Вопрос возобновления полноценной работы карт "Мир" в Узбекистане еще изучается, новых нормативных документов на этот счет не выходило, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:23

2022-12-09T16:23

2022-12-09T16:23

экономика

технологии

узбекистан

казахстан

турция

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов сша

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ТАШКЕНТ, 9 дек – РИА Новости. Вопрос возобновления полноценной работы карт "Мир" в Узбекистане еще изучается, новых нормативных документов на этот счет не выходило, сообщил РИА Новости в пятницу представитель ЦБ страны.Ранее пресс-служба Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансовых рынков сообщила, что Управление по контролю за иностранными активами - подразделение министерства финансов США (OFAC) - проинформировало казахстанские регулирующие органы о том, что не возражает против осуществления операций в республике по картам системы "Мир"."В настоящее время этот вопрос еще изучается", - сообщил представитель ЦБ Узбекистана, отвечая на вопрос о появлении аналогичной возможности в стране.Представитель регулятора уточнил, что в ЦБ Узбекистана пока документов или информации, подобных уведомлению OFAC в Казахстане, не получали.В начале ноября председатель правления ЦБ Узбекистана Мамаризо Нурмуратов заявлял журналистам, что коммерческие банки страны видят риски в обслуживании карт "Мир", вопрос о возобновлении их приема пока не стоит.Единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard с 23 сентября приостановил прием карт российской платежной системы "Мир" в Узбекистане, в том числе кобейджинговых за рубежом, по техническим причинам. При этом кобейджинговые карты Uzcard – "Мир" работают в штатном режиме на территории страны.После заявления минфина США о готовности вводить санкции за работу с платежной системой "Мир" проблемы с использованием российских карт возникли во многих странах, в том числе в Турции, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане.

https://ria.ru/20221209/mir-1837432534.html

https://ria.ru/20221209/soyuz-1837450629.html

узбекистан

казахстан

турция

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экономика, технологии, узбекистан, казахстан, турция, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов сша