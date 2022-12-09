Рейтинг@Mail.ru
ЦБ Узбекистана еще изучает вопрос полноценной работы карт "Мир" - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221209/mir-1837533366.html
ЦБ Узбекистана еще изучает вопрос полноценной работы карт "Мир"
ЦБ Узбекистана еще изучает вопрос полноценной работы карт "Мир" - РИА Новости, 09.12.2022
ЦБ Узбекистана еще изучает вопрос полноценной работы карт "Мир"
Вопрос возобновления полноценной работы карт "Мир" в Узбекистане еще изучается, новых нормативных документов на этот счет не выходило, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:23
2022-12-09T16:23
экономика
технологии
узбекистан
казахстан
турция
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820129460_0:78:1280:798_1920x0_80_0_0_734bbbc9275b4f10ea6eaa0d154044e6.jpg
ТАШКЕНТ, 9 дек – РИА Новости. Вопрос возобновления полноценной работы карт "Мир" в Узбекистане еще изучается, новых нормативных документов на этот счет не выходило, сообщил РИА Новости в пятницу представитель ЦБ страны.Ранее пресс-служба Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансовых рынков сообщила, что Управление по контролю за иностранными активами - подразделение министерства финансов США (OFAC) - проинформировало казахстанские регулирующие органы о том, что не возражает против осуществления операций в республике по картам системы "Мир"."В настоящее время этот вопрос еще изучается", - сообщил представитель ЦБ Узбекистана, отвечая на вопрос о появлении аналогичной возможности в стране.Представитель регулятора уточнил, что в ЦБ Узбекистана пока документов или информации, подобных уведомлению OFAC в Казахстане, не получали.В начале ноября председатель правления ЦБ Узбекистана Мамаризо Нурмуратов заявлял журналистам, что коммерческие банки страны видят риски в обслуживании карт "Мир", вопрос о возобновлении их приема пока не стоит.Единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard с 23 сентября приостановил прием карт российской платежной системы "Мир" в Узбекистане, в том числе кобейджинговых за рубежом, по техническим причинам. При этом кобейджинговые карты Uzcard – "Мир" работают в штатном режиме на территории страны.После заявления минфина США о готовности вводить санкции за работу с платежной системой "Мир" проблемы с использованием российских карт возникли во многих странах, в том числе в Турции, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане.
https://ria.ru/20221209/mir-1837432534.html
https://ria.ru/20221209/soyuz-1837450629.html
узбекистан
казахстан
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820129460_133:0:1280:860_1920x0_80_0_0_b3f6ea66fa750ab7435b1701efdf90d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, узбекистан, казахстан, турция, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов сша
Экономика, Технологии, Узбекистан, Казахстан, Турция, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство финансов США
16:23 09.12.2022
 
ЦБ Узбекистана еще изучает вопрос полноценной работы карт "Мир"

В ЦБ Узбекистана сообщили, что вопрос полноценной работы карт "Мир" в стране еще изучается

© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанкКарты "Мир"
Карты Мир - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
Карты "Мир". Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 9 дек – РИА Новости. Вопрос возобновления полноценной работы карт "Мир" в Узбекистане еще изучается, новых нормативных документов на этот счет не выходило, сообщил РИА Новости в пятницу представитель ЦБ страны.
Ранее пресс-служба Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансовых рынков сообщила, что Управление по контролю за иностранными активами - подразделение министерства финансов США (OFAC) - проинформировало казахстанские регулирующие органы о том, что не возражает против осуществления операций в республике по картам системы "Мир".
Карта Мир от Сбербанка в Казахстане - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 12:03
Казахстан получил от США разъяснение по платежной системе "Мир" и санкциям
"В настоящее время этот вопрос еще изучается", - сообщил представитель ЦБ Узбекистана, отвечая на вопрос о появлении аналогичной возможности в стране.
Представитель регулятора уточнил, что в ЦБ Узбекистана пока документов или информации, подобных уведомлению OFAC в Казахстане, не получали.
В начале ноября председатель правления ЦБ Узбекистана Мамаризо Нурмуратов заявлял журналистам, что коммерческие банки страны видят риски в обслуживании карт "Мир", вопрос о возобновлении их приема пока не стоит.
Единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard с 23 сентября приостановил прием карт российской платежной системы "Мир" в Узбекистане, в том числе кобейджинговых за рубежом, по техническим причинам. При этом кобейджинговые карты Uzcard – "Мир" работают в штатном режиме на территории страны.
После заявления минфина США о готовности вводить санкции за работу с платежной системой "Мир" проблемы с использованием российских карт возникли во многих странах, в том числе в Турции, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 12:52
В Кремле прокомментировали сообщения об "отказе" Ташкента от газового союза
 
ЭкономикаТехнологииУзбекистанКазахстанТурцияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала